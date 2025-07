Yamila Orihuela: "Fuimos a conocer la nieve y terminó en un calabozo"

Ahí el policía comienza con los actos de violencia, los cuales Yamila relata así: “Ahí el policía empieza a empujarlo y lo lleva así hasta el patrullero, le hace poner las manos arriba y le dice que lo van a cachear”. “Luego me dice a mí que va a requisar el auto, a lo que yo abro las puertas del auto, porque pensaba bueno, hacen esto y nos vamos, abro el auto, levanta una alfombra, deja el auto así y vuelve con Matías”.

Luego de esta acción Yamila ve por el espejo retrovisor la primera agresión física del policía a Matías. “Veo por el espejo retrovisor que el policía a mano abierta le pega en la cabeza a Matías y le vuela la gorra”.

Una de las cosas más increíbles fue lo que le dijo el oficial al jugador de San Martín de San Juan cuando le mostró la multa, utiliazando palabras de discriminación y racismo por parte del oficial. Yamila contó eso de la siguiente forma:

“Luego de eso le muestran la multa, y leí que Matías rompe la multa y eso no es cierto bajo ninguna circunstancia, a Matías cuando le muestran la multa le dicen no sé si sabes leer porque sos un negro ignorante que juega al fútbol”. “Nunca llegamos a ver la multa, le dijimos al oficial que se identifique y este se negó y nos dijo que iba a parar testigos”.

“Para a los testigos y se van lejos para que no escuchemos lo que les está diciendo y les empieza a dar una versión que nosotros no escuchamos, entonces Matías se acerca y el oficial le dice que no puede estar ahí y le pega una patada en las rodillas y lo tira al piso, y ahí empieza el forcejeo de esa filmación que circula”. “El grito que Matías pega es un grito de desesperación donde le dice no te hice nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fraberardinelli/status/1950400790461309148&partner=&hide_thread=false Habló el abogado de Matías Orihuela. El futbolista sigue detenido, increíble.



Vía: Radio La Red. pic.twitter.com/nk0uPqxhBi — Fran Berardinelli (@fraberardinelli) July 30, 2025

Con respecto a cuándo los oficiales lo identificaron de que era jugador profesional, Yamila no sabe en qué momento fue, si ya sabían apenas los pararon o cuando Matías en un momento le dijo “llamá al club”.

“Luego de esto pidió refuerzos, cuando Matías estaba sentado en el piso, no lo tuvo que reducir nadie, estaba todo golpeado”.

“Lo último que sucedió fue que de ahí lo trasladaron a la comisaria de Potrerillos y ahí estuvo en la comisaría 11 hasta el día de hoy, yo solamente lo pude ver 5 minutos a la tarde el día de ayer.”

Yamila contó también que su madre y su suegra viajaron para ayudarla con su hija de 9 años quien quedó muy afectada por esta situación que también vivió la menor. Además, agradeció a San Martín de San Juan y a Atlético Tucumán porque se pusieron a disposición del jugador.

Por último y para cerrar agregó que entra las barbaridades que el policía les dijo una de ellas fue “Con tu sueldo de futbolista me voy a pagar la indemnización”. Dejando en evidencia como la policía una vez más hace uso y abuso de la autoridad.

Así fue como sucedió esta situación tan confusa, que no se entiende si los policías quisieron sacar provecho sabiendo que era jugador profesional y por eso actuaron de esa forma o es por el accionar normal de la policía de Mendoza, la cual es bastante polémica y es famosa por agredir a los jugadores visitantes cuando los equipos mendocinos juegan de local.

Esperemos que esto se solucione y se tomen cartas en el asunto con el oficial en cuestión, ya que no se puede permitir este tipo de violencia sin sentido.

+ de Golazo24

Mundial 2026: Fecha y lugar del sorteo confirmadas

Caso Messi: La MLS, más ridícula imposible, y la FIFA, cómplice

Carlos Palacios llegó tardísimo al entrenamiento y se agota la paciencia de Riquelme