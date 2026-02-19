Luego de varias idas y vueltas, Boca Juniors ya tiene a su tercer refuerzo y se trata de un delantero. Un ex River Plate, del gusto de Juan Román Riquelme, llega al Xeneize para afrontar un exigente 2026, año en el que el club disputará la Copa Libertadores de América.
Riquelme confirmó otro refuerzo para Boca y le entra plata a River: "Acuerdo total"
Un número nueve del gusto de Juan Román Riquelme es nuevo jugador de Boca Juniors, si no surgen imprevistos
Hasta el momento, las incorporaciones del conjunto de la Ribera habían sido Santiago Ascacibar y Ángel Romero. Finalmente, Boca logró utilizar el cupo habilitado tras la operación de Rodrigo Battaglia y concretó la llegada del nuevo atacante.
Nuevo refuerzo de Boca (cobra River)
Este mercado de pases dejó una enseñanza clara: hasta que no firme su contrato, el futbolista no puede considerarse oficialmente jugador de Boca.
De todos modos, distintos periodistas y medios ya dan a Adam Bareiro como nuevo delantero del Xeneize.
El periodista César Luis Merlo aseguró en la madrugada de este 19 de febrero: “Adam Bareiro es nuevo refuerzo de Boca. Ya hay acuerdo total con Fortaleza: compra del pase en u$s 3M. Una vez que supere la revisión médica, firmará por tres años con opción a uno más”.
Por su parte, Diego Monroig también afirmó en la mañana de ESPN que existe “acuerdo total”, mientras que Germán García Grova, otro de los especialistas en mercado de pases, confirmó la llegada del atacante paraguayo.
Una particularidad que reveló García Grova es que River desembolsará el 50% de la operación. Sin embargo, el Millonario no tuvo injerencia en la decisión, ya que no posee los derechos federativos del jugador.
De concretarse la firma, Bareiro se sumará como una nueva opción en el ataque para Claudio Úbeda, junto a Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, una vez que este último se recupere.
Del gusto de Juan Román Riquelme
Boca tenía plazo hasta mañana, 20 de febrero, para cerrar un refuerzo a raíz de la operación de Rodrigo Battaglia y finalmente terminó abrochando la llegada del exdelantero de River y San Lorenzo.
Si bien en el actual mercado de pases no fue la primera opción, el atacante siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme.
Cuando todavía vestía la camiseta del Ciclón, Riquelme se refirió así a Bareiro: “Compite, compite y compite. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite ya es (Lionel) Messi. Pero podés ser muy bueno y si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal”.
Lo cierto es que la llegada del paraguayo representa una nueva apuesta de la dirigencia encabezada por Riquelme. Así como la incorporación de Ayrton Costa terminó dando resultados positivos, podría ocurrir lo mismo con Bareiro. Aunque, como toda apuesta, también existe la posibilidad de que no funcione y genere cuestionamientos.
