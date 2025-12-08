Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club

El estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como Estadio del Bosque, en la ciudad de La Plata, capital bonaerense, en las calles 60 y 118, escenario del partido histórico entre Gimnasia y Esgrima LP y Estudiantes LP para definir quién será el finalista el sábado 13/12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Y fue del visitante, algo imprevisible pese a que el fútbol es imprevisible.
Faltan '5 y gran partido de González Pirez
Estudiantes ya no contraataca sino que defiende, contando con la impotencia del local. Lo único que le queda a Gimnasia es un error defensivo de Estudiantes o una infracción dentro del área.
River Plate debería extrañar a González Pirez: despeja todo lo que el local intenta por el medio.
Decepcion en las tribunas de Gimnasia: otra vez gana el rival de la ciudad.
Gimnasia tiene una buena base para el próximo campeonato. Deberá mejorar su ofensiva. Estudiantes busca la reivindicación, y Juan Sebastián Verón en particular.