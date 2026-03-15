RRiver Plate venció 2-0 a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En la presentación de Eduardo Coudet en el Monumental, el Millonario se impuso ante uno de los rivales más débiles del campeonato. Sebastián Driussi y Ian Subiabre, los goles.
River 2-0 Sarmiento: una expulsión allanó el camino y el Millonario se lució
River recibe a Sarmiento de Junín en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Millonario tiene una chance inmejorable.
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Final del partido: River ganó 2-0 a Sarmiento
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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Subiabre define contra el palo y pone el 2-0
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El Millonario salió decidido a estirar el marcador cuanto antes
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Kendry Páez no pudo seguir y no salió al segundo tiempo
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Preocupación en River: qué le pasa a Kendry Páez
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Equipos confirmados en River y Sarmiento de Junín
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La coherente decisión de Coudet para elegir el equipo ante Sarmiento
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Árbitro y VAR del partido
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Posibles formaciones de River y Sarmiento
River pudo encadenar una nueva e importante victoria al hilo. Pero no fue fácil en el comienzo. Sarmiento, uno de los elencos más flojos del Apertura, sorprendió a todo el Monumental con un planteo valiente y arriesgado.
El Verde salió a jugar con marcas hombre a hombre, un estilo defensivo que en la actualidad está prácticamente en desuso por los riesgos que se corren. No es un sistema sencillo, además, porque requiere de mucho compromiso y orden táctico.
Sin embargo, Sarmiento lo llevó a la perfección. Cada jugador del Verde tenía asignado un jugador del Millonario y lo perseguía por todo el campo. Así logró anular a River. Hasta que sufrió la expulsión de Díaz al minuto 39' por una dura plancha. Fue el principio del fin.
A los pocos minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador y puso las cosas 1-0. El equipo visitante ya no podía llevar a cabo su plan inicial y, por si fuera poco, tenía que ir a buscar. Nunca lo logró.
River siguió dominando y pudo haber hecho muchos más goles, ya que generó chances claras. Promediando el segundo tiempo, Ian Subiabre puso el 2-0.
Con esta victoria, el equipo de Núñez rompió una molesta y extensa racha que lo perseguía desde mayo de 2025: para ese entonces había sido la última vez que lograba dos victorias seguidas en el Monumental. Ahora, tras el triunfo ante Sarmiento y el de Banfield, cortó con el "maleficio".
Resumen del partido
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