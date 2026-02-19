Si bien no atravesó su mejor temporada en Atlético de Madrid, Julián Álvarez continúa siendo considerado uno de los mejores delanteros del mundo. En este contexto, el periodista Hugo Balassone se refirió a cuál podría ser el futuro del ex River Plate una vez que finalice el Mundial a mediados de año.
¿VA A UN GIGANTE MUNDIAL?
Bombazo sobre Julián Álvarez: Hugo Balassone confirmó el futuro de la Araña
Hugo Balassone confirmó que Julián Álvarez dejará Atlético de Madrid para jugar en uno de los equipos más importantes del mundo.
Son varios los clubes que han mostrado interés en el atacante argentino, aunque habría uno que tendría todo encaminado para concretar su incorporación. Se trata de una de las instituciones más importantes del mundo, que ya habría avanzado de manera firme en las negociaciones.
Actualidad de Julián Álvarez
Ayer miércoles 18 de febrero, el Atlético de Madrid se enfrentó al Brujas por la ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League, y Julián Álvarez convirtió un gol de penal.
El equipo dirigido por Diego Simeone venía de una dura derrota ante el Rayo Vallecano por la jornada 24 de LaLiga y consiguió un empate que lo deja bien posicionado de cara al encuentro de vuelta frente al conjunto belga.
El partido decisivo por la Champions se disputará el próximo martes 24 de febrero en Madrid, con la posibilidad concreta de avanzar a los octavos de final.
En la actual temporada, Álvarez acumula 35 partidos jugados, 13 goles y 6 asistencias en todas las competiciones. En la Champions League, sus números indican 8 encuentros disputados, con 5 goles y 2 asistencias.
Cabe recordar que la semana pasada, la Araña tuvo una destacada actuación en las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, en el partido que finalizó 4-0.
Futuro de la Araña, según Hugo Balassone
Hugo Balassone lanzó un auténtico bombazo sobre el futuro de Julián Álvarez y, justamente, el club involucrado sería el conjunto culé, al que el delantero le marcó el pasado 12 de febrero.
“Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el FC Barcelona”, aseguró el periodista en Radio La Red.
Luego, Balassone añadió: “ Hubo un interés del Arsenal, su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. Cree que su carrera necesita un equipo que le pueda dar un título importante”.
En cuanto a los plazos de esta posible operación, el periodista afirmó: “Esto lo puedo confirmar: después del Mundial, Julián va a jugar en uno de los mejores equipos del mundo”.
Si bien el FC Barcelona siempre fue una de las opciones que sobrevolaron el futuro del ex River Plate, una afirmación tan categórica no deja de llamar la atención.
Según Transfermarkt, el contrato del jugador en Madrid se extiende hasta junio de 2030 y su valor de mercado ronda los 100 millones de euros.
Se avecinan meses movidos en el mercado de fichajes a nivel internacional, y la posibilidad de que Julián Álvarez vista la camiseta del FC Barcelona parece estar más cerca que nunca.
