River 2-0 Sarmiento: una expulsión allanó el camino y el Millonario se lució

RRiver Plate venció 2-0 a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. En la presentación de Eduardo Coudet en el Monumental, el Millonario se impuso ante uno de los rivales más débiles del campeonato. Sebastián Driussi y Ian Subiabre, los goles.

River pudo encadenar una nueva e importante victoria al hilo. Pero no fue fácil en el comienzo. Sarmiento, uno de los elencos más flojos del Apertura, sorprendió a todo el Monumental con un planteo valiente y arriesgado.

El Verde salió a jugar con marcas hombre a hombre, un estilo defensivo que en la actualidad está prácticamente en desuso por los riesgos que se corren. No es un sistema sencillo, además, porque requiere de mucho compromiso y orden táctico.

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Sin embargo, Sarmiento lo llevó a la perfección. Cada jugador del Verde tenía asignado un jugador del Millonario y lo perseguía por todo el campo. Así logró anular a River. Hasta que sufrió la expulsión de Díaz al minuto 39' por una dura plancha. Fue el principio del fin.

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River vs. Sarmiento - FOTO NA PRENSA RIVER River vs. Sarmiento FOTO NA PRENSA RIVER

A los pocos minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador y puso las cosas 1-0. El equipo visitante ya no podía llevar a cabo su plan inicial y, por si fuera poco, tenía que ir a buscar. Nunca lo logró.

River siguió dominando y pudo haber hecho muchos más goles, ya que generó chances claras. Promediando el segundo tiempo, Ian Subiabre puso el 2-0.

Con esta victoria, el equipo de Núñez rompió una molesta y extensa racha que lo perseguía desde mayo de 2025: para ese entonces había sido la última vez que lograba dos victorias seguidas en el Monumental. Ahora, tras el triunfo ante Sarmiento y el de Banfield, cortó con el "maleficio".

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River ganó 2-0 a Sarmiento

Live Blog Post ¡Casi entra el taco de Montiel! VIDEO: Era un golazo de Cachete Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033340426984276449&partner=&hide_thread=false ¡MONTIEL CASI HACE UN GOLAZO DE TACO!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/KHmCVp34X5 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026 VER +

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Subiabre define contra el palo y pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033337071960478029&partner=&hide_thread=false ZURDAZO CRUZADO DEL PIBE Y BESO AL ESCUDO: gran asistencia de Aníbal Moreno y definición de Subiabre para marcar el 2-0 del River de Chacho Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/epXECX1FQz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

Live Blog Post El Millonario salió decidido a estirar el marcador cuanto antes

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Kendry Páez no pudo seguir y no salió al segundo tiempo En su lugar ingresa Freitas.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi la empuja de taco y abre el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033324771056726526&partner=&hide_thread=false ¡EL TACO DE DRIUSSI! Gran recurso del delantero de River para marcar el 1-0 del Millonario de Coudet ante Sarmiento en el Más Monumental por el #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PV1wt0nxrt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026

Live Blog Post TARJETA ROJA EN SARMIENTO: Díaz mete un planchazo y se va expulsado

Live Blog Post ¡River casi convierte de jugada preparada! VIDEO: Martínez Quarta apareció solo por el fondo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033323090436903013&partner=&hide_thread=false RIVER CASI FESTEJA POR UNA JUGADA PREPARADA DEL CHACHO: Martínez Quarta llegó solo por atrás de todos y se perdió el 1-0 ante Sarmiento en el Más Monumental.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2p08GyKZrI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2026 VER +

Live Blog Post Sarmiento, aplicado para la marca, no deja avanzar a River

Live Blog Post Preocupación en River: qué le pasa a Kendry Páez El ecuatoriano se está tocando la rodilla derecha recurrentemente. Coudet ya mandó a calentar a Joaquín Freitas por si lo necesita reemplazar.

Live Blog Post Las parejas están claras en el Monumental Valiente postura de Sarmiento, que establece marcas individuales a los futbolistas de River. En un fútbol que ya casi no hace marcas hombre a hombre por los riesgos que implica, el Verde eligió definir parejas claras de sus jugadores para perseguir a rajatabla a los del Millonario.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Equipos confirmados en River y Sarmiento de Junín River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Galván, Moreno; Páez, Subiabre, Driussi Sarmiento: Burrai; Santamaria, Seyral, Insaurralde, Suárez, Contrera; Zabala, García, Villalba, Díaz; Marabel VER +

Live Blog Post Coudet ya eligió al reemplazante de Facundo Colidio Ante la expulsión de Colidio en el partido pasado frente a Huracán, el entrenador eligió otro jugador para incluir en la lista de convocados vs. Sarmiento: Agustín Ruberto.

Live Blog Post La coherente decisión de Coudet para elegir el equipo ante Sarmiento Equipo que gana no se toca. Al Chacho Coudet lo convenció la tarea hecha frente a Huracán y, con lógica, repite equipo ante Sarmiento de Junín.

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Sarmiento El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Darío Herrera es el árbitro del partido y en el VAR lo acompaña Adrián Franklin.