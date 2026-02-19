Boca está a las puertas de jugar un clásico más que caliente contra Racing pero en el medio de esto hay novedades importantes en el mercado de pases. Uno de los jugadores que comenzó a sonar para llegar en el próximo mercado de pases es Josema Giménez y fue en Uruguay que dieron precisiones importantes para el Xeneize.
¿LLEGA?
Conmoción en Boca por lo último que confirmaron en Uruguay sobre Josema Giménez
Desde el suelo Charrúa dejaron en claro en qué punto está la posibildiad de que Josema Giménez llegue a Boca.
En las últimas horas Boca terminó de acordar la llegada de Adam Bareiro, un nombre que parece ser necesario por las necesidades que tiene el plantel pero que en sí mismo no genera un enorme entusiasmo. Lo que esperan los hinchas son los jugadores de renombre y uno que empezó a sonar con bastante fuerza es Josema Giménez, zaguero central uruguayo que pertenece al Atlético de Madrid.
El periodista Fernando Czyz fue el encargo de asegurar que desde hace meses Juan Román Riquelme mantiene conversaciones con Josema Giménez para convencerlo de que se ponga la camiseta de Boca en el mediano plazo. Incluso se supo que el charrúa tiene intenciones de salir del Colchonero por una cuestión familiar y que el club español lo dejaría irse con el pase en su poder siempre y cuando abandone el fútbol europeo.
Josema Giménez, lejos de Boca
El caso es que ahora desde Uruguay, tierra natal de Josema Giménez, dieron una versión totalmente diferente. El periodista Rodrigo Romano aseguró en El Espectador Deportes (UY) que en este momento no hay ninguna negociación abierta ni diálogo para que finalmente el zaguero de la Celeste se convierta en jugador de Boca en el próximo mercado de pases.
“Josma Giménez y Boca Juniors no tuvieron ningún contacto, ninguno. Josema está vinculado al Atlético de Madrid hasta el 2028, yo ayer pude hablar con el entorno del futbolista. Al jugador lo enloqueció la prensa argentina, hasta en un momento pensó en cambiar su número de teléfono. Lo volvieron loco”, comentó Rodrigo Romano en primer lugar.
“Josema no sabe de lo que se está hablando, no tiene ni idea y tiene contrato hasta el 2028, no hay nada de Boca. Es un rumor de prensa que se pone sobre la mesa y explota en el mundo entero y mucho más con un jugador de la trayectoria y de clase como el capitán de la selección uruguaya”, cerró. De esta manera en el país vecino dejaron en claro que todo se trató de una mentira y que por el momento no hay nada para que el charrúa llegue al Xeneize.
