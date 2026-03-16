La Academia de Hollywood premió con 6 Oscars a “Una batalla tras otra”, un filme que cuestiona abiertamente la política migratoria de la administración republicana.
INFORME AUDIOVISUAL 16/3
Arrasó en los Oscars la película que cuestiona con severidad la política migratoria de Trump
"Una batalla tras otra" se llevó 6 estatuillas de la Academia de Hollywood. Los premios Oscars castigaron la cosmovisión anti migratoria del presidente Trump.
El filme de Paul Anderson arrasó tras llevarse las estatuillas a mejor película, mejor dirección, mejor casting, mejor actor secundario (Sean Penn), mejor montaje y mejor guión adaptado.
La producción muestra como villano a un militar fascista y fanático anti migración que asedia una ciudad santuario con el pretexto de luchar contra los cárteles de drogas.
Cualquier parecido con las ideas de Donald Trump no es mera coincidencia.
Los Oscars, más politizados que nunca
Si bien el éxito artístico del filme no debería reducirse a las cuestiones políticas, lo cierto es que vio la luz en el medio de una lucha de Hollywood contra un gobierno nacional que arremete contra las instituciones culturales de Estados Unidos y buena parte del mundo.
Una batalla tras otra deja en el final un mensaje de resistencia ante el poder que podría tener un correlato pronto en la vida real.