La Selección Argentina de Placente es campeón en L´Alcudia y da el batacazo

De todos los participantes, la Selección Argentina se destacaba por una particularidad que no compartía con nadie: aunque el torneo es de categoría de Sub-20 (es decir, pueden participar chicos de hasta 20 años), Diego Placente decidió ir a competir con la Sub 17. La diferencia de edad, en la cancha, no se notó. Y por eso fue un batacazo. Así explicaba el entrenador la decisión de llevar futbolistas más chicos:

"Decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores".

La otra Selección Argentina: Placente calienta motores para un nuevo desafío Diego Placente, entrenador juvenil

Y agregaba: "Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante".

Así y todo, a pesar de la diferencia de edad, la Albiceleste fue muy superior a todos. Ganó su zona en la fase de grupos, luego la semi y por último la final. Se consagró campeón invicto con resultados muy contundentes: 3 a 2 al Valencia, 3 a 0 a S.ADH Brasil, 2 a 0 a Arabia Saudita, 4 a 0 a Alboraya y 2 a 0 al Valencia en el encuentro definitorio.

El campeonato de L´Alcudia es también una victoria de los clubes argentinos y su trabajo en las divisiones inferiores. De los 22 futbolistas, solo 3 juegan en el exterior y el resto son de clubes nacionales. Boca, River, Racing, Vélez, Lanús, Talleres, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Belgrano e Independiente son quienes aportaron jugadores.

