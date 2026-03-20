¿Al banco el goleador?: La determinación de Costas en Racing que redefine el rol de Adrián Maravilla Martínez

El goleador se retiró del Cilindro en muletas, encendiendo todas las alarmas en la Academia. El viernes 27 de febrero se realizó los estudios correspondientes, que confirmaron un esguince de grado 2 en el tobillo.

Antes de lo previsto, el atacante volvió en el último partido ante Estudiantes de Río Cuarto y marcó dos goles.

En este contexto, el medio Racing de Alma aseguró: “Maravilla hizo fútbol y seguirá entre los once para jugar contra Belgrano”, algo que, hasta hace unos días, parecía totalmente impensado.

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En su último partido por el Torneo Apertura, Racing se impuso por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro clave en el que necesitaba sumar de a tres para acomodarse en la tabla.

Hasta el pasado 16 de marzo, la Academia acumulaba tres victorias, tres empates y tres derrotas en el certamen local, un registro que refleja la irregularidad que ha mostrado el equipo a lo largo de la competencia.

Si bien no tuvo un rendimiento destacado desde lo futbolístico frente al conjunto cordobés, el equipo de Gustavo Costas logró imponerse en el resultado y consiguió un triunfo importante pensando tanto en la clasificación a los playoffs como en la tabla anual.

El próximo compromiso para los dirigidos por Costas será el sábado 21 de marzo desde las 22:15 ante Belgrano de Córdoba, en un duelo que aparece como una exigente prueba para medir su recuperación.

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Además, el jueves 19 de marzo fue una jornada relevante para la Academia, ya que conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, competición que conquistó en 2024 y en la que buscará volver a ser protagonista.

En ese sentido, Racing compartirá grupo con Independiente Petrolero de Bolivia, Caracas de Venezuela y Botafogo de Brasil.

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