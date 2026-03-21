En medio del crecimiento de las carteras con pagos irregulares acumulados en el sector financiero y no financiero, las tasas de mora llegaron a pasar el 40% en algunas empresas del sector no financiero y fintechs. Los bancos se mantuvieron por debajo de esos valores, pero aun así presentaron importantes subas en la morosidad.
CUENTAS QUE NO CIERRAN
La mora de las familias fue de 10,6% en enero, récord en más de 20 años
La suba de la morosidad se dio durante más de un año y la mora de familias creció ocho puntos interanual. Los bancos ponen la lupa en el salario disponible.
Esta situación es de especial relevancia porque refleja la transversalidad de la problemática. Mientras que las fintechs cuentan con menor o leve análisis crediticio previo al otorgamiento del financiamiento, los bancos realizan un estudio exhaustivo e individual sobre cada caso. Aún así, los números hablan por sí mismos.
La morosidad global
De acuerdo con la consultora 1816, la morosidad en créditos a familias del sector financiero fue de 10,6% en enero pasado, mientras que la tasa para entidades no financieras llegó a 27,4%. En ambos casos se dio una suba sostenida desde hace 15 meses.
La morosidad en los bancos
El Informe de Bancos publicado el viernes 20/03 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró que la tasa de mora creció de 5,6% en diciembre pasado a 6,4% en enero, lo que representó una suba de 0,8 puntos porcentuales (pp). Al mismo tiempo, se registró un crecimiento exponencial desde enero 2025, cuando este indicador fue de apenas 1,63%.
Aun con este impactante aumento interanual, el informe del BCRA aclara que el sistema financiero “conserva elevada cobertura respecto del riesgo de crédito”. Esto significa que el nivel de mora está cubierto por previsiones y capital integrado, y deja el saldo de pagos en situación irregular neto de cobertura en 1,5%.
En este sentido, el economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo, explicó:
Los bancos piden monitoreo y acción
La marcada tendencia alcista en la mora es un reflejo de diferentes factores. Tanto bancos privados como públicos no creen que la situación bancaria sea preocupante pero sí consideran que es un tema que necesita monitoreo y que se debe tener en cuenta.
Desde Estudios Económicos del Banco Ciudad explicaron que es un tema que “hay que abordar y poner en foco”. Agregaron:
El Banco Santander planteó que la morosidad “subió desde niveles históricamente bajos hacia valores más normales en un contexto de expansión del crédito y desinflación”.
“A pesar de la suba, [la mora] se mantiene dentro de parámetros manejables y es monitoreada de cerca por las entidades”, explicaron desde el banco privado.
El economista Hernán Letcher publicó en sus redes el 17/03 un detalle con cinco bancos que suman 6 mil millones de pesos en créditos con pagos en situación irregular, utilizando información de Deudores del BCRA:
- Galicia: 2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos)
- Banco Santander Argentina: 1.125.983 millones de pesos (14,44% del total de préstamos)
- Banco Nación: 1.028.311 millones de pesos (6,46% del total de préstamos)
- Banco BBVA Argentina: 884.522 millones de pesos (15,14% del total de préstamos)
- Banco Provincia: 828.042 millones de pesos (12,61% del total de préstamos)
Los motivos detrás del aumento en la mora
El aumento de la morosidad refleja un problema en la economía de las familias. Desde el Ciudad explicaron:
Además, aseguraron que la problemática tiene que ver con la composición de la cartera. “Por ejemplo, en los hipotecarios la mora sigue siendo estructuralmente baja y en los créditos personales no tenemos un nivel de mora grande porque la mayoría de nuestros préstamos son a clientes con sueldo en la entidad”.
Desde el Santander concordaron con el diagnóstico de no licuación de las obligaciones financieras:
“No vemos un cambio estructural en el perfil del cliente, sino un contexto donde segmentos tradicionalmente cumplidores pueden atravesar tensiones puntuales. En empresas, la situación es más estable”, sumaron desde Santander.
Caprarulo evaluó el aumento de la morosidad:
La mora en las empresas
Aunque el mayor problema en la morosidad esté en la financiación a familias, el sector empresas también merece una mención. Caprarulo destacó la mora en el sector construcción:
Para paliar la situación, los bancos toman diferentes medidas
Tanto el Banco Ciudad como el Santander hacen un acompañamiento caso por caso de los clientes: desde comunicación temprana de los vencimientos hasta refinanciamientos, en caso de mora.
Con el fuerte aumento de la morosidad, crece la preocupación por la sustentabilidad del sistema financiero. Mientras las fintechs están en una situación más complicada, los bancos, por lo pronto, mantienen un nivel de impagos manejable. Por eso, es clave establecer medidas que frenen esta tendencia.
Dada la tasa de morosidad del Banco Galicia de alrededor del 21%, según lo publicado por el economista Hernán Letcher, se consideró prioritario consultar al banco. Sin embargo, el Banco Galicia se negó a comentar sobre este tema, alegando falta de tiempo para contestar las preguntas presentadas el 19/03.
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