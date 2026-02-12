Boca Juniors tiene tiempo para incorporar hasta el 18 de febrero tras la operación de Rodrigo Battaglia. Todo indica que lo de Edwuin Cetré estaría caído y aseguran que Juan Román Riquelme tiene en carpeta a un número 9 con pasado reciente en River Plate.
EX RIVER
Riquelme sacude a Boca y va por un 9 de Selección: "Está en carpeta"
Con lo de Edwuin Cetré frenado, Boca Juniors no se baja del mercado de pases y confirmaron que Juan Román Riquelme tiene en carpeta un número 9 ex River.
Durante buena parte del mercado de pases se rumoreó que el Xeneize iba a sumar a un centrodelantero, algo que hasta el momento no ocurrió, a pesar de que trascendieron distintos nombres como posibles refuerzos.
El ex River que tiene en carpeta Juan Román Riquelme
Diferentes delanteros sonaron en Boca a lo largo de todo el mercado de pases. Alexis Cuello y Ezequiel Ávila fueron los nombres que más fuerte se mencionaron durante varias semanas, aunque finalmente el Xeneize no avanzó por ninguno de ellos.
Por otro lado, la llegada de Edwuin Cetré está, por el momento, truncada, lo que le permite al club de la Ribera utilizar ese cupo disponible (tiene tiempo hasta el 18 de febrero).
Incluso, si el colombiano finalmente se convierte en refuerzo, en Boca harían todo lo posible por liberar un lugar para ir en busca de un centrodelantero, ya que esa es la prioridad de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
En ese contexto, Diego Díaz aseguró en Picado TV: “El delantero que tiene en carpeta Riquelme es Adam Bareiro”.
La información va en línea con lo que había anticipado Diego Monroig en ESPN el pasado 3 de febrero: “Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino”.
Ahora habrá que ver si el exdelantero de San Lorenzo y River termina poniéndose la camiseta de Boca. Lo cierto es que, con el objetivo de disputar el Mundial con Paraguay, jugar la Copa Libertadores con el club de la Ribera aparece como una oportunidad importante.
Más sobre Boca Juniors
Boca viene de caer ante Vélez Sarsfield el pasado domingo 8 de febrero y el equipo de Claudio Úbeda buscará reponerse de esa dura derrota.
Será interesante ver cómo continúa la situación en el Xeneize tras las reuniones mantenidas el lunes 9, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento está lejos de lo esperado.
Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el conjunto dirigido por Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá del resultado.
En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.
+ EN GOLAZO24
Impacto total en River por lo que se dice sobre Kevin Castaño
Se lesionó Leo Messi y el Inter Miami suspendió la gira: qué dijo el Diez