Alarma roja en Estudiantes por Eduardo Domínguez: "Oferta irrechazable"

Domínguez, por su parte, también extendió su vínculo con Estudiantes de La Plata por dos años. No obstante, el periodista Juanma Tucci advirtió: “Atentos con la oferta de Atlético Mineiro a la representación de Eduardo Domínguez. Me hablan de un contrato ‘irrechazable’, que a su vez contrasta con la importante deuda que Estudiantes mantiene con el DT. Suena raro por los casi dos años que quedan para finalizar el vínculo con EDLP, pero en este loco mercado de pases todo puede pasar”.

Por el momento no hay avances concretos, aunque en Estudiantes reconocieron públicamente que necesitan ordenar sus cuentas. En ese escenario, y ante una propuesta económica de peso, el panorama podría cambiar.

Éxodo en Estudiantes y un 2026 complejo

Santiago Ascacibar y Cristian Medina dejaron Estudiantes de La Plata y todavía hay expectativa por lo que pueda suceder con Edwuin Cetré. A esto se le suma la posibilidad de que Eduardo Domínguez vaya a Atlético Mineiro.

El “Ruso” fue transferido a Boca Juniors, mientras que por Medina el Pincha percibió apenas 100 mil dólares, aunque logró liberarse de un contrato elevado. En cuanto a Cetré, existe la chance de que también pase al Xeneize, pero por ahora no hubo avances concretos luego de que la operación se cayera semanas atrás.

Cabe recordar que, tras consagrarse en el Torneo Clausura 2025, Estudiantes se ganó el derecho a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos este año.

Por lo pronto, después del empate 0-0 en el clásico platense, el próximo compromiso para los dirigidos por Domínguez será mañana viernes 20 de febrero, desde las 17:45, en condición de local.

