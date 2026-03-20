La morosidad no es solo de las familias, el 12,5% de las empresas tiene pagos atrasados

Anoche (19/3) en Urgente24 dimos cuenta de que la morosidad en los créditos en Argentina marcó en enero su 15to mes de suba consecutiva y escaló al 27%. Paralelamente, se reportó que el 12,5% de las empresas está atrasada en el pago de sus créditos.
Familias en problemas
En un contexto de bajos ingresos y tasas de interés asfixiantes, la morosidad en el sector no bancario escaló por encima del 27%, encendiendo alarmas en el mercado financiero y, especialmente, en el ecosistema fintech, según reportó la agencia económica Bloomberg.
El fenómeno responde a un combo crítico: mientras la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio en bancos alcanzó el 40% en febrero, en las entidades no financieras el costo trepó hasta el 150%.
A esto se suma un riesgo latente por la dinámica inflacionaria. Al tratarse mayoritariamente de préstamos a tasa fija, una desaceleración abrupta de los precios impediría la "licuación" de las cuotas, encareciendo la deuda en términos reales frente a salarios que no recuperan terreno.
Los analistas advierten que ningún sistema es sostenible con tasas reales tan elevadas. Aunque desde el sector empresarial esperaban una normalización para inicios de 2026, los datos de morosidad de enero confirman que la presión sobre los hogares sigue en niveles máximos.
Las empresas tampoco se salvan
Según datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central en enero, el 12,5% de las empresas presentaba demoras en el pago de sus créditos, se trata de unas 35.000 empresas.
Por su parte, el último informe de Estudios Económicos del Banco Provincia destacó que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) registran una morosidad del 4 por ciento y las grandes empresas del 0,9% con el rubro de la construcción como el más afectado, seguido por el comercio minorista.
Moody’s avisó
Días atrás, la agenda calificadora Moody's alertó que la morosidad seguirá creciendo y alertó por los créditos en dólares.
"El deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad", dijo la consultora.
Sin embargo, Moody’s dejó un dato positivo: si bien la morosidad continuará deteriorándose en el primer semestre de este año, comenzará a estabilizarse a partir de la segunda mitad.
La consultora destacó que la morosidad total del sector privado alcanzó el 5,5% en diciembre de 2025 (nivel más alto desde julio de 2021), impulsada principalmente por el segmento de familias, cuya mora ascendió al 9,3% y un 2,5 en el caso de las empresas.