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River 2-0 Sarmiento: una expulsión allanó el camino y el Millonario se lució

Sebastián Driussi volvió a convertir en River

Sebastián Driussi volvió a convertir en River

FOTO NA PRENSA RIVER
Sebastián Driussi volvió a convertir en River

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FOTO NA PRENSA RIVER

River recibe a Sarmiento de Junín en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Millonario tiene una chance inmejorable.

15 de marzo de 2026 - 19:35
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RRiver Plate venció 2-0 a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En la presentación de Eduardo Coudet en el Monumental, el Millonario se impuso ante uno de los rivales más débiles del campeonato. Sebastián Driussi y Ian Subiabre, los goles.

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River pudo encadenar una nueva e importante victoria al hilo. Pero no fue fácil en el comienzo. Sarmiento, uno de los elencos más flojos del Apertura, sorprendió a todo el Monumental con un planteo valiente y arriesgado.

El Verde salió a jugar con marcas hombre a hombre, un estilo defensivo que en la actualidad está prácticamente en desuso por los riesgos que se corren. No es un sistema sencillo, además, porque requiere de mucho compromiso y orden táctico.

Sin embargo, Sarmiento lo llevó a la perfección. Cada jugador del Verde tenía asignado un jugador del Millonario y lo perseguía por todo el campo. Así logró anular a River. Hasta que sufrió la expulsión de Díaz al minuto 39' por una dura plancha. Fue el principio del fin.

River vs. Sarmiento - FOTO NA PRENSA RIVER
River vs. Sarmiento

River vs. Sarmiento

A los pocos minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador y puso las cosas 1-0. El equipo visitante ya no podía llevar a cabo su plan inicial y, por si fuera poco, tenía que ir a buscar. Nunca lo logró.

River siguió dominando y pudo haber hecho muchos más goles, ya que generó chances claras. Promediando el segundo tiempo, Ian Subiabre puso el 2-0.

Con esta victoria, el equipo de Núñez rompió una molesta y extensa racha que lo perseguía desde mayo de 2025: para ese entonces había sido la última vez que lograba dos victorias seguidas en el Monumental. Ahora, tras el triunfo ante Sarmiento y el de Banfield, cortó con el "maleficio".

Resumen del partido

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Final del partido: River ganó 2-0 a Sarmiento

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¡Casi entra el taco de Montiel! VIDEO: Era un golazo de Cachete

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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Subiabre define contra el palo y pone el 2-0

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El Millonario salió decidido a estirar el marcador cuanto antes

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Comienza el 2T

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Kendry Páez no pudo seguir y no salió al segundo tiempo

En su lugar ingresa Freitas.

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Final del 1T

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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi la empuja de taco y abre el marcador

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TARJETA ROJA EN SARMIENTO: Díaz mete un planchazo y se va expulsado

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¡River casi convierte de jugada preparada! VIDEO: Martínez Quarta apareció solo por el fondo

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Sarmiento, aplicado para la marca, no deja avanzar a River

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Preocupación en River: qué le pasa a Kendry Páez

El ecuatoriano se está tocando la rodilla derecha recurrentemente. Coudet ya mandó a calentar a Joaquín Freitas por si lo necesita reemplazar.

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Las parejas están claras en el Monumental

Valiente postura de Sarmiento, que establece marcas individuales a los futbolistas de River. En un fútbol que ya casi no hace marcas hombre a hombre por los riesgos que implica, el Verde eligió definir parejas claras de sus jugadores para perseguir a rajatabla a los del Millonario.

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Comienza el partido

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Equipos confirmados en River y Sarmiento de Junín

River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Galván, Moreno; Páez, Subiabre, Driussi

Sarmiento: Burrai; Santamaria, Seyral, Insaurralde, Suárez, Contrera; Zabala, García, Villalba, Díaz; Marabel

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Coudet ya eligió al reemplazante de Facundo Colidio

Ante la expulsión de Colidio en el partido pasado frente a Huracán, el entrenador eligió otro jugador para incluir en la lista de convocados vs. Sarmiento: Agustín Ruberto.

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La coherente decisión de Coudet para elegir el equipo ante Sarmiento

Equipo que gana no se toca. Al Chacho Coudet lo convenció la tarea hecha frente a Huracán y, con lógica, repite equipo ante Sarmiento de Junín.

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TV: Dónde ver River vs. Sarmiento

El partido se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Darío Herrera es el árbitro del partido y en el VAR lo acompaña Adrián Franklin.

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Posibles formaciones de River y Sarmiento

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