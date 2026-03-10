La previa y el desfile de Rick Owens dieron de qué hablar en X. Tower, el show de la colección femenina otoño-invierno 2026-2027 de la marca del diseñador estadounidense, volvió a demostrar por qué su universo estético, oscuro, radical y provocador, resulta tan disruptivo para quienes no están acostumbrados a su propuesta.
El desfile de Rick Owens en la Paris Fashion Week: gótico, bélico, futurista y basado en Dietrich
La colección otoño-invierno 2026-2027 del diseñador estadounidense Rick Owens levantó miradas y volvió a poner a la Paris Fashion Week en boca de todos.
Como era de esperar, miles de usuarios comentaron el desfile y también la llegada del público al Palais de Tokyo, donde el creador californiano presentó su nueva colección durante la Paris Fashion Week. Un evento que, temporada tras temporada, funciona como uno de los espacios más experimentales dentro de un calendario que reúne semanas dedicadas al prêt-à-porter femenino, la moda masculina y la alta costura.
En un contexto global marcado por tensiones políticas y conflictos internacionales, Owens volvió a hacer lo que mejor sabe: provocar. El diseñador, que alcanzó reconocimiento internacional tras triunfar en las boutiques estadounidenses antes de instalarse definitivamente en Europa, presentó el pasado 5 de marzo una colección que mezcla lo gótico, lo bélico y lo futurista, utilizando la pasarela como vehículo para reflexionar sobre el mundo actual.
Marlene Dietrich y los tres actos que inspiraron Tower
Si bien los desfiles de Rick Owens suelen llamar la atención por su estética radical, en esta nueva colección presentada durante la semana del prêt-à-porter femenino (hoy conocido globalmente como ready-to-wear) el diseñador apostó por una inspiración clara: la figura de Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana que se convirtió en uno de los grandes íconos culturales del siglo XX.
El propio Owens explicó que la colección se construye alrededor de tres momentos clave en la vida de Dietrich, que funcionan casi como actos de una obra teatral. El primero remite a su etapa provocadora y glamorosa, la de una figura magnética y desafiante que marcó la estética de Hollywood en los años treinta. El segundo la muestra como una mujer comprometida con el esfuerzo de guerra, cuando la actriz apoyó activamente a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, participando en giras y espectáculos para los soldados mientras se posicionaba públicamente contra el régimen nazi. Y el tercero retrata su última etapa como artista de cabaret, en la que Dietrich aparecía sobre el escenario con un estilo minimalista pero profundamente teatral.
Esa transición entre provocación, conflicto y espectáculo es la que Owens traduce en las siluetas de su nueva colección. Las modelos contrastan esa narrativa con la imagen de mujeres que avanzan como figuras guerreras, vestidas con prendas que evocan armaduras y tejidos protectores. Una lectura estética que también dialoga con un mundo actual marcado por tensiones políticas y conflictos bélicos, un contexto del que el diseñador parece querer hacerse eco desde la pasarela.
Brutalismo, sostenibilidad y misticismo: el universo típico de Rick Owens
Fiel a su estética brutalista, Rick Owens volvió a apostar por siluetas imponentes y materiales que evocan protección y resistencia. En la colección Tower, las modelos desfilaron con vestidos ajustados combinados con voluminosas “cocoon jackets” concebidas como armaduras, construidas con cuero, lana hervida y Kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero utilizada habitualmente en los chalecos antibalas.
Las prendas se completaron con abrigos envolventes, botas de gran tamaño y volúmenes estructurados que reforzaban la idea de protección en tiempos de guerra, una estética que dialoga tanto con el actual contexto geopolítico como con la inspiración ya mencionada que atraviesa parte de la colección.
Al mismo tiempo, el diseñador incorporó elementos vinculados a la sostenibilidad dentro de su proceso creativo. No solo en la perdurabilidad de las prendas (una postura que el propio Owens ha defendido al mostrar las pocas piezas que conserva por temporada hace en su armario de Concordia, Italia, en una reciente entrevista con Vogue), sino también en los materiales utilizados. Algunas piezas fueron confeccionadas con lana certificada RWS (Responsible Wool Standard), que garantiza estándares de bienestar animal y trazabilidad, mientras que los tratamientos del denim siguieron normas ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), orientadas a reducir el impacto químico y el consumo de agua durante la producción.
