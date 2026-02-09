En una televisión que da por muerta a la ficción nacional, El Trece decidió meter los pies en el barro con la China Suárez y estrenar Hija del fuego justo cuando Telefe manda con realities y agenda. La movida se leyó como provocación directa a Wanda Nara, pero lo interesante pasó después, cuando los números empezaron a contar otra historia.
¿LE GANÓ A WANDA?
Telefe probó el fuego de El Trece: Cómo rindió la China Suárez en su primera semana
El Trece volvió a probar con Hija del fuego y Telefe le marcó la cancha. La ficción se metió en horario estelar y dejó números que nadie esperaba tan fácil.
La curva del rating de El Trece y una verdad que incomoda a la TV abierta
Hija del fuego debutó el lunes 02/02 a las 21.16, con 3,5 puntos de rating, enfrentando de lleno a MasterChef Celebrity en Telefe, que incluso adelantó su gala para reforzar el prime time. Aunque no fue una cifra explosiva, sí alcanzó para convertirse en lo más visto de El Trece ese día, algo que en el canal del solcito ya no es moneda corriente, según mediciones de Kantar Ibope.
El martes, sin Wanda Nara en el frente directo, el número subió a 4,5 puntos, una mejora clara que mostró que el público no salió corriendo después del estreno. El miércoles llegó el mejor rendimiento de la semana con 4,8 puntos de promedio y picos de 5,2, ubicándose nuevamente como el programa más visto del canal, incluso por encima de El Zorro, un clásico que suele ganar la franja. El jueves bajó a 4,2 y el viernes cerró con 4,1, en una jornada donde históricamente el encendido es bajo y la televisión abierta sufre más que ningún otro día.
El balance final nos da 4,2 puntos de promedio semanal en sus primeras cinco emisiones, un número que no rompe récords pero que supera ampliamente los últimos intentos de ficción del canal y se ubica por encima de varios ciclos que costaron más y rindieron menos.
En un El Trece que en enero celebró 4 puntos con repeticiones de El encargado, la performance de Hija del fuego no es algo que se deba ignorar.
El Trece se arriesgó frente a Telefe y le salió mejor de lo esperado
Fuera del rating, hay una lectura más profunda que tiene que ver con la decisión política de programación. El Trece volvió a apostar por una ficción nacional en horario central y no perdió, algo que parecía imposible hace apenas un par de temporadas.
Escrita por Leo Calderone y producida por Disney+, la serie toma elementos clásicos del culebrón argentino, los cruza con una historia de venganza y los envuelve en una estética cuidada, con ubicaciones patagónicas que le suman clima y espesor a la trama.
La China Suárez se mueve en un registro incómodo para la TV abierta: una protagonista que manipula, seduce y mata sin sentir remordimientos, y eso, paradójicamente, juega a favor. No hay bajada de línea moral ni necesidad de justificar cada acción, algo que el público agradece cuando la historia está bien contada.
A su alrededor, Eleonora Wexler construye una villana potente y creíble, mientras Diego Cremonesi, Carlos Belloso y Joaquín Ferreira sostienen un elenco que le da cuerpo al relato.
Y por si fuera poco, en el canal ya se habla de una segunda temporada, aunque todo dependerá del presupuesto y de la decisión final de Disney, según reveló Joaquín Ferreira en Puro Show: "Yo creo que sí, el final quedó abierto, me encantaría, hay que hablarlo, me encanta laburar en Argentina, me quiero quedar acá".
Hija del fuego no cambió la historia de la televisión abierta, pero volvió a mostrar que hay público para la ficción argentina cuando la propuesta es clara y está bien ejecutada. Y cuando casi todo parece perdido de antemano, eso no es poca cosa. A veces no se trata de arrasar, sino de prender una chispa y ver si alguien se anima a soplarla.
