Luciana Rubinska hace temblar a River y Racing con lo que dijo en ESPN

Lo que sí está confirmado es que el ex Argentinos Juniors no continuará en Atlético Mineiro —al menos ésa es su intención—.

Ante su probable salida, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli buscará un reemplazo en la mitad del campo, y Rubinska reveló el nombre apuntado: Santiago Sosa.

“A mí me cuentan que Atlético Mineiro está decidido a ir por Santiago Sosa. La cláusula es de 12 millones de dólares”, aseguró la conductora de la edición matutina de SportsCenter.

Racing Club y River Plate

Las realidades de Racing Club y River Plate son distintas en este final de año.

La Academia se encargó de eliminar al Millonario en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y jugará la gran final ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado 13 de diciembre.

Independientemente de la obtención del título y todo lo que eso implica, el equipo de Gustavo Costas busca el campeonato para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el club de Núñez ya sabe que el próximo año deberá disputar la Copa Sudamericana. El pasado domingo 7 de diciembre se terminó la ilusión de jugar la Libertadores luego de la derrota frente a Boca Juniors.

Marcelo Gallardo ya definió los puestos que necesita reforzar en su plantel:

Lateral izquierdo

Volante central

Gambeteador

Centrodelantero

Seguramente, el hecho de que River juegue la segunda competición en importancia del continente hará que el mercado de pases sea más austero que si hubiera clasificado a la Copa Libertadores.

