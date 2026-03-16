Arrasó en los Oscars la película que cuestiona con severidad la política migratoria de Trump

image Sean Penn se llevó uno de los Oscars de "Una batalla tras otra"

Si bien el éxito artístico del filme no debería reducirse a las cuestiones políticas, lo cierto es que vio la luz en el medio de una lucha de Hollywood contra un gobierno nacional que arremete contra las instituciones culturales de Estados Unidos y buena parte del mundo.

Una batalla tras otra deja en el final un mensaje de resistencia ante el poder que podría tener un correlato pronto en la vida real.