Telefe no quiere que el regreso de Gran Hermano pase como un estreno más, porque saben que si el arranque no explota desde el minuto uno después cuesta el doble levantarlo. Con Santiago del Moro al frente y una ingeniería de prime time pensada al milímetro, el canal prepara una movida que puede redefinir su año… o dejarlo pedaleando.
¿LO LOGRARÁN?
Telefe activa el operativo rating para que Gran Hermano arrase desde el debut
Telefe arma un Súper Lunes para blindar Gran Hermano. Un estreno con festejos y jugadas fuertes para que el rating arranque en la cima y no baje más.
El armado del Súper Lunes (porque Telefe no libra nada al azar)
El movimiento más evidente que va a hacer Telefe es el de la noche del 23/02. Ese lunes habrá gala de eliminación de "MasterChef Celebrity", un programa que viene sosteniendo números sólidos y que es ideal para heredar audiencia. La lógica es tan simple y vieja como la televisión misma: si ya tenés a la gente mirando, la retenés y la llevás directo al estreno fuerte.
Pero el Súper Lunes no se agota ahí: el canal de las pelotas también eligió ese día para renovar sus noticieros, un gesto no menor en un año donde la competencia por la credibilidad y la fidelidad del público es feroz, lo cual incluye cambiar la escenografía, la dinámica y el aire visual el mismo día del debut de GH. El canal quiere transmitir renovación y cohesión de marca, que todo parezca parte del mismo impulso.
En paralelo, "Cortá por Lozano" celebrará sus 10 años al aire con una emisión especial y figuras históricas del ciclo. Vero Lozano es una de las caras más estables de la señal, y festejar su década justo antes del gran estreno va a servir para recordarle al público y al canal que, en una industria donde los ciclos se queman rápido, en Telefe no son moco de pavo diez años al aire.
La casa es el inicio: Lo que realmente mantiene vivo a Gran Hermano
Si algo entendió Telefe en las últimas temporadas es que Gran Hermano no es solo la casa, es todo lo que pasa alrededor, y ahí está el verdadero negocio: el debate, la polémica, los recortes virales y el análisis permanente.
El debate seguirá con Santiago del Moro al frente, acompañado por un panel fijo integrado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez, con nombres rotativos como Mariana Brey, Santiago "Tato" Algorta, Eugenia Ruiz, Gustavo Conti y Eliana Guercio. Es decir, habrá periodistas de espectáculo, perfiles más analíticos y ex participantes que conocen la dinámica desde adentro, con lo cual el conflicto, la memoria del formato y las opiniones que alimenten las redes y los portales están más que garantizados.
Por otro lado, "La Noche de los Ex" arrancaría los sábados con Roberto Funes Ugarte como conductor y un panel fijo compuesto por Gustavo Conti, Lucila "La Tora" Villar y Agus Rey, mientras que el resto también será rotativo. Es la confirmación de que el universo GH ya es una franquicia en sí misma, donde los ex jugadores siguen siendo piezas activas del engranaje mediático.
A eso se suma el debut de "A la Barbarossa" en un nuevo estudio, mudándose desde Kuarzo a las instalaciones de Telefe en Martínez, lo cual alimenta más la idea de centralizar la producción y fortalecer la identidad visual. Georgina estrena casa, el canal concentra recursos y todo queda bajo el mismo paraguas.
Telefe no está lanzando una temporada más, está defendiendo su liderazgo, y lo hace con una estrategia de saturación ordenada, cuidando cada franja horaria para que el estreno de "Gran Hermano: Generación Dorada" sea el inicio de un ciclo que vuelva a dominar la televisión cuando la pelea por la atención es cada vez más feroz.
-----------------------------------------------------------------------
