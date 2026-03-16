"Lionel Messi acabó harto": revelan las opiniones del diez tras las elecciones en Barcelona

“Messi ha acabado harto de la utilización de su nombre en la campaña, es información que tengo”, afirmó Carrasco durante la emisión. Según explicó, el capitán histórico del Barça nunca quiso involucrarse en las elecciones y evitó cualquier gesto público que pudiera interpretarse como un apoyo a alguno de los candidatos.

Si hubiera querido participar, habría hecho saber a quién correspondía su posición. No ha intervenido porque intervenir es, en sí mismo, participar Si hubiera querido participar, habría hecho saber a quién correspondía su posición. No ha intervenido porque intervenir es, en sí mismo, participar

El malestar del argentino no es casual. La relación entre Messi y la directiva de Laporta quedó marcada por su traumática salida del club en 2021, cuando el Barça anunció que no podía renovar su contrato por la delicada situación económica de la institución. Durante aquella etapa, Laporta había utilizado la posible continuidad del argentino como uno de los ejes de su discurso público, pero finalmente la renovación no se concretó y el diez terminó abandonando el club entre lágrimas para fichar por el Paris Saint-Germain.

Lionel Messi llanto barcelona Lionel Messi se despidió del FC Barcelona entre lágrimas en 2021 tras no poder renovar su contrato con el club.

Desde entonces, cada proceso electoral o decisión estratégica del club suele reavivar el debate sobre el papel del astro argentino en la historia reciente de la entidad.

Algo similar ocurrió con Xavi Hernández, otro de los nombres que atravesaron la campaña electoral. El exentrenador del Barça dejó el cargo en medio de un episodio que generó polémica dentro del club: después de que la directiva pareciera anunciar públicamente su continuidad, la decisión fue revertida semanas más tarde y el técnico terminó saliendo del banquillo azulgrana de forma abrupta, una vez que Laporta decidió apostar por Hansi Flick para liderar el nuevo proyecto deportivo.

En aquel momento, varias figuras de peso dentro de la estructura deportiva habían respaldado la continuidad de Xavi. Sin embargo, el ahora presidente reelecto terminó encontrando en el técnico alemán una oportunidad para relanzar el proyecto deportivo del Barça, lo que convirtió la salida del exmediocampista en uno de los episodios más discutidos de su gestión.

La polémica volvió a encenderse semanas atrás, en plena campaña electoral, cuando el propio Xavi decidió revelar detalles sobre el intento de regreso de Messi tras el Mundial de Qatar. Según contó el exentrenador, él mismo se había reunido con el entorno del jugador e intentó convencerlo para volver al club. De acuerdo con su versión, el argentino habría dado el visto bueno a la operación e incluso se logró obtener el aval de LaLiga. Xavi aseguró que junto al entonces director de fútbol Mateu Alemany habían avanzado en las gestiones y en el contrato para concretar el retorno del capitán histórico.

Sin embargo, el proyecto terminó cayéndose por decisión de la directiva. Laporta consideró que el regreso de Messi podía generar problemas económicos y estructurales para el futuro del club, lo que finalmente cerró la puerta a la operación.

Aquellas declaraciones reavivaron el debate en plena campaña. Mateu Alemany, hoy vinculado al Atlético de Madrid, respaldó públicamente la versión de Xavi, mientras que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, salió al cruce y aseguró que el técnico “no decía la verdad”, alimentando aún más una polémica que terminó atravesando las elecciones del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TouchlineX/status/2030921572605726733?s=20&partner=&hide_thread=false Joan Laporta on Xavi's statements from yesterday:



"When I see these statements from Xavi, I think of Hansi Flick and how tough it is to be president of Barça."



"The facts give me the peace of mind that I did what I had to do. I understand that he's hurt, because with the… pic.twitter.com/8h05vqoe4O — The Touchline | (@TouchlineX) March 9, 2026

Un nuevo mandato con los mismos desafíos económicos

Más allá del respaldo electoral obtenido en las urnas, el nuevo mandato de Joan Laporta vuelve a comenzar con una realidad que sigue marcando el presente del club: la delicada situación económica del FC Barcelona. Durante su gestión, el presidente azulgrana defendió en repetidas ocasiones que logró estabilizar al club tras la herencia financiera recibida, pero los números siguen generando debate dentro del entorno culé.

En los últimos años, el Barça recurrió a la venta de distintos activos (las conocidas “palancas financieras”) para equilibrar sus cuentas y poder inscribir jugadores en el mercado. Sin embargo, a pesar de esas operaciones que superaron los 800 millones de euros, el club arrastra todavía pérdidas acumuladas cercanas a los 230 millones, según los últimos balances difundidos.

Esa situación se refleja también en uno de los grandes objetivos que aún no se han alcanzado: el regreso a la regla 1:1 del control económico de LaLiga, que permitiría al Barcelona operar con mayor normalidad en el mercado de fichajes. Hoy, el club continúa condicionado por las restricciones financieras impuestas por la competición, lo que limita su capacidad para reforzar la plantilla sin generar previamente ingresos o liberar masa salarial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/esport3/status/2033287243452809427?s=20&partner=&hide_thread=false "AQUESTA NIT AL LUZ DE GAS"



Joan Laporta, desfermat després de conèixer els resultats del sondeig de TV3#EleccionsFCB3Cat



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A esto se suman otros frentes abiertos dentro del proyecto institucional, como la financiación del Espai Barça y la finalización de las obras del nuevo Camp Nou, que siguen representando una inversión enorme para la entidad. El caso del Palau Blaugrana, por ejemplo, todavía no tiene una solución definitiva en términos de financiación, algo que incluso desde dentro del club reconocen como uno de los desafíos pendientes.

Con este escenario, Laporta inicia un nuevo ciclo al frente del Barcelona apoyado en el buen momento deportivo del primer equipo (líder en LaLiga, competitivo en Champions League y con una nueva generación de talentos emergentes), pero con la obligación de resolver los problemas estructurales que todavía condicionan el futuro económico del club.

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