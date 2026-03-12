urgente24
Huracán 1-2 River: tres penales y dos expulsiones en un partido muy cambiante

Montiel hizo el segundo gol de River, de penal

FOTO @RiverPlate
Un penal fallado y dos metidos, más las expulsiones de Colidio y Carrizo, determinaron el partido entre River y Huracán.

12 de marzo de 2026 - 17:37

EN VIVO

River venció 2-1 a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Millonario se impuso al Globo en un partido en el que hubo de todo: tres penales -uno fallado-, y dos expulsiones -una para cada lado-.

Luego, a la mitad del segundo tiempo, el que tuvo un penal fue River. Se hizo cargo Juanfer Quintero, que había ingresado del banco de suplentes, pero el arquero Galíndez le adivinó el palo y tapó el disparo.

Caicedo, delantero de Huracán
Caicedo marcó el único tanto del Globo

La jugada del penal que el colombiano finalmente falló tuvo otra incidencia. Además de que el árbitro, Nicolás Ramírez, tuvo que ir a revisarla al VAR -no lo había cobrado en primera instancia-, se dio una secuencia de empujones entre Carrizo y Colidio.

Carrizo había querido ir a romper el pasto del punto del penal y sacar ventaja de ello, y Colidio lo fue a sacar. Apenas se empujaron entre los dos, por lo que una amarilla habría estado bien. Para Ramírez fue expulsión directa para ambos.

Sebastián Driussi marcó el primer gol de River ante Huracán - FOTO @RiverPlate
Al rato, River tendría otro penal a favor por una falta sobre Subiabre. Esta vez el encargado de patear fue Montiel y la pelota fue adentro.

Sobre el final, todo Huracán pidió un supuesto empujón de Paulo Díaz en el área. Pero fue demasiado leve y Ramírez interpretó que fue nada.

En la última jugada del encuentro, Blondel -que llegó recientemente a préstamo desde Boca-, tuvo una chance clara para el empate agónico pero la agarró muy de abajo y la tiró por arriba del travesaño.

Resumen del partido

Final del partido: River venció 2-1 a Huracán

¡Todo Huracán enloquece y pide penal! VIDEO: Para el árbitro no hubo empujón de Díaz

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel abre el pie y define contra el palo

TARJETA ROJA EN HURACÁN Y RIVER: Expulsados Carrizo y Colidio por agredirse entre ambos

[VAR] PENAL PARA RIVER: Hubo mano en el tiro libre de Quintero

¡Ataja Galíndez! VIDEO: El arquero adivinó el palo y le tapó el penal a Quintero

PENAL PARA RIVER: Falta sobre Subiabre dentro del área

Live Blog Post

¡Se lo perdió Montiel abajo del arco! VIDEO: Cachete apareció solo y cabeceó mal

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo define rasante contra el palo

PENAL PARA HURACÁN: Martínez Quarta sujeta a Caicedo dentro del área

Live Blog Post

Sebastián Beccacece, presente en Parque Patricios: los 3 jugadores para el Mundial 2026 que está observando

El entrenador argentino de la selección de Ecuador está observando el partido muy atento desde la tribuna. Es que, dentro del campo de juego, hay tres futbolistas con chances de ir a la Copa del Mundo. Uno es Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, portero titular del combinado Tri. El otro es Caicedo, delantero del Globo. Y el tercero es Páez, en River.

"¡Vamos, despertate!": El grito de Coudet a un jugador de River

"¡Vamos Kendry, vamos! ¡Despertate!", le gritó el entrenador a Kendry Páez. El joven ecuatoriano es el encargado de ser el cerebro creativo esta noche. Coudet le dio la advertencia luego de que el volante perdiera una pelota.

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi mete el frentazo y abre el marcador

Un Globo intenso asfixia al Millonario y no lo deja jugar

¡Beltrán gana el primer mano a mano! VIDEO: Caicedo picó al vacío pero definió al pecho

Comienza el partido

Formación confirmada en Huracán

Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibañez; Gil, Ojeda, Romero; Peralta, Caicedo, Martínez

Formación confirmada en River

Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Páez, Subiabre, Driussi

La tajante decisión de Coudet con Facundo Colidio

El nuevo entrenador no probó a Colidio como titular en los entrenamientos y, lógicamente, tampoco estará presente desde arranque esta noche. Coincidente con su bajo rendimiento, el delantero estará en el banco de suplentes y, por ahora, no parece ser considerado como pieza indispensable para el Chacho.

Según probó el DT en las prácticas, quienes corren por delante de él son Driussi, Salas, Subiabre, Quintero y Páez.

Bombazo: Chacho Coudet deja a un titular y referente en el banco

Juanfer Quintero no estará en el once inicial. Su lugar lo ocupará Kendry Páez, quien fuera el último refuerzo que incorporó el Millonario durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

Talleres vs. Instituto y más: todos los partidos de un jueves muy futbolero

Además del cotejo entre Globo y Millonario, la jornada de jueves por la fecha 10 del Torneo Apertura tiene más partidos:

  • Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
  • Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza
  • Talleres vs. Instituto
  • Estudiantes RC vs. Belgrano
Por qué el partido casi se juega en cancha neutral y el duro mensaje de Huracán

Días atrás, un derrumbe en un edificio cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se juega el partido esta noche, puso en duda la seguridad del recinto para realizar el evento deportivo entre Huracán y River.

Sin embargo, luego de las especulaciones a partir de las dudas del Gobierno de la Ciudad, finalmente se decidió que se jugara en Parque Patricios. Primero se hipotetizó mover el partido a otra cancha, después postergarlo, y por último jugarlo a puertas cerradas.

En medio de esas dudas, Huracán publicó un contundente comunicado que titulaba: "Ante River es en el Palacio y con nuestra gente". Leé el mensaje completo acá: Tremendo comunicado de Huracán en la previa del partido ante River

TV: Dónde ver Huracán vs. River

El partido se transmite por TNT Sports.

Árbitro y VAR del partido

Nicolás Ramírez es el árbitro del partido y lo acompaña en el VAR Sebastián Habib

Live Blog Post

Posibles formaciones en Huracán y River

Huracán: Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Ojeda, Gil; Peralta, Romero, Cortés; Caicedo

River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Quintero, Driussi, Subiabre

