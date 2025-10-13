PIDE PISTA
Boca tiene un 4 con llegada: el máximo asistidor de Argentina y el Mundial Sub 20
Dylan Gorosito es el 4 titular de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. El lateral de Boca está teniendo un gran torneo.
La Albiceleste está en semifinales del Mundial Sub 20 y ha demostrado que es uno de los equipos más sólidos del certamen. Con juveniles versátiles, habilidosos técnicamente pero también maduros e inteligentes para jugar, sumado a un cuerpo técnico muy capaz para potenciarlos individual y colectivamente, la Selección Argentina es clara candidata al título.
En caso de conseguir ese objetivo, el combinado nacional volvería a alzarse con el trofeo del Mundial Sub 20 luego de 18 años. La última vez había sido en 2007, en la Copa del Mundo disputada en Canadá, con el Kun Agüero como máxima estrella.
Hoy, 2025, los intérpretes son otros. Uno de ellos es Dylan Gorosito, una garantía por el sector derecho en el equipo de Diego Placente. El jugador de Boca no atraviesa el mejor presente en el club porque tiene delante suyo a otros nombres que son de mayor preferencia por el cuerpo técnico y la dirigencia. Juan Barinaga, Luis Advíncula o incluso Lucas Blondel corren por delante de Gorosito.
Tan solo unos días antes de viajar a Chile para disputar el Mundial, Gorosito sumó minutos con las divisiones Inferiores de Boca. En la Copa del Mundo, demostró que tiene condiciones para ganarse un lugar en la Primera División.
Dylan Gorosito (Boca): defensa, coraje, asistencia y gol
Aguerrido, el futbolista no solo tiene cualidades defensivas sino que también se muestra atrevido y con personalidad para pesar en ataque. En el torneo ha dejado algunas jugadas memorables, como aquel gol ante Italia por la fase de grupos en el que dejó atrás un tendal de rivales a fuerza de osadía, coraje y gambeta.
Hay una estadística que, además, lo avala. Una poco frecuente para jugadores de su posición. Dylan Gorosito es el máximo asistidor del Mundial Sub 20, con 3 pases gol. Un liderazgo que comparte junto a otros dos jugadores de la selección de Marruecos.
¿Qué hará Boca cuando vuelva Gorosito? El joven de 19 años tiene contrato hasta 2028. Es una garantía para el lateral derecho Xeneize.