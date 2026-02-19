Bombazo sobre Julián Álvarez: Hugo Balassone confirmó el futuro de la Araña

En la actual temporada, Álvarez acumula 35 partidos jugados, 13 goles y 6 asistencias en todas las competiciones. En la Champions League, sus números indican 8 encuentros disputados, con 5 goles y 2 asistencias.

Cabe recordar que la semana pasada, la Araña tuvo una destacada actuación en las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, en el partido que finalizó 4-0.

Futuro de la Araña, según Hugo Balassone

Hugo Balassone lanzó un auténtico bombazo sobre el futuro de Julián Álvarez y, justamente, el club involucrado sería el conjunto culé, al que el delantero le marcó el pasado 12 de febrero.

“Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el FC Barcelona”, aseguró el periodista en Radio La Red.

Luego, Balassone añadió: “ Hubo un interés del Arsenal, su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. Cree que su carrera necesita un equipo que le pueda dar un título importante”.

En cuanto a los plazos de esta posible operación, el periodista afirmó: “Esto lo puedo confirmar: después del Mundial, Julián va a jugar en uno de los mejores equipos del mundo”.

Si bien el FC Barcelona siempre fue una de las opciones que sobrevolaron el futuro del ex River Plate, una afirmación tan categórica no deja de llamar la atención.

Según Transfermarkt, el contrato del jugador en Madrid se extiende hasta junio de 2030 y su valor de mercado ronda los 100 millones de euros.

Se avecinan meses movidos en el mercado de fichajes a nivel internacional, y la posibilidad de que Julián Álvarez vista la camiseta del FC Barcelona parece estar más cerca que nunca.

