La noticia de la noche del 10 de febrero fue el freno en la llegada de Edwuin Cetré a Boca Juniors. Algunos medios de La Plata (y Tato Aguilera) incluso se animaron a dar por caída la transferencia desde Estudiantes, pero Diego Monroig dio su versión en ESPN este 11 de febrero por la mañana.
¿QUÉ PASARÁ?
Estupor en Boca por Edwuin Cetré: Diego Monroig contradijo a Tato Aguilera
Horas decisivas respecto al futuro de Edwuin Cetré. Boca y Estudiantes miran de reojo lo que dijeron Diego Monroig y Tato Aguilera.
Hasta el momento, Santiago Ascacíbar y Ángel Romero son los refuerzos del Xeneize, y todo indicaba que el delantero colombiano también iba a llegar; sin embargo, en las últimas horas la llegada se complicó.
Diego Monroig sobre Edwuin Cetré
Ya pasaron varios días desde que se truncó la llegada de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense.
“A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, aseguró Estudiantes de La Plata a principios de febrero.
Todo hacía indicar que el extremo se iba a poner la Azul y Oro e incluso diferentes medios especializados en el mercado de pases aseguraron que sería así.
En las últimas horas, su llegada se frenó y en La Plata algunos medios se animaron a hablar de pase caído.
Diego Monroig, periodista partidario de Boca en ESPN, fue más cauto en ese sentido: “Lo de Edwuin Cetré no está caído, está frenado”, comenzó diciendo.
El gran inconveniente habrían sido los estudios médicos privados que se realizó el futbolista, lo que podría modificar las condiciones del Xeneize: “Con este informe, los números son otros”.
Por último, el periodista cerró: “Les puedo asegurar que Boca todavía no tomó la decisión. Las opciones son desistir o cambiar los números a partir del informe”.
Ayer por la noche, Tato Aguilera confirmó que el pase en ese momento estaba caído.
Se vienen horas decisivas en ese sentido. Es importante recordar que, por la operación de Rodrigo Battaglia, Boca tiene tiempo para incorporar hasta el 18 de febrero.
¿Va a Boca o juega el clásico para Estudiantes?
Ahora la gran duda es cuál será el destino de Edwuin Cetré. Hoy por hoy, su llegada a Boca está frenada y el fin de semana se acerca para los dos equipos argentinos implicados (DIM de Colombia también forma parte de la operación, aunque de manera pasiva, ya que el jugador no irá a jugar allí).
El Xeneize viene de perder ante Vélez Sarsfield y suma dos derrotas en cuatro partidos en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Sin Exequiel Zeballos, Claudio Úbeda solo cuenta con extremos juveniles y le vendría bien tener a Cetré de cara al partido del próximo domingo ante Platense.
Por el lado de Estudiantes de La Plata, su próximo compromiso será el clásico ante Gimnasia, encuentro que también se disputará el domingo.
Fer Pujol, periodista deportivo de la ciudad de las diagonales, se animó a deslizar: “Hoy está más cerca de jugar el clásico que de jugar en Boca”.
Habrá que ver qué sucede en las próximas horas.
