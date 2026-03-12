River venció 2-1 a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Millonario se impuso al Globo en un partido en el que hubo de todo: tres penales -uno fallado-, y dos expulsiones -una para cada lado-.
Huracán 1-2 River: tres penales y dos expulsiones en un partido muy cambiante
Un penal fallado y dos metidos, más las expulsiones de Colidio y Carrizo, determinaron el partido entre River y Huracán.
23:33
Final del partido: River venció 2-1 a Huracán
23:32
¡Todo Huracán enloquece y pide penal! VIDEO: Para el árbitro no hubo empujón de Díaz
23:15
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel abre el pie y define contra el palo
23:12
TARJETA ROJA EN HURACÁN Y RIVER: Expulsados Carrizo y Colidio por agredirse entre ambos
23:10
[VAR] PENAL PARA RIVER: Hubo mano en el tiro libre de Quintero
22:59
¡Ataja Galíndez! VIDEO: El arquero adivinó el palo y le tapó el penal a Quintero
22:56
PENAL PARA RIVER: Falta sobre Subiabre dentro del área
22:44
¡Se lo perdió Montiel abajo del arco! VIDEO: Cachete apareció solo y cabeceó mal
22:36
Comienza el 2T
22:19
Final del 1T
22:16
¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo define rasante contra el palo
22:15
PENAL PARA HURACÁN: Martínez Quarta sujeta a Caicedo dentro del área
22:08
Sebastián Beccacece, presente en Parque Patricios: los 3 jugadores para el Mundial 2026 que está observando
22:06
"¡Vamos, despertate!": El grito de Coudet a un jugador de River
21:57
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi mete el frentazo y abre el marcador
21:52
Un Globo intenso asfixia al Millonario y no lo deja jugar
21:45
¡Beltrán gana el primer mano a mano! VIDEO: Caicedo picó al vacío pero definió al pecho
21:30
Comienza el partido
21:07
Formación confirmada en Huracán
20:56
Formación confirmada en River
20:46
La tajante decisión de Coudet con Facundo Colidio
20:30
Bombazo: Chacho Coudet deja a un titular y referente en el banco
20:27
Talleres vs. Instituto y más: todos los partidos de un jueves muy futbolero
20:18
Por qué el partido casi se juega en cancha neutral y el duro mensaje de Huracán
20:16
TV: Dónde ver Huracán vs. River
20:14
Árbitro y VAR del partido
20:00
Posibles formaciones en Huracán y River
River hizo la presentación del Chacho Coudet como entrenador y fue en un partido muy cambiante. Se puso en ventaja con un gol de Sebastián Driussi, pero Huracán lo empató con un gol de Caicedo de penal.
Luego, a la mitad del segundo tiempo, el que tuvo un penal fue River. Se hizo cargo Juanfer Quintero, que había ingresado del banco de suplentes, pero el arquero Galíndez le adivinó el palo y tapó el disparo.
La jugada del penal que el colombiano finalmente falló tuvo otra incidencia. Además de que el árbitro, Nicolás Ramírez, tuvo que ir a revisarla al VAR -no lo había cobrado en primera instancia-, se dio una secuencia de empujones entre Carrizo y Colidio.
Carrizo había querido ir a romper el pasto del punto del penal y sacar ventaja de ello, y Colidio lo fue a sacar. Apenas se empujaron entre los dos, por lo que una amarilla habría estado bien. Para Ramírez fue expulsión directa para ambos.
Al rato, River tendría otro penal a favor por una falta sobre Subiabre. Esta vez el encargado de patear fue Montiel y la pelota fue adentro.
Sobre el final, todo Huracán pidió un supuesto empujón de Paulo Díaz en el área. Pero fue demasiado leve y Ramírez interpretó que fue nada.
En la última jugada del encuentro, Blondel -que llegó recientemente a préstamo desde Boca-, tuvo una chance clara para el empate agónico pero la agarró muy de abajo y la tiró por arriba del travesaño.
