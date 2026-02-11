Telefe activa el operativo rating para que Gran Hermano arrase desde el debut

El debate seguirá con Santiago del Moro al frente, acompañado por un panel fijo integrado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez, con nombres rotativos como Mariana Brey, Santiago "Tato" Algorta, Eugenia Ruiz, Gustavo Conti y Eliana Guercio. Es decir, habrá periodistas de espectáculo, perfiles más analíticos y ex participantes que conocen la dinámica desde adentro, con lo cual el conflicto, la memoria del formato y las opiniones que alimenten las redes y los portales están más que garantizados.

image El canal fortalece debates y programas satélite con panelistas estratégicos y ex participantes.

Por otro lado, "La Noche de los Ex" arrancaría los sábados con Roberto Funes Ugarte como conductor y un panel fijo compuesto por Gustavo Conti, Lucila "La Tora" Villar y Agus Rey, mientras que el resto también será rotativo. Es la confirmación de que el universo GH ya es una franquicia en sí misma, donde los ex jugadores siguen siendo piezas activas del engranaje mediático.

A eso se suma el debut de "A la Barbarossa" en un nuevo estudio, mudándose desde Kuarzo a las instalaciones de Telefe en Martínez, lo cual alimenta más la idea de centralizar la producción y fortalecer la identidad visual. Georgina estrena casa, el canal concentra recursos y todo queda bajo el mismo paraguas.

Telefe no está lanzando una temporada más, está defendiendo su liderazgo, y lo hace con una estrategia de saturación ordenada, cuidando cada franja horaria para que el estreno de "Gran Hermano: Generación Dorada" sea el inicio de un ciclo que vuelva a dominar la televisión cuando la pelea por la atención es cada vez más feroz.

image Gran Hermano quiere convertirse en una franquicia que viva más allá de la casa.

