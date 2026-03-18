Messi alcanzó los 900 goles en su carrera en un partido de la Copa de Campeones CONCACAF

-672 en el Barcelona

-81 en el Inter Miami

-32 en el PSG de Francia.

Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa). Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa).

Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa).