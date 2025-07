El posible sucesor de Scaloni en la Selección Argentina acumula pergaminos

La diferencia de edad, evidentemente, no se hizo sentir: el combinado nacional ganó todos sus partidos con goleada y se alzó con el título. Placente se mostró contento con el título y satisfecho por el campeonato. También ambicioso de cara al Mundial. "Vinimos a buscar solidez al torneo, intentando ser protagonistas", dijo.

Identidad Albiceleste

Ese deseo de protagonismo se replica una y otra vez en las Selecciones Nacionales a lo largo de los últimos 8 años. En la Sub 15, la Sub 17, la Sub 20 y también la Mayor. Es parte de la edificación de una Albiceleste que, a través de sus generaciones y categorías, comprende el fútbol de una misma manera: la Nuestra.

La Nuestra encuentra su culmen en el equipo de Lionel Scaloni, pero el tejido se extiende hacia abajo. Empieza por los costados, con Pablo Aimar y Walter Samuel, ayudantes de campo. También involucra a lo dirigencial: Bernardo Romeo, como Coordinador de las Selecciones Juveniles.

Abajo está Diego Placente, hoy en día entrenador de todas las divisiones inferiores Albicelestes. Empezó con la Sub 15 y luego con la Sub 17. Aimar estaba con la Sub 20, pero tras quedarse únicamente con la Mayor y al lado de Scaloni, Placente también agarró esa categoría.

Todos estos nombres encuentran su nodo en el mismo señor: José Pekerman. Aquel hombre sabio que los recibió cuando pisaron por primera vez el predio de AFA para una convocatoria nacional. De él mamaron un sentido de identidad de la Selección Argentina que buscan inculcar, hoy, desde el lugar de Pekerman.

No se trata solo de jugar bien a la pelota; de rendir honor al sello característico del suelo argentino. Se trata también de reproducir aquellas formas de José, que transmitían sentido de pertenencia por la camiseta nacional, compañerismo, respeto lo grupal por sobre lo individual.

"Claro que se puede repetir el ciclo de Pekerman. Lo que nosotros buscamos no es salir campeones juveniles si no que estos chicos después sean Sub 20 y más tarde lleguen a la Mayor", le decía Placente al diario Tiempo Argentino hace algunos años.

En aquel entonces, cuando dio esa declaración, era apenas 2019. Hoy, 2025, tiene a su cargo todas las categorías y un gran trabajo encima: busca repetir el mismo estilo de juego en todas ellas; los juveniles logran jugar en más de una de las categorías de la Selección, desarrollando un proceso sostenido a lo largo del tiempo; los equipos son competitivos.

image Diego Placente Foto NA

Al reciente Torneo de L´Alcudia, se suma la gran actuación de la Sub 20 en el Sudamericano de principios de año (quedó segundo pero mereció el título) y su consecuente clasificación a la Copa del Mundo de septiembre. También la clasificación de la Sub 17 a la Copa del Mundo de noviembre; y con la Sub 15 el tercer puesto en el Sudamericano de 2024.

La Selección Argentina más allá de Lionel Scaloni

Pensar en el futuro post Scaloni es incómodo para el corazón. Ojalá haya Scaloni para rato. Pero es inevitable proyectar una Selección Argentina sin él en algún momento (¿post Mundial 2026?). El propio entrenador reveló hace no mucho que le gustaría dirigir un club más adelante.

Pero más allá de eso, Scaloni no tiene un perfil personalista y siempre proyectó a la Selección Argentina más allá de su gestión. Pablo Aimar, por su parte, da la sensación de sentirse muy cómodo como partenaire de su amigo.

image Scaloni y Aimar, liderazgo Foto NA: AFA

El tejido Albiceleste lo coloca a Placente como una opción futura muy viable. ¿Se imaginará entrenando en la Mayor a esos adultos que supo acompañar de pequeños entre sus 15 y 20 años? Hace poco dijo que no es algo que lo desvele: "No sueño con dirigir la Selección Mayor, disfruto del lugar donde estoy. Es más, ni siquiera esperaba la oportunidad de estar en la Sub 20".

A su recorrido como futbolistas y jovencitos del riñón de Pekerman, ahora a Scaloni y Placente los une una nueva coincidencia: Lionel también fue campeón como DT de la Selección del Torneo de L´Alcudia, en 2018. Fue el primer paso de todo el camino que construiría después. Pero quizás sea solo eso, una coincidencia.

