La morosidad no es solo de las familias, el 12,5% de las empresas tiene pagos atrasados

Las empresas tampoco se salvan

Según datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central en enero, el 12,5% de las empresas presentaba demoras en el pago de sus créditos, se trata de unas 35.000 empresas.

Por su parte, el último informe de Estudios Económicos del Banco Provincia destacó que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) registran una morosidad del 4 por ciento y las grandes empresas del 0,9% con el rubro de la construcción como el más afectado, seguido por el comercio minorista.

Moody’s avisó

Días atrás, la agenda calificadora Moody's alertó que la morosidad seguirá creciendo y alertó por los créditos en dólares.

"El deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad", dijo la consultora.

Sin embargo, Moody’s dejó un dato positivo: si bien la morosidad continuará deteriorándose en el primer semestre de este año, comenzará a estabilizarse a partir de la segunda mitad.

La consultora destacó que la morosidad total del sector privado alcanzó el 5,5% en diciembre de 2025 (nivel más alto desde julio de 2021), impulsada principalmente por el segmento de familias, cuya mora ascendió al 9,3% y un 2,5 en el caso de las empresas.