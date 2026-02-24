Destrozaron a Cavani (Boca) en ESPN: Oscar Ruggeri y Mariano Closs al ataque

Por su parte, Oscar Ruggeri fue más mesurado en las formas, aunque dejó una frase contundente: “Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene. Tiene que dejar de jugar. Es bravo, con 40 años, jugar hoy en nuestro fútbol. Para mí no toma la decisión porque quiere seguir intentando dar vuelta la situación e irse”.

image

Boca de Claudio Úbeda

Este martes 24 de febrero, Boca Juniors se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy desde las 21:15, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

En las últimas horas se confirmó que Edinson Cavani no viajará a Salta para disputar el encuentro ante el conjunto que milita en el Federal A.

El Xeneize, y especialmente su entrenador Claudio Úbeda, tiene mucho en juego. Si gana —incluso por goleada— será lo esperable por la diferencia de jerarquía entre ambos planteles.

Ahora bien, si el triunfo no es convincente o, en el peor de los casos, queda eliminado, la crisis en el club de la Ribera podría profundizarse. Si bien el foco mediático está puesto en la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, el presente de Boca también genera preocupación.

La formación que probó Úbeda sería la siguiente:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

La particularidad de este once es el posible debut de Bareiro, último refuerzo del club.

El encuentro se podrá ver por TyC Sports y el juez del encuentro será Facundo Tello.

