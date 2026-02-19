Riquelme confirmó otro refuerzo para Boca y le entra plata a River: "Acuerdo total"

Por su parte, Diego Monroig también afirmó en la mañana de ESPN que existe “acuerdo total”, mientras que Germán García Grova, otro de los especialistas en mercado de pases, confirmó la llegada del atacante paraguayo.

Una particularidad que reveló García Grova es que River desembolsará el 50% de la operación. Sin embargo, el Millonario no tuvo injerencia en la decisión, ya que no posee los derechos federativos del jugador.

De concretarse la firma, Bareiro se sumará como una nueva opción en el ataque para Claudio Úbeda, junto a Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, una vez que este último se recupere.

Del gusto de Juan Román Riquelme

Boca tenía plazo hasta mañana, 20 de febrero, para cerrar un refuerzo a raíz de la operación de Rodrigo Battaglia y finalmente terminó abrochando la llegada del exdelantero de River y San Lorenzo.

Si bien en el actual mercado de pases no fue la primera opción, el atacante siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme.

Cuando todavía vestía la camiseta del Ciclón, Riquelme se refirió así a Bareiro: “Compite, compite y compite. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite ya es (Lionel) Messi. Pero podés ser muy bueno y si no te gusta competir, pasás a ser un jugador normal”.

Lo cierto es que la llegada del paraguayo representa una nueva apuesta de la dirigencia encabezada por Riquelme. Así como la incorporación de Ayrton Costa terminó dando resultados positivos, podría ocurrir lo mismo con Bareiro. Aunque, como toda apuesta, también existe la posibilidad de que no funcione y genere cuestionamientos.

