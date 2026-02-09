Úbeda tomó la decisión que sacude Boca luego de la derrota ante Vélez

El conjunto de Úbeda ya había sido superado en La Plata ante Estudiantes y este 8 de febrero ocurrió algo similar frente a Vélez Sarsfield.

En el segundo tiempo, y de la mano de un gran Diego Valdés y de un sorpresivo goleador como Matías Pellegrini, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se impuso al Xeneize, que descontó sobre el final con un gol de Iker Zufiaurre.

La sensación es que no hay una evolución clara respecto a lo que fue el cierre de la temporada 2025.

La decisión de Claudio Úbeda de cara a lo que viene

Claudio Úbeda es mirado de reojo en Boca Juniors, especialmente después de lo que fue el encuentro ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Si bien carga con el antecedente de haber llegado al cuerpo técnico como ayudante de campo y no como entrenador principal, aquel partido frente al equipo de Gustavo Costas provocó que muchos hinchas del Xeneize no confíen plenamente en su conducción.

Úbeda fue ratificado en el cargo hasta junio de este año, aunque hasta el momento no se observa una mejora futbolística en lo que va del campeonato.

Tras la derrota en Liniers ante Vélez Sarsfield, el entrenador tomó una decisión que sacude al mundo Boca. Según informó el periodista Marcos Bonocore, de TNT Sports, el plantel tendrá día libre este lunes 9 de febrero y retomará los entrenamientos recién el martes 10.

El próximo compromiso del club de la Ribera será el domingo 15 de febrero desde las 21:30, cuando reciba a Platense en la Bombonera.

Habrá que ver qué puede llegar a suceder con Claudio Úbeda. Finalizado el encuentro, el entrenador declaró: “Estoy convencido de que el equipo va a salir adelante”, dejando en claro que aún se siente con fuerzas para continuar.

