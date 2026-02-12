Riquelme sacude a Boca y va por un 9 de Selección: "Está en carpeta"

En ese contexto, Diego Díaz aseguró en Picado TV: “El delantero que tiene en carpeta Riquelme es Adam Bareiro”.

La información va en línea con lo que había anticipado Diego Monroig en ESPN el pasado 3 de febrero: “Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino”.

Ahora habrá que ver si el exdelantero de San Lorenzo y River termina poniéndose la camiseta de Boca. Lo cierto es que, con el objetivo de disputar el Mundial con Paraguay, jugar la Copa Libertadores con el club de la Ribera aparece como una oportunidad importante.

Boca viene de caer ante Vélez Sarsfield el pasado domingo 8 de febrero y el equipo de Claudio Úbeda buscará reponerse de esa dura derrota.

Será interesante ver cómo continúa la situación en el Xeneize tras las reuniones mantenidas el lunes 9, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de lo esperado.

Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el conjunto dirigido por Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá del resultado.

En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.

