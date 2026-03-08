A pocos días de la entrega de los Oscar, Timothée Chalamet metió la pata hasta el fondo. Sus declaraciones sobre el ballet y la ópera desataron una catarata de críticas que nadie esperaba.
CHAU, OSCAR
Timothée Chalamet destruyó su Oscar y el mundo de la ópera y el ballet le contestó
Timothée Chalamet dijo lo que pensaba sobre el ballet y la ópera, y el mundo de las artes escénicas no se lo perdonó. Polémica explota a horas de los Óscar.
La ópera y el ballet le contestaron a Timothée Chalamet
El actor francés de 30 años, favorito para llevarse el Óscar a Mejor Actor por su papel en Marty Supreme, estaba en un foro organizado por Variety y CNN junto a Matthew McConaughey cuando soltó la frase que lo complicó todo.
"No quiero trabajar en ballet ni en ópera, ni en cosas que digan: 'Manténganlo vivo aunque ya no le importe a nadie'", afirmó Chalamet. Agregó un tibio "con todo respeto a la gente del ballet y la ópera" que no alcanzó para apagar el incendio.
La reacción no tardó. La Ópera de Los Ángeles le respondió directo en redes: le ofreció entradas de cortesía para Akhnaten y le avisó que las localidades se agotan. Filosa la puntada.
El Royal Ballet y Ópera de Reino Unido también le mandó su propio mensaje, recordándole que miles de personas llenan sus butacas cada noche "por la pura magia de la actuación en vivo".
El peor momento para una polémica
Lo delirante del caso es el timing. La charla fue grabada el 24 de febrero, pero recién ahora salió a la luz, justo cuando Chalamet compite contra Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura por la estatuilla dorada.
¿Se habrá mandado el peor autogol de su carrera a días de la gran noche?
