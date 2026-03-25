Batacazo: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

Danone, una tradición en lácteos. En medio de la crisis, las grandes compañías impulsan procesos de concentración para ganar escala y sostener así su rentabilidad.

Integración y desafíos en medio de la crisis del sector

En la actualidad, la operación de la marca se encuentra fragmentada. Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche fluida, quesos y manteca. Y por otro, Danone Argentina gestiona categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también comercializados bajo el nombre La Serenísima mediante acuerdos de marca compartida.

La integración permitiría unificar estas operaciones. Es un proyecto que, puertas adentro llaman, 'La Serenísima unida', y que apunta a optimizar procesos, reducir costos y fortalecer el posicionamiento de la marca en un mercado cada vez más competitivo.

Además, en medio de la crisis, las grandes compañías impulsan estos procesos de concentración para ganar escala y sostener así su rentabilidad. Para Danone y Arcor, quedarse con el 100% de Mastellone representa una oportunidad de reposicionar el negocio en este contexto. La integración total permitiría mejorar la eficiencia operativa y potenciar el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que consolidaría su liderazgo en el mercado.

Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, señaló en un comunicado: "Nos complace llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y América Latina".

Y agregó, Alfredo Pagani, presidente de Arcor: "Permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales".

planta arcor.jpg Danone y Arcor, la mayor alimenticia de la Argentina, ya tenían un 49% del paquete accionario y ahora se quedaron con el 51,1% restante, que aún estaba en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint Investments LLC, según informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El final de la familia Mastellone en la empresa que fundaron en 1929

Los orígenes de La Serenísima se remontan al 29 de octubre de 1929, cuando una pareja de inmigrantes italianos que llegaron al país en la década del ‘20, don Antonino Mastellone y Teresa Aiello, comenzaron a elaborar mozzarella y ricota en General Rodríguez. Antonino vendía los quesos frescos en la zona del puerto y San Telmo, hasta donde llegaba en tren todos los días.

Tras su fallecimiento, y bajo el liderazgo de su hijo, Don Pascual, se transformó en una de las marcas lácteas más conocidas de la Argentina. Un verdadero ícono del consumo masivo argentino.

Por eso, de concretarse el traspaso (la operación todavía está sujeta a que las autoridades otorguen las aprobaciones regulatorias para que se cierre definitivamente), marcará el final de la participación de la familia Mastellone en la empresa.

Durante generaciones, La Serenísima fue sinónimo de calidad y confianza para millones de consumidores, consolidándose como la principal empresa láctea del país.

El traspaso del control total a manos de Danone y Arcor abre una nueva etapa, dominada por grandes jugadores globales, y el adiós a las empresas familiares históricas.

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