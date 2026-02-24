Destrozaron a Cavani (Boca) en ESPN: Oscar Ruggeri y Mariano Closs al ataque

Edinson Cavani atraviesa un momento complejo en Boca Juniors y el pasado viernes 20 de febrero se retiró silbado por buena parte del público en la Bombonera, en el empate ante Racing Club por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Edinson Cavani, de Boca Juniors, fue fuertemente criticado por Mariano Closs y Oscar Ruggeri en ESPN.
Así como los hinchas del Xeneize manifestaron su descontento con el delantero, también hubo fuertes opiniones en ESPN. Mariano Closs fue directo en su análisis, mientras que Oscar Ruggeri adoptó un tono más mesurado, aunque dejó una de las frases más contundentes del debate.
Mariano Closs, Oscar Ruggeri y Edinson Cavani
Edinson Cavani volvió a ser titular en Boca Juniors el pasado viernes 20 de febrero frente a Racing Club y estuvo lejos de mostrar un nivel acorde a las circunstancias.
El uruguayo se retiró silbado por buena parte del público en la Bombonera, algo inédito desde su llegada al Xeneize en este contexto, e incluso recibió fuertes críticas en ESPN.
Por un lado, Mariano Closs expresó: “Elige cuándo trotar. Cuándo ir al banco. Ya no es una cuestión del DT. Esto es de la comisión directiva. En la cancha solo se lo ve protestándole a los árbitros o separando. Futbolísticamente, nada”.
Por su parte, Oscar Ruggeri fue más mesurado en las formas, aunque dejó una frase contundente: “Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene. Tiene que dejar de jugar. Es bravo, con 40 años, jugar hoy en nuestro fútbol. Para mí no toma la decisión porque quiere seguir intentando dar vuelta la situación e irse”.
Boca de Claudio Úbeda
Este martes 24 de febrero, Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy desde las 21:15, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
En las últimas horas se confirmó que Edinson Cavani no viajará a Salta para disputar el encuentro ante el conjunto que milita en el Federal A.
El Xeneize, y especialmente su entrenador Claudio Úbeda, tiene mucho en juego. Si gana —incluso por goleada— será lo esperable por la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.
Ahora bien, si el triunfo no es convincente o, en el peor de los casos, queda eliminado, la crisis en el club de la Ribera podría profundizarse. Si bien el foco mediático está puesto en la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el presente de Boca también genera preocupación.
La formación que probó Úbeda sería la siguiente:
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.
La particularidad de este once es el posible debut de Bareiro, último refuerzo del club.
El encuentro se podrá ver por TyC Sports y el juez del encuentro será Facundo Tello.
