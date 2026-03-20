Netflix tiene en su plataforma una miniserie muy corta que es ideal para empezar y terminar el mismo día. Es de esas producciones que te atrapan desde el primer minuto y nadie quiere acabar porque tienen una historia sumamente entretenida. No te la pierdas.
TE ATRAPA
La miniserie de 4 capítulos ideal para maratonear este finde largo
Una miniserie que está en Netflix se convirtió en una de las más vistas de la plataforma por su trama atrapante.
Con un fin de semana largo de cuatro días por delante, lo mejor es elegir una buena serie para ver en casa tirado en el sillón. Netflix tiene muchas opciones y una de ellas es una miniserie que desde su estreno marcó un antes y un después en la plataforma. La misma es de las más vistas hoy en día en la plataforma.
Una miniserie ideal para este finde largo
Se trata de una miniserie documental que se llama Dinastía: Los Murdoch. Una producción que combina drama, historia y testimonios sobre Rupert Murdoch, un magnate australiano de medios de los más importantes del mundo. El mismo es presidente de Fox Corporation y se trata de una las cadenas con mayor fama en el mundo. Su familia no se queda atrás ya que tiene un repertorio muy interesante de lucha por el poder, secretos que siempre salen a la luz y mucho más.
Estos cuatro episodios muestran la lucha por el poder de los hijos de Murdoch, quienes quieren controlar el imperio de su padre con decisiones no siempre muy acertadas. Hay muchísimo material para ver como documentos inéditos, correos electrónicos que nadie conoce y mensajes que sin duda generan muchísimo impacto.
Una familia poderosa, secretos, poder y mucho más son lo que reúne esta miniserie que muchos ya vieron y recomiendan en Netflix. La misma tiene solamente cuatro episodios y es ideal para ver en un fin de semana sin pausarla un solo segundo.
Este tipo de series son muy consumidas ya que se desentrañan secretos oscuros de personas muy poderosas. Más aún si se trata de magnates de los cuales no se sabe demasiado en el día a día hasta que la bomba explota. Muchos la consideran sumamente completa y con momentos de gran tensión que te dejan pegado a la pantalla.
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