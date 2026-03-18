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La miniserie de 6 capítulos que todos ven en una sola tarde

Netflix estrenó hace pocos meses una miniserie ideal para maratonear en la plataforma. Muy atrapante.

18 de marzo de 2026 - 14:00
Una miniserie que todos ven en Netflix.

Una miniserie que todos ven en Netflix.

Esta miniserie fue estrenada hace pocos meses en Netflix y se convirtió en una de las más aclamadas de la plataforma. La misma tiene escenas muy dramáticas, con muchísima tensión y cabos sueltos que se van resolviendo a medida que avanzan los capítulos. Todos la recomiendan.

Si te gustan las producciones donde hay un caso sin resolver y a partir de allí se desatan secretos, escenas dramáticas y mucha tensión, entonces esta serie es la ideal para que empieces a maratonear y la termines en una sola tarde. No te vas a arrepentir.

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La miniserie que no pod&eacute;s pasar en Netflix.

La miniserie que no podés pasar en Netflix.

La miniserie que atrapa a todos en Netflix

La miniserie de la cual hablamos es argentina, se llama Atrapados y está basada en una novela del escritor Harlan Coben, la cual se titula Caught. Una producción que se realizó en la Patagonia, con fotografía espectacular y una trama que minuto a minuto genera muchísima intriga.

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La trama sigue a una periodista llamada Ema, la cual comienza a investigar un caso por la desaparición de una adolescente en Bariloche. La misma se encarga de entrevistar y recopilar información muy valiosa, arriesgando su vida y también sospechando de todos los que tiene a su alrededor. Sin embargo, hay un giro increíble en la historia.

A medida que avanzan los capítulos la tensión aumenta, se generan mayores dramas y todo parece estar por descubrirse, pero las cosas cambian repentinamente y toda la investigación se encuentra comprometida. Una miniserie donde cada minuto cuenta y nadie se la quiere perder.

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