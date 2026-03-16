El repudio a los Oscar 2026: la vergonzosa imagen del anfiteatro tras la gala que explota en X

Neglia tomó la foto desde la zona superior del teatro, un sector del anfiteatro donde suelen ubicarse periodistas, miembros de la Academia, familiares de nominados y parte de los equipos técnicos de las películas. Por ese motivo, muchos usuarios señalaron que la responsabilidad por el estado del recinto no recaería necesariamente en las grandes estrellas que ocupan las primeras filas, sino en el público ubicado en esas secciones más alejadas de las cámaras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argenpoirot/status/2033405142154850743?s=20&partner=&hide_thread=false Así dejaron el teatro donde se entregaron los Oscars.



Después esta es la gente que enseña de moral, respeto, medio ambiente y bla bla. #Oscars pic.twitter.com/ORiodrnCs7 — Poirot (@Argenpoirot) March 16, 2026

Los grandes ganadores de los Oscar 2026

Pero dicha imagen no quita de lado la importancia de los premiados, o al menos no debería, aunque en las últimas horas haya ganado gran parte del protagonismo en redes sociales. Justamente, esos galardones, cubiertos por Urgente24, dieron cuenta de las distintas estatuillas entregadas durante la 98ª edición de los Premios Oscar.

Entre los premios más destacados de la noche sobresalió One Battle After Another, que terminó consolidándose como la gran ganadora al llevarse el Oscar a Mejor Película, además de otras estatuillas importantes. Su director, Paul Thomas Anderson, fue reconocido con el premio a Mejor Dirección, mientras que Sean Penn se quedó con el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en la misma producción. La película también fue distinguida en la nueva categoría de Mejor Reparto, una de las principales novedades que incorporó este año la Academia.

En las categorías actorales principales, el premio a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan por su papel en Sinners, película que también obtuvo el galardón a Mejor Guion Original, firmado por Ryan Coogler, y el reconocimiento a Mejor Cinematografía. Por su parte, el premio a Mejor Actriz fue para Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet, una de las actuaciones más celebradas de la temporada.

Oscars Conan O’Brien volvió a conducir la ceremonia de los Oscar, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Entre otros galardones destacados, Frankenstein se llevó premios técnicos como Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje y Estilismo, mientras que Avatar: Fire and Ash fue reconocida en la categoría de Efectos Visuales. En el terreno internacional, la estatuilla a Mejor Película Internacional fue para Sentimental Value, del director noruego Joachim Trier, mientras que el premio a Mejor Película Animada quedó en manos de KPop Demon Hunters, que también ganó en la categoría de Mejor Canción Original.

Así, más allá de la polémica imagen que dominó la conversación en redes sociales tras el final de la ceremonia, la última edición de los Oscar dejó una noche cargada de reconocimientos para algunas de las producciones más comentadas del último año en la industria del cine.

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