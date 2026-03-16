Los Oscar 2026 volvieron a reunir a las grandes estrellas de Hollywood en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala marcada por discursos emotivos, premios esperados y la habitual celebración del cine mundial. La ceremonia, presentada por Conan O’Brien, dejó una noche cargada de glamour, homenajes y reconocimientos para algunas de las producciones más destacadas del último año.
REPUGNANTE
El repudio a los Oscar 2026: la vergonzosa imagen del anfiteatro tras la gala que explota en X
Una foto tomada desde el balcón del Dolby Theatre tras la ceremonia se volvió viral y desató críticas por el estado en que quedó el anfiteatro de Hollywood.
Entre los títulos que llegaban como favoritos aparecía One Battle After Another, que finalmente se llevó el premio a Mejor Película, junto a otras producciones que también concentraban buena parte de la atención de la industria, como Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, y Sinners, el thriller de Ryan Coogler encabezado por Michael B. Jordan, dos de los proyectos más comentados de la temporada.
Pero cuando las cámaras se apagaron, los discursos terminaron y los invitados comenzaron a abandonar el teatro, la conversación en torno a la ceremonia empezó a desplazarse lentamente de los premios hacia lo que había ocurrido fuera de escena. Mientras los equipos de producción desmontaban el evento y el público dejaba sus asientos, una imagen tomada desde uno de los balcones del recinto comenzó a circular en redes sociales y cambió por completo el tono de la discusión sobre la gala.
La fotografía no mostraba a ninguna estrella ni a los grandes ganadores de la noche, sino el estado en que había quedado el anfiteatro tras el final de la ceremonia. En cuestión de minutos, la imagen empezó a compartirse miles de veces y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche en X, desplazando incluso a varios de los premios anunciados durante la gala.
Una imagen y miles de insultos
La fotografía, captada desde el balcón del recinto y difundida por el periodista y editor Matt Neglia, muestra el estado en que quedó el anfiteatro tras el final de la gala: vasos, envoltorios y distintos restos tirados por el suelo en buena parte de las butacas. La escena se volvió rápidamente viral en X, donde miles de usuarios criticaron el comportamiento de los asistentes y calificaron la postal como una de las imágenes más vergonzosas que dejó la noche de los Oscar.
Neglia tomó la foto desde la zona superior del teatro, un sector del anfiteatro donde suelen ubicarse periodistas, miembros de la Academia, familiares de nominados y parte de los equipos técnicos de las películas. Por ese motivo, muchos usuarios señalaron que la responsabilidad por el estado del recinto no recaería necesariamente en las grandes estrellas que ocupan las primeras filas, sino en el público ubicado en esas secciones más alejadas de las cámaras.
Los grandes ganadores de los Oscar 2026
Pero dicha imagen no quita de lado la importancia de los premiados, o al menos no debería, aunque en las últimas horas haya ganado gran parte del protagonismo en redes sociales. Justamente, esos galardones, cubiertos por Urgente24, dieron cuenta de las distintas estatuillas entregadas durante la 98ª edición de los Premios Oscar.
Entre los premios más destacados de la noche sobresalió One Battle After Another, que terminó consolidándose como la gran ganadora al llevarse el Oscar a Mejor Película, además de otras estatuillas importantes. Su director, Paul Thomas Anderson, fue reconocido con el premio a Mejor Dirección, mientras que Sean Penn se quedó con el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en la misma producción. La película también fue distinguida en la nueva categoría de Mejor Reparto, una de las principales novedades que incorporó este año la Academia.
En las categorías actorales principales, el premio a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan por su papel en Sinners, película que también obtuvo el galardón a Mejor Guion Original, firmado por Ryan Coogler, y el reconocimiento a Mejor Cinematografía. Por su parte, el premio a Mejor Actriz fue para Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet, una de las actuaciones más celebradas de la temporada.
Entre otros galardones destacados, Frankenstein se llevó premios técnicos como Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje y Estilismo, mientras que Avatar: Fire and Ash fue reconocida en la categoría de Efectos Visuales. En el terreno internacional, la estatuilla a Mejor Película Internacional fue para Sentimental Value, del director noruego Joachim Trier, mientras que el premio a Mejor Película Animada quedó en manos de KPop Demon Hunters, que también ganó en la categoría de Mejor Canción Original.
Así, más allá de la polémica imagen que dominó la conversación en redes sociales tras el final de la ceremonia, la última edición de los Oscar dejó una noche cargada de reconocimientos para algunas de las producciones más comentadas del último año en la industria del cine.
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