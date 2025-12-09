El nuevo escándalo que se desató en Boca tras la eliminación ante Racing

El mensaje de Zeballos a los hinchas de Boca

Por su parte Zeballos rompió el silencio para agradecer a los hinchas por el apoyo en esta temporada. “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo. Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento”, sentenció

