River Plate, dirigido por Chacho Coudet, venció 2 a 0 a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y sumó su segunda victoria consecutiva desde la llegada del nuevo entrenador al club de Núñez.
¿COBRA MÁS QUE GALLARDO?
Terremoto en River por la tremenda revelación que hicieron sobre Chacho Coudet
River acumula dos victorias consecutivas de la mano de Chacho Coudet. ¿El nuevo DT cobra más que Marcelo Gallardo?
Tras lo que fue el triunfo en Parque Patricios ante Huracán, Coudet debutó en el estadio Monumental con otra victoria. De esta manera, el Millonario consiguió su segundo triunfo al hilo en su casa. En medio de este buen momento, desde el periodismo que sigue el día a día de River hicieron una fuerte revelación sobre el nuevo director técnico.
River y otra victoria
El partido ante Vélez Sarsfield fue la gota que rebalsó el vaso para que Marcelo Gallardo dejara su puesto como entrenador de River Plate.
Desde entonces, el Millonario disputó cuatro partidos —uno todavía con el Muñeco en el banco— y logró tres victorias, además de un empate frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, en un encuentro que dirigió de manera interina Marcelo Escudero.
Hasta el momento, Chacho Coudet estuvo al frente del equipo en dos encuentros: el 12 de marzo ante Huracán y ayer 15 de marzo frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental.
Ante el equipo dirigido por Facundo Sava, River se impuso con claridad, aunque la expulsión de Gabriel Díaz sobre el final de la primera etapa facilitó el desarrollo del partido para el conjunto local.
De todos modos, siempre es mejor trabajar con triunfos, y eso es precisamente lo que le está ocurriendo a Coudet en este comienzo de ciclo.
El próximo compromiso para el club de Núñez será como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto. A priori, aparece como un partido en el que River podría alcanzar su tercera victoria consecutiva.
Revelación sobre Chacho Coudet
Por el momento, el inicio de Chacho Coudet al mando de River Plate es positivo. El equipo acumula dos victorias consecutivas y, poco a poco, comienza a verse la mano del entrenador, aunque todavía queda trabajo por delante para que su sello futbolístico se refleje de manera definitiva.
Además, la llegada del ex entrenador de Rosario Central también traería cierto alivio económico para el Millonario.
El periodista Renzo Pantich aseguró en TV Pública que, cuando el director técnico era Marcelo Gallardo, los entrenadores mejor remunerados del continente eran el propio Muñeco y Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil.
En ese contexto, al periodista partidario de River le preguntaron si Coudet también es el mejor pago dentro del plantel. Pantich respondió: “Hay algunos jugadores que ganan más que el Chacho”.
Habrá que ver cómo continúa el ciclo del ex DT del Alavés, pero por ahora —al menos en lo que respecta a los resultados— el comienzo es muy bueno.
+ EN GOLAZO24
Unión 1-1 Boca: un Xeneize deslucido no pudo hacer nada con un Tatengue más claro
River 2-0 Sarmiento: una expulsión allanó el camino y el Millonario se lució