Boca tiene un 4 con llegada: el máximo asistidor de Argentina y el Mundial Sub 20

Dylan Gorosito (Boca): defensa, coraje, asistencia y gol

Aguerrido, el futbolista no solo tiene cualidades defensivas sino que también se muestra atrevido y con personalidad para pesar en ataque. En el torneo ha dejado algunas jugadas memorables, como aquel gol ante Italia por la fase de grupos en el que dejó atrás un tendal de rivales a fuerza de osadía, coraje y gambeta.

G2dXGZYWMAAuauv Dylan Gorosito @Argentina

Hay una estadística que, además, lo avala. Una poco frecuente para jugadores de su posición. Dylan Gorosito es el máximo asistidor del Mundial Sub 20, con 3 pases gol. Un liderazgo que comparte junto a otros dos jugadores de la selección de Marruecos.

¿Qué hará Boca cuando vuelva Gorosito? El joven de 19 años tiene contrato hasta 2028. Es una garantía para el lateral derecho Xeneize.

+ de Golazo24