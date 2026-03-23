Reflotaron la vieja propuesta de 1989 de que todos los supermercados y autoservicios cierren sus puertas los domingos para garantizar el descanso de los trabajadores y fomentar la unidad familiar, y sorprendentemente, el 90% de los comerciantes estuvo de acuerdo.
90% DE RESPALDO
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos
Reflotan la vieja propuesta de 1989 de que todos los supermercados y autoservicios cierren los domingos y el 90% de los comerciantes estuvo de acuerdo, menos 2.
"Lo que pedimos es que el domingo no se abra, porque es un día para la familia. No es lo mismo tener franco un martes o un miércoles que un domingo, cuando se reúne toda la familia", expresó Pedro Monguillot, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, en diálogo con 'Bragado TV'.
El debate histórico se instaló en la agenda pública de la provincia de Buenos Aires tras ser presentada recientemente en una reunión con el Ministerio de Trabajo, de la cual participaron representantes del Centro Unión Comercial e Industrial (CUCI), supermercados orientales y las grandes cadenas con presencia en el distrito.
Según el dirigente gremial, la propuesta despertó un inusual respaldo: El 90% de los comerciantes locales se mostró a favor de la medida, incluyendo a los supermercados orientales, quienes fueron los principales impulsores del reclamo en esta oportunidad debido a la necesidad de un día de reposo para su personal.
La Anónima y Maxiconsumo se oponen y van por la prueba piloto
El dilema es que hubo dos que se negaron. Las dos grandes cadenas que hay en Bragado: La Anónima y Maxiconsumo. Éstas decidieron no acompañar la iniciativa, lo que generó malestar entre los demás asistentes al encuentro.
"El 90% está a favor, pero los dos supermercados más grandes no", dijo Monguillot, señalando que la negativa de estas firmas es el principal obstáculo para que la medida se implemente de forma uniforme en toda la ciudad.
"¿Cuánto le conviene a La Anónima o a Maxiconsumo abrir las puertas un día domingo en que la gente va de shopping al supermercado. Y ves a una pareja saliendo con una Seven up"...
Por ello, el sindicato y los comerciantes que apoyan la medida buscan ir por la alternativa intermedia para destrabar el conflicto y este 26 de marzo en la nueva reunión con el Ministerio de Trabajo van a proponer una prueba piloto de seis meses que consistiría en un cierre parcial los domingos a partir del mediodía.
La idea sería evaluar el impacto real en las ventas y el nivel de consumo de los vecinos; garantizar el descanso a los empleados del sector y buscar un punto de equilibrio entre las necesidades económicas de las grandes empresas y el descanso de los trabajadores.
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