Luciana Rubinska hace temblar a River y Racing con lo que dijo en ESPN

Racing Club está en la gran final del Torneo Clausura de la Liga Profesional —donde enfrentará a Estudiantes de La Plata—, mientras que River Plate confirmó hace apenas unos días que en 2026 disputará la Copa Sudamericana y no la Copa Libertadores.
En ESPN, Luciana Rubinska analizó la situación de varios futbolistas y encendió las alarmas tanto en la Academia como en el Millonario. Los nombres propios sobre los que habló la conductora de SportsCenter fueron Santiago Sosa y Fausto Vera.
El mes de diciembre, además de marcar el cierre del año, suele servir para que empiecen a sonar nombres de cara a la temporada siguiente.
Empezando por el Millonario, Luciana Rubinska adelantó en ESPN que Fausto Vera, además de estar en el radar de Marcelo Gallardo, también es buscado por Monterrey de México, un club que podría convertirse en un competidor directo desde lo económico para la institución de Núñez.
Lo que sí está confirmado es que el ex Argentinos Juniors no continuará en Atlético Mineiro —al menos ésa es su intención—.
Ante su probable salida, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli buscará un reemplazo en la mitad del campo, y Rubinska reveló el nombre apuntado: Santiago Sosa.
“A mí me cuentan que Atlético Mineiro está decidido a ir por Santiago Sosa. La cláusula es de 12 millones de dólares”, aseguró la conductora de la edición matutina de SportsCenter.
Racing Club y River Plate
Las realidades de Racing Club y River Plate son distintas en este final de año.
La Academia se encargó de eliminar al Millonario en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y jugará la gran final ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado 13 de diciembre.
Independientemente de la obtención del título y todo lo que eso implica, el equipo de Gustavo Costas busca el campeonato para asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026.
Por su parte, el club de Núñez ya sabe que el próximo año deberá disputar la Copa Sudamericana. El pasado domingo 7 de diciembre se terminó la ilusión de jugar la Libertadores luego de la derrota frente a Boca Juniors.
Marcelo Gallardo ya definió los puestos que necesita reforzar en su plantel:
- Lateral izquierdo
- Volante central
- Gambeteador
- Centrodelantero
Seguramente, el hecho de que River juegue la segunda competición en importancia del continente hará que el mercado de pases sea más austero que si hubiera clasificado a la Copa Libertadores.
