Toyota avisa que avanza con una nueva ola de despidos: 500 trabajadores y un turno menos

En tanto, el contexto tanto en lo que tiene que ver con producción como con exportación es malo... En tanto, el contexto tanto en lo que tiene que ver con producción como con exportación es malo...

Según Adefa, la asociación que nuclea a las fábricas automotrices, la producción tuvo un descenso del 30,1% con relación a igual mes del año pasado y la exportación una caída del 28,9% con relación a igual mes del año anterior.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ya había encendido alarmas por los empleos y la subsistencia de la cadena autopartista tras los datos de esta caída en la producción de autos, que además acumuló siete meses consecutivos de retroceso.

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