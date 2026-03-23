Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas

Dentro del oficialismo señalan tensiones en torno al rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:

“Patricia quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados”, deslizaron fuentes del oficialismo al diario TN, en referencia a la puja interna por el control del debate.

Propiedad privada: sin borrador final

En paralelo, el capítulo vinculado a la propiedad privada tampoco está cerrado. En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una versión final del proyecto, que en principio debería ingresar por la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem.

El paquete apunta a reducir la intervención del Estado y fortalecer garantías para inversores, en línea con el perfil desregulador del Gobierno.

Entre las modificaciones en estudio se destacan:

Cambios en la ley de expropiaciones para acotar la definición de “utilidad pública”.

Revisión de la ley de tierras rurales para flexibilizar la compra por parte de extranjeros.

Ajustes en el régimen de manejo del fuego, con la posibilidad de habilitar nuevos usos del suelo en zonas incendiadas.

Reformulación del esquema de integración socio-urbana en barrios populares, con menos herramientas expropiatorias.

Glaciares, el frente más sensible

Mientras el resto del paquete sigue en elaboración, el Gobierno prioriza un proyecto que ya está en marcha: la reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado y actualmente se debate en Diputados.

La Cámara baja convocó a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, en un esquema mixto que incluye participación presencial, virtual y presentaciones por escrito o en video, debido al alto número de inscriptos.

En el oficialismo consideran que este expediente es el más delicado, ya que combina intereses económicos con impacto ambiental. Por eso, buscan avanzar en este frente antes de abrir múltiples debates en simultáneo.

Una agenda abierta y sin definiciones

El freno en el paquete de reformas también se refleja en otras iniciativas. En Casa Rosada admiten que aún no está definido cuándo se impulsarán cambios en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Tampoco hay un plan cerrado respecto de los compromisos con Estados Unidos, otro de los puntos en agenda.

“Vamos viendo sobre la marcha”, reconocen en Balcarce 50, dejando en evidencia que, por ahora, la estrategia legislativa del Gobierno se mueve más por ajuste permanente que por un esquema ya definido.

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