Boca Juniors cayó ante Racing Club en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cerrando así un 2025 sin títulos. Tras el partido, Flavio Azzaro se refirió a Leandro Paredes, generando el repudio de Lola del Carril, Camila Galante y de buena parte del público Xeneize.
Repudio en Boca (y Lola del Carril) por lo que dijo Flavio Azzaro sobre Leandro Paredes
Lola del Carril y Camila Galante apuntaron contra Flavio Azzaro por lo que dijo sobre Leandro Paredes y Boca.
El club de la Ribera deberá ahora enfocarse en 2026, con la atención puesta en el mercado de pases de cara a la Copa Libertadores y con la incertidumbre sobre la continuidad de Claudio Úbeda al frente del banco.
Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing Club, dejó tela para cortar en su canal AZZ tras el encuentro entre Boca y la Academia.
El periodista se refirió a Leandro Paredes y afirmó: “Paredes en Boca no ganó nada. Cuando Boca jugó el Mundial de Clubes, él se fue a jugar al fútbol con Marquitos Giles. En los partidos importantes jugó todos mal y canchereó. ¡Cómo vas a ser tapa de la revista Gente!”
Camila Galante, esposa del futbolista, respondió a través de una historia en Instagram: "¿Qué pasa? ¿No tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costa de otro?"
Otra de las voces críticas fue Lola del Carril, quien opinó en X: "Está de moda decir pelotudeces y barbaridades en modo enojado. Está de moda ese periodismo deportivo que boludea a los protagonistas. Me deprime muchísimo, pero se ve que garpa."
Hasta el momento, el futbolista no se ha expresado, aunque los dichos de Azzaro generaron repudio en buena parte del público bostero.
El futuro de Boca Juniors
Ha sido un final de año ambiguo para Boca Juniors. Con la llegada de Leandro Paredes, el Xeneize logró clasificarse a la Copa Libertadores y se quedó con el Superclásico ante River, pero, al mismo tiempo, cerró un 2025 muy flojo.
El club no consiguió ningún título, quedó eliminado prematuramente en Copa Libertadores y Copa Argentina, y dio la impresión de no estar a la altura en los partidos más importantes, salvo contadas excepciones.
Ahora, el foco está puesto en el 2026. Ya han sonado algunos nombres como posibles refuerzos —Paulo Dybala, por ejemplo—, aunque la falta de avances reales se debe a la continuidad de la competencia actual.
Boca volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no lograba desde 2023. Por eso, desde la gestión de Juan Román Riquelme, seguramente se busque reforzar la jerarquía del plantel.
En cuanto a la dirección técnica, sigue siendo una incógnita la continuidad de Claudio Úbeda. Todo indicaba que seguiría, pero sus decisiones polémicas en el partido ante Racing generaron dudas sobre su futuro en el banco.
