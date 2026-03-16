Abren fuego desde ambos lados: la polémica por la Finalissima suspendida sigue escalando. Dos frentes bien marcados con las federaciones en el centro de la escena: AFA frente a RFEF y Conmebol frente a UEFA. Ahora, desde la prensa española vuelven a la carga y señalan cuál habría sido el motivo real detrás de la cancelación del partido y del ida y vuelta inconcluso entre las partes.
DESENMASCARADO
El trasfondo de la Finalissima: el motivo real por el que Chiqui Tapia rechazó el Bernabéu
UEFA y AFA chocaron por la sede del partido entre Argentina y España. En la prensa española apuntan a la situación judicial de Chiqui Tapia.
Durante días, la sede del encuentro cambió una y otra vez. Primero parecía encaminado al Santiago Bernabéu, luego desde Argentina se deslizó la posibilidad de disputar el partido en el Monumental, y más tarde comenzaron a sonar Lisboa y Roma nuevamente como sedes neutrales posibles. Sin embargo, tras una semana de negociaciones cruzadas, la Finalissima terminó cancelándose el pasado fin de semana.
Desde que se confirmó la suspensión, tanto UEFA como AFA salieron a fijar su postura frente a la catarata de versiones que circularon en los medios de ambos países. La federación europea sostuvo que el Bernabéu, con reparto de aforo para ambas selecciones, era una solución inmediata para sostener la organización del partido tras la caída de Doha como sede original.
Del lado argentino, en cambio, la postura fue distinta desde el inicio. En la AFA insistieron en que la selección campeona del mundo estaba dispuesta a jugar la Finalissima, pero solo en terreno neutral. Por eso se propusieron alternativas como Lisboa o Roma, e incluso la posibilidad de mover la fecha al 31 de marzo para ganar margen logístico y permitir que las delegaciones reorganizaran el viaje.
Entre versiones cruzadas, propuestas que no prosperaron y negociaciones contrarreloj, el acuerdo nunca llegó. Así, lo que debía ser uno de los partidos más atractivos del calendario internacional terminó convertido en un conflicto político y deportivo entre federaciones.
La disputa, además, rápidamente trascendió lo futbolístico y se instaló en el terreno mediático. En ese escenario comenzó a aparecer con fuerza el nombre de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, actualmente bajo investigación en Argentina por el manejo de fondos del organismo. Y ahora, desde España, algunos medios aseguran que allí podría estar la verdadera explicación detrás de la caída de la Finalissima.
La versión explosiva que llega desde España
En medio del cruce de versiones, desde España apareció una explicación mucho más delicada sobre el trasfondo de la cancelación. El diario AS publicó que el verdadero motivo detrás de la negativa de la AFA a jugar la Finalissima en el Santiago Bernabéu no habría sido deportivo ni logístico, sino judicial.
Según el medio madrileño, los abogados de Chiqui Tapia le habrían advertido que si viajaba a España podría ser detenido por las autoridades, que también siguen de cerca el caso judicial que involucra al presidente de la AFA.
El periódico sostiene que Tapia está siendo investigado en Argentina por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos del organismo y que su situación legal limitaría su libertad de movimiento fuera del país. En ese contexto, viajar a Madrid para disputar la Finalissima, con la atención mediática mundial sobre el partido, habría representado un riesgo innecesario para el dirigente.
De ahí, según esta versión, la negativa argentina a jugar en el Bernabéu y la insistencia en trasladar el partido a terreno neutral. Ciudades como Roma o Lisboa aparecieron en las últimas horas de negociación como sedes alternativas para intentar destrabar el conflicto.
La interpretación del medio español es contundente: evitar Madrid era, ante todo, evitar un posible escándalo internacional en torno al presidente de la AFA. Un escenario que podría haber expuesto un caso de enorme repercusión mediática en el fútbol mundial, comparable, por su impacto institucional, a los grandes escándalos con Joseph Blatter que sacudieron a la FIFA en la última década.
Qué harán Argentina y España tras la caída de la Finalissima
Mientras el cruce mediático sigue escalando, las dos selecciones todavía deben resolver un problema inmediato: qué hacer con el hueco que dejó la Finalissima en esta Fecha FIFA. Pensando en el Mundial 2026, cada encuentro sirve para sumar rodaje, ganar confianza y ultimar detalles.
En el caso de España, la solución parece más sencilla. La RFEF ya trabaja en la posibilidad de disputar un amistoso frente a Serbia, según informan distintos medios españoles. El seleccionado balcánico tenía previsto enfrentar a Argentina en el marco del Qatar Football Festival, por lo que ahora podría ocupar el lugar que dejó vacante ese cruce.
Del lado de la Albiceleste, en cambio, el panorama es más complejo. Con el calendario internacional prácticamente cerrado y a pocos días de la ventana FIFA, encontrar un rival disponible no resulta sencillo para el equipo de Lionel Scaloni. Allí también pesa un factor logístico clave: la distancia. La AFA busca ahora alguna selección dispuesta a viajar a Argentina para disputar un amistoso.
Ante ese escenario, una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es organizar un partido de entrenamiento ante la selección Sub-20 argentina, incluso con presencia de público. La idea sería aprovechar la concentración del plantel mayor para sumar minutos de fútbol y mantener el ritmo competitivo de cara a la próxima cita mundialista.
Por ahora no existe confirmación oficial sobre cómo se resolverá finalmente el calendario de ambos equipos. Lo único claro es que la Finalissima, que prometía ser uno de los grandes partidos del año, terminó transformándose en una de las polémicas más ruidosas del fútbol internacional reciente.
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