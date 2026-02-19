Beto Casella arrancó nueva etapa con BTV y ya incomoda a más de uno en América

La estructura del programa fue familiar: informes sobre lo que pasó en el día, archivo bien editado, intervenciones rápidas del panel y un ritmo que claramente busca ser una versión potenciada de Bendita. La diferencia está en el contexto: ahora juega en otra cancha y con otras reglas.

Un cierre emotivo para una América TV en tensión

Si algo llamó la atención fue el cierre, porque Casella dejó la ironía de lado y habló directo al público con un mensaje que no suele verse en ese horario.

"Te agradecemos por hacer una pausa, por quedarte un ratito, por no cambiar de canal cuando hay tanta competencia. Ojalá que mañana no tengas que correr tanto, que el despertador suene y no te dé bronca, que encuentres las llaves a la primera, que los semáforos te agarren en verde".

Y siguió: "Ojalá alguien te mire lindo, que te pregunte cómo estás y que le preocupe la respuesta. Que lo que te preocupe hoy, mañana pese un poquito menos. Si estás esperando algo, ojalá llegue. Si estás soltando algo, ojalá duela poquito. Y si estás empezando algo nuevo, ojalá no te frene el miedo".

image Mientras el programa terminaba con un cierre emotivo, las internas y rumores salariales en América TV suman tensión detrás de cámara.

Casella está empezando algo nuevo, y lo sabe. También sabe que el pase a América generó cierta incomodidad dentro del canal, algo que contó Jorge Rial en C5N cuando habló de una supuesta orden de no tocar ciertos temas al aire, especialmente cualquier mención a la histórica rivalidad con Yanina Latorre. Según esa versión, incluso habría quedado en pausa un especial de Secretos Verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, dedicado a él.

A eso se suma el dato económico que circula en los pasillos de la productora Mandarina y que replicaron en Puro Show: Beto sería hoy uno de los mejores pagos de la productora, igualando o superando a Ángel de Brito, detalle que en televisión nunca pasa inadvertido.

Embed ASÍ SE DESPEDÍA BETO CASELLA DEL PRIMER PROGRAMA DE BTV POR AMÉRICA TV



Cc #BTV @btvofialok @elbetocasella pic.twitter.com/FXlFl63ap5 — América TV (@AmericaTV) February 19, 2026

BTV no necesitaba romper el rating en la primera noche, necesitaba mostrar que tiene identidad y que puede sostener su propia audiencia. Y lo logró. Ahora viene lo difícil: diferenciarse de Bendita sin parecer una copia mejorada, esquivar las internas sin perder picante y resistir cuando llegue competencia más fuerte. El partido recién empieza y Casella, guste o no, sabe jugarlo.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich