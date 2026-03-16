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Arrasó en los Oscars la película que cuestiona con severidad la política migratoria de Trump

"Una batalla tras otra" se llevó 6 estatuillas de la Academia de Hollywood. Los premios Oscars castigaron la cosmovisión anti migratoria del presidente Trump.

16 de marzo de 2026 - 18:44
Una batalla tras otra arrasó en los Oscars

Una batalla tras otra arrasó en los Oscars

La Academia de Hollywood premió con 6 Oscars a “Una batalla tras otra”, un filme que cuestiona abiertamente la política migratoria de la administración republicana.

El filme de Paul Anderson arrasó tras llevarse las estatuillas a mejor película, mejor dirección, mejor casting, mejor actor secundario (Sean Penn), mejor montaje y mejor guión adaptado.

La producción muestra como villano a un militar fascista y fanático anti migración que asedia una ciudad santuario con el pretexto de luchar contra los cárteles de drogas.

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Sean Penn se llevó uno de los Oscars de

Sean Penn se llevó uno de los Oscars de "Una batalla tras otra"

Si bien el éxito artístico del filme no debería reducirse a las cuestiones políticas, lo cierto es que vio la luz en el medio de una lucha de Hollywood contra un gobierno nacional que arremete contra las instituciones culturales de Estados Unidos y buena parte del mundo.

Una batalla tras otra deja en el final un mensaje de resistencia ante el poder que podría tener un correlato pronto en la vida real.

Embed - El filme de Paul Anderson arrasó en los premios

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