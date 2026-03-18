La “pulga· Lionel Messi logró un hito histórico en su historia dentro del fútbol a nivel mundial: .Messi está envuelto en una lucha sin cuartel con Cristiano Ronaldo (927 goles) en pos de alcanzar la barrera de los 1.000 tantos, algo inédito en toda la historia del balompié mundial.
INTER MIAMI EMPATÓ CON NASHVILLE
Messi alcanzó los 900 goles en su carrera en un partido de la Copa de Campeones CONCACAF
Lionel Messi comenzó, a los 38 años, la cuenta regresiva para llegar a las 1.000 anotaciones. Ahora, le faltan 100. Solamente lo supera Cristiano Ronaldo
18 de marzo de 2026 - 22:02
En la noche del jueves 18 de marzo, marcó el primer gol de Inter Miami ante Nashville SC, una de sus “víctimas” predilectas (les hizo 16 goles en 11 partidos).
La definición fue típica del 10: abrió el balón dentro del área hacia la izquierda y luego remató cruzado al segundo palo haciendo estéril el esfuerzo de defensores y el arquero.
La cuenta personal de Lionel Messi
En su extensa carrera se destacan:
-115 tantos con la Selección Argentina (13 de ellos fueron anotados en los 5 mundiales que disputó)
-672 en el Barcelona
-81 en el Inter Miami
-32 en el PSG de Francia.