Emoción y despedida: El difícil momento del Chino Darín tras el nacimiento de su hijo

La emoción de Ricardo Darín luego de que el Chino Darín se convirtiera en padre

El actor Ricardo Darín confirmó la llegada de su primer nieto, hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, y expresó su felicidad por este momento en diálogo con el periodista Luis Bremer vía WhatsApp.

Según relató, el parto tuvo lugar en Barcelona, alrededor del mediodía, y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. El reconocido actor contó que todos están bien y aseguró que el bebé “es precioso”.

"La madre también está muy bien por supuesto", añadió posteriormente en el mensaje leyó el comunicador bajo la atenta mirada de Pamela David, conductora del ciclo Desayuno Americano.

Y posteriormente concluyó: "Todos muy felices. Un abrazo para todos". Es preciso destacar que durante el embarazo, la pareja mantuvo un perfil bajo y no reveló ni el sexo ni otros detalles al respecto. Sin embargo finalmente se conoció que se trató de un varón que fue llamado Dante.

