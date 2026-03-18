pod 4 980x90 a spotify celeste
urgente24
GOLAZO24 Lionel Messi > CONCACAF > Inter

INTER MIAMI EMPATÓ CON NASHVILLE

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera en un partido de la Copa de Campeones CONCACAF

Lionel Messi comenzó, a los 38 años, la cuenta regresiva para llegar a las 1.000 anotaciones. Ahora, le faltan 100. Solamente lo supera Cristiano Ronaldo

18 de marzo de 2026 - 22:02
Messi llegó a los 900 goles

Messi llegó a los 900 goles

CHRIS CARTER / GETTY IMAGES VIA AFP

La “pulga· Lionel Messi logró un hito histórico en su historia dentro del fútbol a nivel mundial: .Messi está envuelto en una lucha sin cuartel con Cristiano Ronaldo (927 goles) en pos de alcanzar la barrera de los 1.000 tantos, algo inédito en toda la historia del balompié mundial.

En la noche del jueves 18 de marzo, marcó el primer gol de Inter Miami ante Nashville SC, una de sus “víctimas” predilectas (les hizo 16 goles en 11 partidos).

La definición fue típica del 10: abrió el balón dentro del área hacia la izquierda y luego remató cruzado al segundo palo haciendo estéril el esfuerzo de defensores y el arquero.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034409299477189104&partner=&hide_thread=false

La cuenta personal de Lionel Messi

En su extensa carrera se destacan:

-115 tantos con la Selección Argentina (13 de ellos fueron anotados en los 5 mundiales que disputó)

-672 en el Barcelona

-81 en el Inter Miami

-32 en el PSG de Francia.

Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa). Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa).

Desde aquel primer tanto oficial en 2005, tras una asistencia de Ronaldinho en el Barcelona, el astro rosarino se hizo presente en el score 731 con su zurda, 65 a través de tiros libres y anotó además 57 hat tricks (al menos 3 festejos en un solo partido y el balón que va para casa).

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES