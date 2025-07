Racing venció a San Martín de San Juan y clasificó a octavos de final

Racing empezó perdiendo pero se lo dio vuelta a San Martín de San Juan

Tijanovich abrió la cuenta para San Martín de San Juan al minuto 19´, tras un error en la defensa de la Academia. Sin embargo, al minuto 28´apareció el estandarte en ofensiva, Adrián Martínez, y puso el empate. El cotejo continuaría igualado la mayor parte, hasta que en el 72´Balboa marcó el 2 a 1 para la Academia.

2025_07_250702731.jpg La Academia avanzó a octavos de final FOTO: (X/REDES@RacingClub)/NA.

Al minuto 79´, Maravilla selló el 3 a 1 final. Un par de minutos después, el delantero vería la roja de manera inexplicable por un toque ingenuo a un rival que solo ameritaba una amarilla.

"Son partidos de Copa Argentina. No se te regala nada, hay que estar atento a los detalles. Es una buena señal que dimos vuelta el partido, algo que nos costó bastante durante tanto tiempo. Son buenas señales de que este grupo sigue", dijo el arquero Arias.

Gabriel Arias y Maravilla Martínez, referentes de Racing opinaron sobre la partida de Maximiliano Salas

Gabriel Arias dijo: "Son decisiones de cada uno. Acá siempre lo que prioricé es el grupo. El grupo se mantuvo ajeno a todo lo que se decía. Cuando este grupo estuvo unido pasaron cosas buenas. Tenemos que seguir, se van a ir compañeros, van a venir, pero acá lo que importante siempre es Racing. Los que estamos, vamos a seguir".

2025_07_250702723-1.jpg La Academia jugará ante Deportivo Riestra por los cuartos de final de Copa Argentina FOTO: (X/REDES@RacingClub)/NA

Luego agregó: "Maxi era un jugador muy importante en el campo, en el día a día, pero le deseo lo mejor porque él nos dio muchas alegrías. No puedo reprochar nada, tengo que enfocarme en los que estamos acá. Se nos vienen desafíos muy lindos y no hay tiempo para pensar en otras cosas".

Maxi era un jugador muy importante en el campo, pero le deseo lo mejor porque él nos dio muchas alegrías Maxi era un jugador muy importante en el campo, pero le deseo lo mejor porque él nos dio muchas alegrías

Maravilla Martínez, por su parte, señaló: "Son decisiones que ha tomado. Todavía no hablamos nada. Contento por un parte, triste por otra, porque era fundamental para nosotros. Pero esto sigue, tenemos un gran equipo. Los refuerzos que vinieron se están proyectando para cosas grandes".

Y cerró: "Es un gran amigo, lo aprecio un montón. Es parte del fútbol".

Diego Milito, durísimo con River por el caso Salas: "La palabra es decepción"

En la previa del cotejo, Diego Milito, presidente de Racing, apuntó contra la dirigencia de River por los manejos que tuvo con Maximiliano Salas.

"No lo queríamos negociar. La palabra es decepción. Sobre todo con River como institución, con su presidente, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra porque hace un mes he podido hablar hablado con ellos y me dijeron que esto no iba a suceder, lógicamente por este pacto que existe en nuestro fútbol no iban a ejecutar la cláusula", dijo Diego Milito.

No pudieron sostener su palabra y la palabra es decepción. River, su presidente, Jorge Brito, y su secretario general desoyeron la voluntad del presidente ", añadió el presidente de la Academia.

+ de Golazo24