Timothée Chalamet destruyó su Oscar y el mundo de la ópera y el ballet le contestó

El Royal Ballet y Ópera de Reino Unido también le mandó su propio mensaje, recordándole que miles de personas llenan sus butacas cada noche "por la pura magia de la actuación en vivo".

El peor momento para una polémica

Lo delirante del caso es el timing. La charla fue grabada el 24 de febrero, pero recién ahora salió a la luz, justo cuando Chalamet compite contra Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura por la estatuilla dorada.

image

¿Se habrá mandado el peor autogol de su carrera a días de la gran noche?

-----------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

De árbol a milanesa: La madera que causa furor por ser comestible

La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando

Sicario digital: Quiénes son y por qué se volvieron clave para los cárteles

La nueva decisión de ARBA que no podés ignorar si tenés un vehículo