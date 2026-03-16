El trasfondo de la Finalissima: el motivo real por el que Chiqui Tapia rechazó el Bernabéu

La disputa, además, rápidamente trascendió lo futbolístico y se instaló en el terreno mediático. En ese escenario comenzó a aparecer con fuerza el nombre de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, actualmente bajo investigación en Argentina por el manejo de fondos del organismo. Y ahora, desde España, algunos medios aseguran que allí podría estar la verdadera explicación detrás de la caída de la Finalissima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2033181901725315132?s=20&partner=&hide_thread=false UEFA lanzó un comunicado que RESPONSABILIZA a ARGENTINA de rechazar TODAS LAS PROPUESTAS posibles para jugar la FINALISSIMA.



"La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los… pic.twitter.com/EmmMgDIkve — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 15, 2026

La versión explosiva que llega desde España

En medio del cruce de versiones, desde España apareció una explicación mucho más delicada sobre el trasfondo de la cancelación. El diario AS publicó que el verdadero motivo detrás de la negativa de la AFA a jugar la Finalissima en el Santiago Bernabéu no habría sido deportivo ni logístico, sino judicial.

Según el medio madrileño, los abogados de Chiqui Tapia le habrían advertido que si viajaba a España podría ser detenido por las autoridades, que también siguen de cerca el caso judicial que involucra al presidente de la AFA.

El periódico sostiene que Tapia está siendo investigado en Argentina por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos del organismo y que su situación legal limitaría su libertad de movimiento fuera del país. En ese contexto, viajar a Madrid para disputar la Finalissima, con la atención mediática mundial sobre el partido, habría representado un riesgo innecesario para el dirigente.

De ahí, según esta versión, la negativa argentina a jugar en el Bernabéu y la insistencia en trasladar el partido a terreno neutral. Ciudades como Roma o Lisboa aparecieron en las últimas horas de negociación como sedes alternativas para intentar destrabar el conflicto.

Santiago Bernabéu UEFA impulsó al Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima y el Real Madrid se mostró dispuesto a ceder su estadio, una propuesta que terminó siendo rechazada por la AFA. JAVIER SORIANO / AFP

La interpretación del medio español es contundente: evitar Madrid era, ante todo, evitar un posible escándalo internacional en torno al presidente de la AFA. Un escenario que podría haber expuesto un caso de enorme repercusión mediática en el fútbol mundial, comparable, por su impacto institucional, a los grandes escándalos con Joseph Blatter que sacudieron a la FIFA en la última década.

Qué harán Argentina y España tras la caída de la Finalissima

Mientras el cruce mediático sigue escalando, las dos selecciones todavía deben resolver un problema inmediato: qué hacer con el hueco que dejó la Finalissima en esta Fecha FIFA. Pensando en el Mundial 2026, cada encuentro sirve para sumar rodaje, ganar confianza y ultimar detalles.

En el caso de España, la solución parece más sencilla. La RFEF ya trabaja en la posibilidad de disputar un amistoso frente a Serbia, según informan distintos medios españoles. El seleccionado balcánico tenía previsto enfrentar a Argentina en el marco del Qatar Football Festival, por lo que ahora podría ocupar el lugar que dejó vacante ese cruce.

Del lado de la Albiceleste, en cambio, el panorama es más complejo. Con el calendario internacional prácticamente cerrado y a pocos días de la ventana FIFA, encontrar un rival disponible no resulta sencillo para el equipo de Lionel Scaloni. Allí también pesa un factor logístico clave: la distancia. La AFA busca ahora alguna selección dispuesta a viajar a Argentina para disputar un amistoso.

Ante ese escenario, una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas es organizar un partido de entrenamiento ante la selección Sub-20 argentina, incluso con presencia de público. La idea sería aprovechar la concentración del plantel mayor para sumar minutos de fútbol y mantener el ritmo competitivo de cara a la próxima cita mundialista.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre cómo se resolverá finalmente el calendario de ambos equipos. Lo único claro es que la Finalissima, que prometía ser uno de los grandes partidos del año, terminó transformándose en una de las polémicas más ruidosas del fútbol internacional reciente.

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