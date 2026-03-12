Huracán 1-2 River: tres penales y dos expulsiones en un partido muy cambiante

River venció 2-1 a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Millonario se impuso al Globo en un partido en el que hubo de todo: tres penales -uno fallado-, y dos expulsiones -una para cada lado-.

River hizo la presentación del Chacho Coudet como entrenador y fue en un partido muy cambiante. Se puso en ventaja con un gol de Sebastián Driussi, pero Huracán lo empató con un gol de Caicedo de penal.

Luego, a la mitad del segundo tiempo, el que tuvo un penal fue River. Se hizo cargo Juanfer Quintero, que había ingresado del banco de suplentes, pero el arquero Galíndez le adivinó el palo y tapó el disparo.

La jugada del penal que el colombiano finalmente falló tuvo otra incidencia. Además de que el árbitro, Nicolás Ramírez, tuvo que ir a revisarla al VAR -no lo había cobrado en primera instancia-, se dio una secuencia de empujones entre Carrizo y Colidio.

Carrizo había querido ir a romper el pasto del punto del penal y sacar ventaja de ello, y Colidio lo fue a sacar. Apenas se empujaron entre los dos, por lo que una amarilla habría estado bien. Para Ramírez fue expulsión directa para ambos.

Al rato, River tendría otro penal a favor por una falta sobre Subiabre. Esta vez el encargado de patear fue Montiel y la pelota fue adentro.

Sobre el final, todo Huracán pidió un supuesto empujón de Paulo Díaz en el área. Pero fue demasiado leve y Ramírez interpretó que fue nada.

En la última jugada del encuentro, Blondel -que llegó recientemente a préstamo desde Boca-, tuvo una chance clara para el empate agónico pero la agarró muy de abajo y la tiró por arriba del travesaño.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River venció 2-1 a Huracán

Live Blog Post ¡Todo Huracán enloquece y pide penal! VIDEO: Para el árbitro no hubo empujón de Díaz

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel abre el pie y define contra el palo

Live Blog Post TARJETA ROJA EN HURACÁN Y RIVER: Expulsados Carrizo y Colidio por agredirse entre ambos

Live Blog Post [VAR] PENAL PARA RIVER: Hubo mano en el tiro libre de Quintero

Live Blog Post ¡Ataja Galíndez! VIDEO: El arquero adivinó el palo y le tapó el penal a Quintero

Live Blog Post PENAL PARA RIVER: Falta sobre Subiabre dentro del área

Live Blog Post ¡Se lo perdió Montiel abajo del arco! VIDEO: Cachete apareció solo y cabeceó mal

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo define rasante contra el palo

Live Blog Post PENAL PARA HURACÁN: Martínez Quarta sujeta a Caicedo dentro del área

Live Blog Post Sebastián Beccacece, presente en Parque Patricios: los 3 jugadores para el Mundial 2026 que está observando El entrenador argentino de la selección de Ecuador está observando el partido muy atento desde la tribuna. Es que, dentro del campo de juego, hay tres futbolistas con chances de ir a la Copa del Mundo. Uno es Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, portero titular del combinado Tri. El otro es Caicedo, delantero del Globo. Y el tercero es Páez, en River.

Live Blog Post "¡Vamos, despertate!": El grito de Coudet a un jugador de River "¡Vamos Kendry, vamos! ¡Despertate!", le gritó el entrenador a Kendry Páez. El joven ecuatoriano es el encargado de ser el cerebro creativo esta noche. Coudet le dio la advertencia luego de que el volante perdiera una pelota.

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi mete el frentazo y abre el marcador

Live Blog Post Un Globo intenso asfixia al Millonario y no lo deja jugar

Live Blog Post ¡Beltrán gana el primer mano a mano! VIDEO: Caicedo picó al vacío pero definió al pecho

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formación confirmada en Huracán Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibañez; Gil, Ojeda, Romero; Peralta, Caicedo, Martínez

Live Blog Post Formación confirmada en River Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Páez, Subiabre, Driussi

Live Blog Post La tajante decisión de Coudet con Facundo Colidio El nuevo entrenador no probó a Colidio como titular en los entrenamientos y, lógicamente, tampoco estará presente desde arranque esta noche. Coincidente con su bajo rendimiento, el delantero estará en el banco de suplentes y, por ahora, no parece ser considerado como pieza indispensable para el Chacho. Según probó el DT en las prácticas, quienes corren por delante de él son Driussi, Salas, Subiabre, Quintero y Páez. VER +

Live Blog Post Bombazo: Chacho Coudet deja a un titular y referente en el banco Juanfer Quintero no estará en el once inicial. Su lugar lo ocupará Kendry Páez, quien fuera el último refuerzo que incorporó el Millonario durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

Live Blog Post Talleres vs. Instituto y más: todos los partidos de un jueves muy futbolero Además del cotejo entre Globo y Millonario, la jornada de jueves por la fecha 10 del Torneo Apertura tiene más partidos: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza

Talleres vs. Instituto

Estudiantes RC vs. Belgrano VER +

Live Blog Post Por qué el partido casi se juega en cancha neutral y el duro mensaje de Huracán Días atrás, un derrumbe en un edificio cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se juega el partido esta noche, puso en duda la seguridad del recinto para realizar el evento deportivo entre Huracán y River. Sin embargo, luego de las especulaciones a partir de las dudas del Gobierno de la Ciudad, finalmente se decidió que se jugara en Parque Patricios. Primero se hipotetizó mover el partido a otra cancha, después postergarlo, y por último jugarlo a puertas cerradas. En medio de esas dudas, Huracán publicó un contundente comunicado que titulaba: "Ante River es en el Palacio y con nuestra gente". Leé el mensaje completo acá: Tremendo comunicado de Huracán en la previa del partido ante River VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Huracán vs. River El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Nicolás Ramírez es el árbitro del partido y lo acompaña en el VAR Sebastián Habib