Esta miniserie fue estrenada hace pocos meses en Netflix y se convirtió en una de las más aclamadas de la plataforma. La misma tiene escenas muy dramáticas, con muchísima tensión y cabos sueltos que se van resolviendo a medida que avanzan los capítulos. Todos la recomiendan.
ARRASA
La miniserie de 6 capítulos que todos ven en una sola tarde
Netflix estrenó hace pocos meses una miniserie ideal para maratonear en la plataforma. Muy atrapante.
Si te gustan las producciones donde hay un caso sin resolver y a partir de allí se desatan secretos, escenas dramáticas y mucha tensión, entonces esta serie es la ideal para que empieces a maratonear y la termines en una sola tarde. No te vas a arrepentir.
La miniserie que atrapa a todos en Netflix
La miniserie de la cual hablamos es argentina, se llama Atrapados y está basada en una novela del escritor Harlan Coben, la cual se titula Caught. Una producción que se realizó en la Patagonia, con fotografía espectacular y una trama que minuto a minuto genera muchísima intriga.
La trama sigue a una periodista llamada Ema, la cual comienza a investigar un caso por la desaparición de una adolescente en Bariloche. La misma se encarga de entrevistar y recopilar información muy valiosa, arriesgando su vida y también sospechando de todos los que tiene a su alrededor. Sin embargo, hay un giro increíble en la historia.
A medida que avanzan los capítulos la tensión aumenta, se generan mayores dramas y todo parece estar por descubrirse, pero las cosas cambian repentinamente y toda la investigación se encuentra comprometida. Una miniserie donde cada minuto cuenta y nadie se la quiere perder.
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