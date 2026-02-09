Telefe probó el fuego de El Trece: Cómo rindió la China Suárez en su primera semana

El Trece se arriesgó frente a Telefe y le salió mejor de lo esperado

Fuera del rating, hay una lectura más profunda que tiene que ver con la decisión política de programación. El Trece volvió a apostar por una ficción nacional en horario central y no perdió, algo que parecía imposible hace apenas un par de temporadas.

Escrita por Leo Calderone y producida por Disney+, la serie toma elementos clásicos del culebrón argentino, los cruza con una historia de venganza y los envuelve en una estética cuidada, con ubicaciones patagónicas que le suman clima y espesor a la trama.

image Teléfono para la ficción argentina: el éxito de "Hija del fuego" demuestra que todavía hay lugar para ella en el cable. El secreto son las historias bien contadas y sin bajadas de línea.

La China Suárez se mueve en un registro incómodo para la TV abierta: una protagonista que manipula, seduce y mata sin sentir remordimientos, y eso, paradójicamente, juega a favor. No hay bajada de línea moral ni necesidad de justificar cada acción, algo que el público agradece cuando la historia está bien contada.

A su alrededor, Eleonora Wexler construye una villana potente y creíble, mientras Diego Cremonesi, Carlos Belloso y Joaquín Ferreira sostienen un elenco que le da cuerpo al relato.

Y por si fuera poco, en el canal ya se habla de una segunda temporada, aunque todo dependerá del presupuesto y de la decisión final de Disney, según reveló Joaquín Ferreira en Puro Show: "Yo creo que sí, el final quedó abierto, me encantaría, hay que hablarlo, me encanta laburar en Argentina, me quiero quedar acá".

Hija del fuego no cambió la historia de la televisión abierta, pero volvió a mostrar que hay público para la ficción argentina cuando la propuesta es clara y está bien ejecutada. Y cuando casi todo parece perdido de antemano, eso no es poca cosa. A veces no se trata de arrasar, sino de prender una chispa y ver si alguien se anima a soplarla.

