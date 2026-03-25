En los últimos días, la automotriz japonesa Toyota, una de las empresas líderes del sector, comenzó con las reuniones para informar a sus operarios que avanzará con una nueva ola de despidos: recortará, nada menos que, otros 500 puestos de trabajo en la planta de Zárate.
CRISIS AUTOMOTRIZ
Toyota avisa que avanza con una nueva ola de despidos: 500 trabajadores y un turno menos
Toyota ya comenzó a encarar reuniones para avisar a sus operarios que inicia una nueva ola de 500 despidos, y que elimina el tercer turno implementado en 2023.
Vale recordar que la firma viene de un proceso de ajuste desde la asunción de Javier Milei y la implementación del modelo libertario con varias etapas de retiros voluntarios, primero, y despidos hormiga posteriormente. Y ahora, parece encaminarse a quedarse sólo con dos turnos.
Desde enero de 2023, Toyota había implementado un tercer turno de producción en su planta de Zárate, operando las 24 horas de lunes a viernes. Pero ahora parece decidida a volver a dos pese a que se espera, incluso, el lanzamiento de nuevos productos.
"Hay asambleas en los meeting de Toyota. Se tienen que ir alrededor de 500 empleados más. Se va a 2 turnos", explicaron a sitio 'InfoGremiales'.
A los problemas de la industria, se suma robotización en Toyota
Además de los problemas por los que atraviesa la industria en el país, la automotriz avanza con un proceso de robotización de su línea de producción para adaptar la planta a nuevas exigencias tecnológicas y sostener un ritmo estimado en 180.000 unidades anuales, o incluso superior.
Según Adefa, la asociación que nuclea a las fábricas automotrices, la producción tuvo un descenso del 30,1% con relación a igual mes del año pasado y la exportación una caída del 28,9% con relación a igual mes del año anterior.
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ya había encendido alarmas por los empleos y la subsistencia de la cadena autopartista tras los datos de esta caída en la producción de autos, que además acumuló siete meses consecutivos de retroceso.
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