Confirmado anticipo de Golazo24: Blondel deja Boca y vuelve con Diego Martínez

Luis Advíncula se marchó por pedido expreso para volver a su país y cumplió un ciclo. Inmediatamente después en la consideración apareció Juan Barinaga, que sin demasiados recursos logró afirmarse y cumplir. Mientras tanto, nombres como los de Lucas Blondel o Dylan Gorosito brillaban por su ausencia. Y Marcelo Weingandt, apenas volvió del Inter Miami, les ganó la carrera y ahora es el titular.

Gorosito no tenía oportunidad en Primera División -a pesar de haberse consolidado como 4 titular de la Selección Argentina Sub 20- y Blondel siquiera lograba ingresar a la lista de convocados para los partidos.

Es cierto que desde su regreso a las canchas luego de una rotura de ligamentos cruzados -se lesionó en marzo de 2024 y reapareció en enero de 2025-, nunca logró recuperar su nivel. Pero su criterio táctico y capacidad técnica, además de su versatilidad para moverse por otras zonas del campo más allá de la raya, lo ubican como un futbolista seductor para cualquier técnico y una garantía en cualquier plantel.

Estaba haciendo un gran trabajo en Boca, justamente bajo la dirección técnica de Diego Martínez, hasta que se lesionó. Y ahora es Diego Martínez quien lo quiere recuperar.

Diego Martínez, el entrenador que necesitaba Lucas Blondel

Así lo explicaba Golazo24 meses atrás:

"Diego Martínez y Lucas Blondel se conocen desde hace rato, no solo por haber compartido un tiempo en el Xeneize sino por haber coincido dos largos años en Tigre.

Juntos consiguieron el ascenso a la Primera División en 2021, con un Blondel titular indiscutido y un Matador de Martínez que jugaba un buen fútbol. La simbiosis en Boca parecía cantada, hasta que el futbolista se rompió los cruzados a principios de 2024.

Del gusto del entrenador, el lateral derecho podría recuperar terreno con un DT que lo conozca y sepa de sus bondades. Que lo considere para integrarlo a su estructura.

Tiene contrato en el Xeneize hasta 2027, por lo que su salida sería complicada. ¿Un préstamo, quizás? El futuro de Blondel es incierto, pero está claro que más pronto que tarde querrá volver a sumar minutos.

No sería llamativo que Lucas Blondel vuelva a tener un buen nivel con Martínez. Un entrenador que lo haga sentir importante y que lo conozca bien; que entienda cómo hacerlo parte de su sistema, que sepa cómo explotar sus cualidades y que le transmita ese protagonismo. Al fin y al cabo, los futbolistas son seres humanos y la simbiosis con el DT puede definir todo.

