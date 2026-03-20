La miniserie de 4 capítulos ideal para maratonear este finde largo

image El estreno de Netflix que todos quieren ver.

Una miniserie ideal para este finde largo

Se trata de una miniserie documental que se llama Dinastía: Los Murdoch. Una producción que combina drama, historia y testimonios sobre Rupert Murdoch, un magnate australiano de medios de los más importantes del mundo. El mismo es presidente de Fox Corporation y se trata de una las cadenas con mayor fama en el mundo. Su familia no se queda atrás ya que tiene un repertorio muy interesante de lucha por el poder, secretos que siempre salen a la luz y mucho más.