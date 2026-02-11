El Chino Darín se mostró feliz tras el nacimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó. El bebé nació el lunes (09/02) y el actor no ocultó su emoción al hablar por primera vez como papá. Desde Madrid, compartió cómo vivió esas primeras horas cargadas de intensidad y alegría.
"DÍAS MUY INTENSOS"
Emoción y despedida: El difícil momento del Chino Darín tras el nacimiento de su hijo
Tras la llegada del bebé, fruto de su relación con Úrsula Corberó, el Chino Darín habló de su emoción y explicó por qué deberá alejarse de su familia.
“Un momento muy alegre. No vengo durmiendo nada. Vienen siendo días muy intensos”, expresó a Europa Press desde el aeropuerto Adolfo Suárez. El artista contó que se escapó de un rodaje en Buenos Aires para poder estar presente en el parto. “Logré estar y fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora”, aseguró conmovido.
Sin embargo, la felicidad se ve atravesada por una despedida inevitable debido a que debe regresar a la Argentina para cumplir con compromisos laborales ya asumidos, lo que lo obligará a permanecer lejos del pequeño y de su pareja durante algunos días. “Me quiero matar, pero bueno, soy muy afortunado”, confesó sobre la difícil decisión.
Además, explicó que aunque evaluaron que fuera en la Argentina finalmente priorizaron el deseo de la actriz. “Entendí que el bebé nace donde la madre quiere y me parece bien que fuera así”, sostuvo. Aunque no sabe con certeza cuándo podrá volver, dejó en claro sus ganas de reencontrarse cuanto antes con su familia.
La emoción de Ricardo Darín luego de que el Chino Darín se convirtiera en padre
El actor Ricardo Darín confirmó la llegada de su primer nieto, hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, y expresó su felicidad por este momento en diálogo con el periodista Luis Bremer vía WhatsApp.
Según relató, el parto tuvo lugar en Barcelona, alrededor del mediodía, y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. El reconocido actor contó que todos están bien y aseguró que el bebé “es precioso”.
"La madre también está muy bien por supuesto", añadió posteriormente en el mensaje leyó el comunicador bajo la atenta mirada de Pamela David, conductora del ciclo Desayuno Americano.
Y posteriormente concluyó: "Todos muy felices. Un abrazo para todos". Es preciso destacar que durante el embarazo, la pareja mantuvo un perfil bajo y no reveló ni el sexo ni otros detalles al respecto. Sin embargo finalmente se conoció que se trató de un varón que fue llamado Dante.
