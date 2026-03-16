Terremoto en River por la tremenda revelación que hicieron sobre Chacho Coudet

Ante el equipo dirigido por Facundo Sava, River se impuso con claridad, aunque la expulsión de Gabriel Díaz sobre el final de la primera etapa facilitó el desarrollo del partido para el conjunto local.

De todos modos, siempre es mejor trabajar con triunfos, y eso es precisamente lo que le está ocurriendo a Coudet en este comienzo de ciclo.

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El próximo compromiso para el club de Núñez será como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto. A priori, aparece como un partido en el que River podría alcanzar su tercera victoria consecutiva.

Revelación sobre Chacho Coudet

Por el momento, el inicio de Chacho Coudet al mando de River Plate es positivo. El equipo acumula dos victorias consecutivas y, poco a poco, comienza a verse la mano del entrenador, aunque todavía queda trabajo por delante para que su sello futbolístico se refleje de manera definitiva.

Además, la llegada del ex entrenador de Rosario Central también traería cierto alivio económico para el Millonario.

El periodista Renzo Pantich aseguró en TV Pública que, cuando el director técnico era Marcelo Gallardo, los entrenadores mejor remunerados del continente eran el propio Muñeco y Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil.

En ese contexto, al periodista partidario de River le preguntaron si Coudet también es el mejor pago dentro del plantel. Pantich respondió: “Hay algunos jugadores que ganan más que el Chacho”.

Habrá que ver cómo continúa el ciclo del ex DT del Alavés, pero por ahora —al menos en lo que respecta a los resultados— el comienzo es muy bueno.

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