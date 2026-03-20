Racing Club viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con dos goles de Adrián Maravilla Martínez. En este contexto, el entrenador Gustavo Costas tomó una decisión importante con el delantero que genera cierta repercusión en la Academia.
¿QUÉ PASARÁ?
¿Al banco el goleador?: La determinación de Costas en Racing que redefine el rol de Adrián Maravilla Martínez
El DT de la Academia mueve las piezas y el goleador es el protagonista del cambio. Analizamos los motivos de Gustavo Costas y la reacción en Racing.
Sin dudas, el ex Instituto se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el esquema del conjunto de Avellaneda y, cada vez que suma minutos, demuestra lo determinante que puede ser.
Gustavo Costas y Maravilla Martínez
Indudablemente, Maravilla Martínez se convirtió en uno de los jugadores más relevantes de este nuevo ciclo de Gustavo Costas en Racing.
Marcó goles de todos los colores y ante todo tipo de rivales, y fue uno de los principales baluartes en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa disputada a inicios de 2025 frente a Botafogo.
En el partido ante Independiente Rivadavia se generó mucha preocupación en Racing Club cuando el delantero salió lesionado. Había llegado con lo justo a ese encuentro y debió dejar la cancha tras un mal pisotón que le provocó una torcedura en el tobillo.
El goleador se retiró del Cilindro en muletas, encendiendo todas las alarmas en la Academia. El viernes 27 de febrero se realizó los estudios correspondientes, que confirmaron un esguince de grado 2 en el tobillo.
Antes de lo previsto, el atacante volvió en el último partido ante Estudiantes de Río Cuarto y marcó dos goles.
En este contexto, el medio Racing de Alma aseguró: “Maravilla hizo fútbol y seguirá entre los once para jugar contra Belgrano”, algo que, hasta hace unos días, parecía totalmente impensado.
Más sobre Racing Club
En su último partido por el Torneo Apertura, Racing se impuso por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro clave en el que necesitaba sumar de a tres para acomodarse en la tabla.
Hasta el pasado 16 de marzo, la Academia acumulaba tres victorias, tres empates y tres derrotas en el certamen local, un registro que refleja la irregularidad que ha mostrado el equipo a lo largo de la competencia.
Si bien no tuvo un rendimiento destacado desde lo futbolístico frente al conjunto cordobés, el equipo de Gustavo Costas logró imponerse en el resultado y consiguió un triunfo importante pensando tanto en la clasificación a los playoffs como en la tabla anual.
El próximo compromiso para los dirigidos por Costas será el sábado 21 de marzo desde las 22:15 ante Belgrano de Córdoba, en un duelo que aparece como una exigente prueba para medir su recuperación.
Además, el jueves 19 de marzo fue una jornada relevante para la Academia, ya que conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, competición que conquistó en 2024 y en la que buscará volver a ser protagonista.
En ese sentido, Racing compartirá grupo con Independiente Petrolero de Bolivia, Caracas de Venezuela y Botafogo de Brasil.
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