Beto Casella volvió a la cancha en América TV con un debut que no pasó desapercibido y que dejó algo más que aplausos: dejó números, mensajes fuertes y algunos silencios incómodos que ya se sienten en los pasillos. El rating acompañó, pero la historia recién empieza y no todos en el canal parecen estar igual de tranquilos.
"OJALÁ QUE MAÑANA..."
Beto Casella arrancó nueva etapa con BTV y ya incomoda a más de uno en América
El arranque de Beto Casella en América TV llegó con números firmes en una franja brava. Pero en el verdadero lío no está en el aire sino en los pasillos.
Rating en mano: Beto Casella jugó fuerte en una franja brava
A las 22 en punto, Beto Casella salió al aire con BTV en América TV, con un piso de 3.5 puntos que le dejó LAM y con la presión lógica de quien dejó Bendita después de casi dos décadas en El Nueve. Aquel estreno era el regreso de un conductor que construyó un estilo propio basado en archivo, ironía y ritmo, y que ahora tenía que demostrar que el público lo seguía a él y no solo al formato.
El arranque marcó 3.4 puntos a las 22:01, muy parejo con HIja del fuego, la ficción de El Trece que rondaba los 3.3, mientras El Nueve quedaba más atrás. A las 22:06 tocó un pico de 3.8, superando a su competencia directa en ese momento. A las 22:11 se mantenía en 3.5 y recién después de las 22.30 empezó a oscilar entre 2.7 y 3 puntos, en una noche donde MasterChef se disparaba por arriba de los 10 puntos y se llevaba la torta grande del prime time.
El promedio final, con un cierre en torno a 2.2 puntos cerca de las 23:05, dejó claro que no fue un bombazo, pero fue un debut sólido y competitivo, especialmente en una franja que hoy está fragmentada y donde sostener arriba de 3 puntos ya es una pelea digna. Según datos de Kantar Ibope Media, BTV se mantuvo segundo en varios tramos y disputó décima a décima con El Trece, algo que para América no es menor.
El programa arrancó con una apertura realizada con inteligencia artificial, donde había momentos icónicos del cine y la televisión con el equipo preparándose para debutar. "Hemos llegado, acá estamos. Nos mudamos todos, somos como la familia italiana que se van todos. Yo he llegado vivo, después de algunas cositas que pasaron. El colesterol en 48", lanzó Casella apenas arrancó, marcando el tono entre humor y pase de factura.
La estructura del programa fue familiar: informes sobre lo que pasó en el día, archivo bien editado, intervenciones rápidas del panel y un ritmo que claramente busca ser una versión potenciada de Bendita. La diferencia está en el contexto: ahora juega en otra cancha y con otras reglas.
Un cierre emotivo para una América TV en tensión
Si algo llamó la atención fue el cierre, porque Casella dejó la ironía de lado y habló directo al público con un mensaje que no suele verse en ese horario.
"Te agradecemos por hacer una pausa, por quedarte un ratito, por no cambiar de canal cuando hay tanta competencia. Ojalá que mañana no tengas que correr tanto, que el despertador suene y no te dé bronca, que encuentres las llaves a la primera, que los semáforos te agarren en verde".
Y siguió: "Ojalá alguien te mire lindo, que te pregunte cómo estás y que le preocupe la respuesta. Que lo que te preocupe hoy, mañana pese un poquito menos. Si estás esperando algo, ojalá llegue. Si estás soltando algo, ojalá duela poquito. Y si estás empezando algo nuevo, ojalá no te frene el miedo".
Casella está empezando algo nuevo, y lo sabe. También sabe que el pase a América generó cierta incomodidad dentro del canal, algo que contó Jorge Rial en C5N cuando habló de una supuesta orden de no tocar ciertos temas al aire, especialmente cualquier mención a la histórica rivalidad con Yanina Latorre. Según esa versión, incluso habría quedado en pausa un especial de Secretos Verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, dedicado a él.
A eso se suma el dato económico que circula en los pasillos de la productora Mandarina y que replicaron en Puro Show: Beto sería hoy uno de los mejores pagos de la productora, igualando o superando a Ángel de Brito, detalle que en televisión nunca pasa inadvertido.
BTV no necesitaba romper el rating en la primera noche, necesitaba mostrar que tiene identidad y que puede sostener su propia audiencia. Y lo logró. Ahora viene lo difícil: diferenciarse de Bendita sin parecer una copia mejorada, esquivar las internas sin perder picante y resistir cuando llegue competencia más fuerte. El partido recién empieza y Casella, guste o no, sabe jugarlo.
