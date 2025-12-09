Repudio en Boca (y Lola del Carril) por lo que dijo Flavio Azzaro sobre Leandro Paredes

Otra de las voces críticas fue Lola del Carril, quien opinó en X: "Está de moda decir pelotudeces y barbaridades en modo enojado. Está de moda ese periodismo deportivo que boludea a los protagonistas. Me deprime muchísimo, pero se ve que garpa."

image

Hasta el momento, el futbolista no se ha expresado, aunque los dichos de Azzaro generaron repudio en buena parte del público bostero.

El futuro de Boca Juniors

Ha sido un final de año ambiguo para Boca Juniors. Con la llegada de Leandro Paredes, el Xeneize logró clasificarse a la Copa Libertadores y se quedó con el Superclásico ante River, pero, al mismo tiempo, cerró un 2025 muy flojo.

El club no consiguió ningún título, quedó eliminado prematuramente en Copa Libertadores y Copa Argentina, y dio la impresión de no estar a la altura en los partidos más importantes, salvo contadas excepciones.

Ahora, el foco está puesto en el 2026. Ya han sonado algunos nombres como posibles refuerzos —Paulo Dybala, por ejemplo—, aunque la falta de avances reales se debe a la continuidad de la competencia actual.

Boca volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no lograba desde 2023. Por eso, desde la gestión de Juan Román Riquelme, seguramente se busque reforzar la jerarquía del plantel.

Embed

En cuanto a la dirección técnica, sigue siendo una incógnita la continuidad de Claudio Úbeda. Todo indicaba que seguiría, pero sus decisiones polémicas en el partido ante Racing generaron dudas sobre su futuro en el banco.

+ EN GOLAZO 24

Luciana Rubinska hace temblar a River y Racing con lo que dijo en ESPN

Chiqui Tapia hizo que se pudra todo en TN: Manu Jove vs Ricardo Caruso Lombardi

Fuerte impacto en Boca por lo que cuentan sobre Miguel Merentiel