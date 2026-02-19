Conmoción en Boca por lo último que confirmaron en Uruguay sobre Josema Giménez

Embed

“Josema no sabe de lo que se está hablando, no tiene ni idea y tiene contrato hasta el 2028, no hay nada de Boca. Es un rumor de prensa que se pone sobre la mesa y explota en el mundo entero y mucho más con un jugador de la trayectoria y de clase como el capitán de la selección uruguaya”, cerró. De esta manera en el país vecino dejaron en claro que todo se trató de una mentira y que por el momento no hay nada para que el charrúa llegue al Xeneize.

