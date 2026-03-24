Una multitud en las calles por el Día de la Memoria

"50 años-Nunca Más"

Bajo el nombre Canciones de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, cuarenta músicos rosarinos de distintas generaciones y estilos compartirán escenario en un cierre colectivo pensado para ponerle música a la memoria.

La iniciativa reunirá a referentes de la escena local como Jorge Fandermole, Fabián Gallardo, Ike Parodi y Julián Venegas, entre muchos otros, en una interpretación conjunta que buscará acompañar el cierre de una jornada atravesada por la memoria y la reflexión colectiva.

El acto final, realizado frente al río, incluye la lectura de un documento consensuado entre los organismos convocantes, donde se reafirmarán las consignas históricas y se insistirá en la necesidad de sostener la memoria colectiva frente a discursos negacionistas o relativizadores del terrorismo de Estado.

Tras ello, se inaugurará la muestra fotográfica “50 años-Nunca Más”, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que reúne imágenes históricas sobre la violencia del terrorismo de Estado, las luchas sociales y el proceso de reconstrucción democrática en el país.

La jornada vuelve a mostrar a Rosario como una de las ciudades con mayor convocatoria en este tipo de conmemoraciones, con miles de personas unidas en un mismo mensaje: mantener viva la memoria para que los crímenes del pasado no se repitan.

Plaza de Mayo bajo una multitud

El epicentro central fue en la Ciudad de Buenos Aires donde se llevó a cabo la marcha central en Plaza de Mayo, con un acto frente a la Casa Rosada y de marcado tono opositor.

La lectura del documento estuvo a cargo de referentes históricos de organismos de Derechos Humanos, entre ellos Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.

Además, se realizó un reconocimiento a distintos sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, personas con discapacidad, estudiantes universitarios y referentes de organizaciones sociales.

Sin embargo, hubo divisiones: tanto el kirchnerismo como agrupaciones de izquierda estuvieron en Plaza de Mayo, pero llegaron por caminos separados y firmaron documentos diferentes.

image A 50 años del golpe de Estado. Foto: NA

Más contenidos en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas