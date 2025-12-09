Boca no terminó el 2025 como esperaba ya que la derrota ante Racing lo privó de jugar la final del Torneo Clausura. Más allá de lo que fue la eliminación en sí, el gran escándalo se desató por la decisión de Claudio Úbeda de sacar de la cancha a Exequiel Zeballos, algo que ahora puede eyectarlo del Xeneize.
El nuevo escándalo que se desató en Boca tras la eliminación ante Racing
Sin dudas la salida de Exequiel Zeballos del campo de juego fue algo que absolutamente nadie esperaba. La Bombonera soltó un rugido en el momento en el que el Changuito fue reemplazado por Alan Velasco, Leandro Paredes claramente demostró su descontento con la determinación de Úbeda y ahora el que hizo explotar el escándalo fue uno de los agentes del jugador.
Una vez que terminó el encuentro, Úbeda habló en conferencia de prensa y lógicamente le consultaron por lo que fue la salida del Changuito Zeballos. “Lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado, por eso tomamos la decisión de sacarlo”, aseveró el Sifón. rápidamente el entorno del jugador salió a desmentirlo.
“No estaba cansado... Todo tocuén”, escribió Rorro Carballo, una de las personas que trabaja en la agencia que representa a Zeballos. Esta situación generó mucha bronca no solo en los hinchas sino también en la interna de Boca y esto incluso amenaza con sacar de su cargo a Úbeda, cuestionado por sus dotes como entrenador, quien hasta antes del partido de Racing asomaba como el DT Xeneize ratificado para el 2026.
Para el día de hoy está pautada una reunión mano a mano entre Úbeda y Juan Román Riquelme donde el presidente de Boca dará su veredicto final. El expediente Zeballos le bajó muchos puntos al Sifón para continuar, sumado al descontento general de los hinchas y ahora todo apunta a que habrá cambio de rumbo con una nuevo DT a partir de 2026.
El mensaje de Zeballos a los hinchas de Boca
Por su parte Zeballos rompió el silencio para agradecer a los hinchas por el apoyo en esta temporada. “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo. Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento”, sentenció
