"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Embed - Pedro Monguillot PARTE 2

Según el dirigente gremial, la propuesta despertó un inusual respaldo: El 90% de los comerciantes locales se mostró a favor de la medida, incluyendo a los supermercados orientales, quienes fueron los principales impulsores del reclamo en esta oportunidad debido a la necesidad de un día de reposo para su personal.

La Anónima y Maxiconsumo se oponen y van por la prueba piloto

El dilema es que hubo dos que se negaron. Las dos grandes cadenas que hay en Bragado: La Anónima y Maxiconsumo. Éstas decidieron no acompañar la iniciativa, lo que generó malestar entre los demás asistentes al encuentro.

"El 90% está a favor, pero los dos supermercados más grandes no", dijo Monguillot, señalando que la negativa de estas firmas es el principal obstáculo para que la medida se implemente de forma uniforme en toda la ciudad.

La-Anónima-Braun.jpg El supermercado La Anónima fue uno de los que no estuvo de acuerdo con la propuesta.

"¿Cuánto le conviene a La Anónima o a Maxiconsumo abrir las puertas un día domingo en que la gente va de shopping al supermercado. Y ves a una pareja saliendo con una Seven up"...

Por ello, el sindicato y los comerciantes que apoyan la medida buscan ir por la alternativa intermedia para destrabar el conflicto y este 26 de marzo en la nueva reunión con el Ministerio de Trabajo van a proponer una prueba piloto de seis meses que consistiría en un cierre parcial los domingos a partir del mediodía.

La idea sería evaluar el impacto real en las ventas y el nivel de consumo de los vecinos; garantizar el descanso a los empleados del sector y buscar un punto de equilibrio entre las necesidades económicas de las grandes empresas y el descanso de los trabajadores.

De prosperar, Bragado podría convertirse en un modelo regional de descanso dominical, abriendo un debate más profundo en el resto de las localidades de la Provincia de Buenos Aires De prosperar, Bragado podría convertirse en un modelo regional de descanso dominical, abriendo un debate más profundo en el resto de las localidades de la Provincia de Buenos Aires

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