El desfile de Rick Owens en la Paris Fashion Week: gótico, bélico, futurista y basado en Dietrich

Esa transición entre provocación, conflicto y espectáculo es la que Owens traduce en las siluetas de su nueva colección. Las modelos contrastan esa narrativa con la imagen de mujeres que avanzan como figuras guerreras, vestidas con prendas que evocan armaduras y tejidos protectores. Una lectura estética que también dialoga con un mundo actual marcado por tensiones políticas y conflictos bélicos, un contexto del que el diseñador parece querer hacerse eco desde la pasarela.

Brutalismo, sostenibilidad y misticismo: el universo típico de Rick Owens

Fiel a su estética brutalista, Rick Owens volvió a apostar por siluetas imponentes y materiales que evocan protección y resistencia. En la colección Tower, las modelos desfilaron con vestidos ajustados combinados con voluminosas “cocoon jackets” concebidas como armaduras, construidas con cuero, lana hervida y Kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero utilizada habitualmente en los chalecos antibalas.

Las prendas se completaron con abrigos envolventes, botas de gran tamaño y volúmenes estructurados que reforzaban la idea de protección en tiempos de guerra, una estética que dialoga tanto con el actual contexto geopolítico como con la inspiración ya mencionada que atraviesa parte de la colección.

Al mismo tiempo, el diseñador incorporó elementos vinculados a la sostenibilidad dentro de su proceso creativo. No solo en la perdurabilidad de las prendas (una postura que el propio Owens ha defendido al mostrar las pocas piezas que conserva por temporada hace en su armario de Concordia, Italia, en una reciente entrevista con Vogue), sino también en los materiales utilizados. Algunas piezas fueron confeccionadas con lana certificada RWS (Responsible Wool Standard), que garantiza estándares de bienestar animal y trazabilidad, mientras que los tratamientos del denim siguieron normas ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), orientadas a reducir el impacto químico y el consumo de agua durante la producción.

