Estudiantes LP le ganó a Gimnasia y Esgrima 0-1 y jugará la final contra Racing Club

Live Blog Post

Faltan '5 y gran partido de González Pirez

Estudiantes ya no contraataca sino que defiende, contando con la impotencia del local. Lo único que le queda a Gimnasia es un error defensivo de Estudiantes o una infracción dentro del área.

River Plate debería extrañar a González Pirez: despeja todo lo que el local intenta por el medio.

Decepcion en las tribunas de Gimnasia: otra vez gana el rival de la ciudad.

Gimnasia tiene una buena base para el próximo campeonato. Deberá mejorar su ofensiva. Estudiantes busca la reivindicación, y Juan Sebastián Verón en particular.