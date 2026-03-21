La mora de las familias fue de 10,6% en enero, récord en más de 20 años

La tasa de mora de familias fue de 10,6%, 1,3 pp más que en diciembre y 7.93 pp más que en enero de 2025, y el de empresas alcanzó 2,8% (un aumento de 0,3 pp mensual y 2.03 pp interanual). La mora de familias marcó un récord en más de 20 años.

image Ratio de irregularidad del crédito por tipo de entidad y de cliente, hasta enero 2026. Fuente: BCRA.

Aun con este impactante aumento interanual, el informe del BCRA aclara que el sistema financiero “conserva elevada cobertura respecto del riesgo de crédito”. Esto significa que el nivel de mora está cubierto por previsiones y capital integrado, y deja el saldo de pagos en situación irregular neto de cobertura en 1,5%.

En este sentido, el economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo, explicó:

Respecto al sistema financiero tradicional, o sea los bancos, no hay problemas de solvencia. Más allá de que las acciones de los bancos fueron las más golpeadas en febrero. Respecto al sistema financiero tradicional, o sea los bancos, no hay problemas de solvencia. Más allá de que las acciones de los bancos fueron las más golpeadas en febrero.

Los bancos piden monitoreo y acción

La marcada tendencia alcista en la mora es un reflejo de diferentes factores. Tanto bancos privados como públicos no creen que la situación bancaria sea preocupante pero sí consideran que es un tema que necesita monitoreo y que se debe tener en cuenta.

Desde Estudios Económicos del Banco Ciudad explicaron que es un tema que “hay que abordar y poner en foco”. Agregaron:

La tasa de mora aumentó respecto de la serie histórica. Actualmente, en el Ciudad la tasa de mora de personas es de alrededor del 5,5%, quedando por debajo del promedio del sistema bancario de 10,6%. La tasa de mora aumentó respecto de la serie histórica. Actualmente, en el Ciudad la tasa de mora de personas es de alrededor del 5,5%, quedando por debajo del promedio del sistema bancario de 10,6%.

El Banco Santander planteó que la morosidad “subió desde niveles históricamente bajos hacia valores más normales en un contexto de expansión del crédito y desinflación”.

image El banco Ciudad pide poner el tema en foco, aunque la situación aun no sea preocupante.

“A pesar de la suba, [la mora] se mantiene dentro de parámetros manejables y es monitoreada de cerca por las entidades”, explicaron desde el banco privado.

El economista Hernán Letcher publicó en sus redes el 17/03 un detalle con cinco bancos que suman 6 mil millones de pesos en créditos con pagos en situación irregular, utilizando información de Deudores del BCRA:

Galicia: 2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos)

2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos) Banco Santander Argentina: 1.125.983 millones de pesos (14,44% del total de préstamos)

Banco Nación: 1.028.311 millones de pesos (6,46% del total de préstamos)

Banco BBVA Argentina: 884.522 millones de pesos (15,14% del total de préstamos)

Banco Provincia: 828.042 millones de pesos (12,61% del total de préstamos)

Los motivos detrás del aumento en la mora

El aumento de la morosidad refleja un problema en la economía de las familias. Desde el Ciudad explicaron:

El aumento de la mora se da porque estamos en un proceso de transformación de la economía, con sectores ganadores y perdedores, a lo que se suma que los créditos ya no se licúan con la inflación, hay atraso en salarios reales y tasas de interés que recién ahora comienzan a disminuir. La clave pasa por un avance más difundido de la actividad económica, con un sendero de baja de inflación y recomposición salarial. El aumento de la mora se da porque estamos en un proceso de transformación de la economía, con sectores ganadores y perdedores, a lo que se suma que los créditos ya no se licúan con la inflación, hay atraso en salarios reales y tasas de interés que recién ahora comienzan a disminuir. La clave pasa por un avance más difundido de la actividad económica, con un sendero de baja de inflación y recomposición salarial.

Además, aseguraron que la problemática tiene que ver con la composición de la cartera. “Por ejemplo, en los hipotecarios la mora sigue siendo estructuralmente baja y en los créditos personales no tenemos un nivel de mora grande porque la mayoría de nuestros préstamos son a clientes con sueldo en la entidad”.

Desde el Santander concordaron con el diagnóstico de no licuación de las obligaciones financieras:

Parte de la suba [de la mora] se explica porque desapareció el efecto de licuación inflacionaria: hoy estamos en un entorno más ‘real’ en términos financieros. El incremento se observa principalmente en líneas de individuos, especialmente consumo -tarjetas y préstamos personales- que son naturalmente más sensibles al ingreso disponible. Parte de la suba [de la mora] se explica porque desapareció el efecto de licuación inflacionaria: hoy estamos en un entorno más ‘real’ en términos financieros. El incremento se observa principalmente en líneas de individuos, especialmente consumo -tarjetas y préstamos personales- que son naturalmente más sensibles al ingreso disponible.

“No vemos un cambio estructural en el perfil del cliente, sino un contexto donde segmentos tradicionalmente cumplidores pueden atravesar tensiones puntuales. En empresas, la situación es más estable”, sumaron desde Santander.

image Los bancos ponen el foco en el salario disponible como factor determinante.

Caprarulo evaluó el aumento de la morosidad:

Es la primera vez que la cartera irregular total de las familias llega a dos dígitos, en enero se ubicó en 10,6%. Es un problema que limita la capacidad de recuperación del mercado interno. Su mejora de forma sostenida depende de la mejora en los ingresos disponibles de los hogares. Es la primera vez que la cartera irregular total de las familias llega a dos dígitos, en enero se ubicó en 10,6%. Es un problema que limita la capacidad de recuperación del mercado interno. Su mejora de forma sostenida depende de la mejora en los ingresos disponibles de los hogares.

La mora en las empresas

Aunque el mayor problema en la morosidad esté en la financiación a familias, el sector empresas también merece una mención. Caprarulo destacó la mora en el sector construcción:

Desde Analytica analizamos el detalle de la situación de las empresas. La concentración del volumen del crédito en pocas firmas esconde la realidad de muchos sectores donde la mora se elevó de forma más marcada. Por ejemplo en la construcción llegó al 6% en enero. Desde Analytica analizamos el detalle de la situación de las empresas. La concentración del volumen del crédito en pocas firmas esconde la realidad de muchos sectores donde la mora se elevó de forma más marcada. Por ejemplo en la construcción llegó al 6% en enero.

Para paliar la situación, los bancos toman diferentes medidas

Tanto el Banco Ciudad como el Santander hacen un acompañamiento caso por caso de los clientes: desde comunicación temprana de los vencimientos hasta refinanciamientos, en caso de mora.

Con el fuerte aumento de la morosidad, crece la preocupación por la sustentabilidad del sistema financiero. Mientras las fintechs están en una situación más complicada, los bancos, por lo pronto, mantienen un nivel de impagos manejable. Por eso, es clave establecer medidas que frenen esta tendencia.

Dada la tasa de morosidad del Banco Galicia de alrededor del 21%, según lo publicado por el economista Hernán Letcher, se consideró prioritario consultar al banco. Sin embargo, el Banco Galicia se negó a comentar sobre este tema, alegando falta de tiempo para contestar las preguntas presentadas el 19/03.

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