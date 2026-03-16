Descubren la identidad de Banksy: la investigación de Reuters que revela su cara y nombre

El nombre que estaría detrás de Banksy

Según la investigación publicada por la agencia internacional de noticias, el afamado artista callejero sería Robin Cunningham, un británico que durante años habría logrado mantener su identidad fuera del radar público mientras sus obras se expandían por ciudades de todo el mundo.

El reportaje sostiene que, para evitar sospechas y mantener el anonimato, Cunningham habría optado por utilizar un nombre mucho más común en su vida cotidiana: David Jones. Una identidad que le permitiría pasar desapercibido incluso en entornos donde el fenómeno Banksy generaba cada vez más interés mediático.

Para llegar a esta conclusión, la agencia asegura haber trabajado durante varios años analizando la trayectoria del artista, revisando documentos judiciales y policiales y entrevistando a más de una decena de personas vinculadas a su entorno.

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Entre los episodios citados por el medio aparece incluso un viaje del artista a Ucrania, donde Banksy interactuó con habitantes locales mientras realizaba una de sus obras, además de un encontronazo con el fotógrafo Peter Dean Rickards, quien habría logrado captar imágenes de su rostro. La investigación concluye que todas esas pistas, sumadas al análisis de sus movimientos y testimonios recogidos a lo largo de los años, apuntan “sin lugar a dudas” a Cunningham como el hombre detrás del fenómeno Banksy.

El silencio de Banksy y la advertencia de su abogado

Una vez obtenidas sus conclusiones, la agencia de noticias se puso en contacto con el hombre señalado en la investigación para presentarle los hallazgos y formularle preguntas concretas sobre su identidad y su relación con la obra de Banksy. No hubo respuesta.

Tampoco llegó una confirmación oficial desde Pest Control, la empresa que gestiona la obra y los derechos del artista. Desde la compañía señalaron simplemente que Banksy “ha decidido no decir nada” frente a las conclusiones del reportaje.

Quien sí reaccionó fue Mark Stephens, abogado histórico del grafitero británico. El letrado respondió que el artista “no acepta que muchos de los detalles contenidos en su investigación sean correctos”, aunque evitó ofrecer más aclaraciones sobre el caso.

Banksy Una obra de Banksy en Park City, Utah, donde el arte urbano del misterioso grafitero aparece en ciudades de todo el mundo. MARIO TAMA / GETTY IMAGES VIA AFP

Además, Stephens advirtió que la publicación de este tipo de investigaciones puede poner en riesgo el propio trabajo del artista y defendió el anonimato como parte fundamental de su actividad.

“Trabajar de forma anónima o bajo un seudónimo sirve a intereses sociales vitales”, sostuvo el abogado. “Protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución”.

Para el entorno del artista, el misterio que rodea a Banksy no es solo una estrategia personal, sino una parte esencial de su obra, que durante años ha combinado arte urbano, crítica política y anonimato como sello distintivo.

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