Conmoción en Racing por la noticia sobre Maravilla Martínez que golpea a Gustavo Costas

En el duelo más reciente, Racing intentó asumir el protagonismo en los primeros minutos, pero la expulsión de Matko Miljevic alteró los planes del entrenador. Para colmo, poco después Adrian Martinez debió salir lesionado, lo que encendió la alarma entre los hinchas.

En el complemento llegaron los goles y el encuentro terminó 1-1.

El próximo compromiso de la Academia será el martes 3 de marzo, cuando visite a Atletico Tucuman desde las 21:15. Una certeza para Costas: no podrá contar con Maravilla Martínez.

Embed

Llora Gustavo Costas por Adrián Maravilla Martínez

Se generó mucha preocupación en Racing Club cuando salió lesionado Maravilla Martinez. El delantero había llegado con lo justo al encuentro ante Independiente Rivadavia y debió dejar la cancha tras un mal pisotón que le provocó una torcedura en el tobillo.

El goleador se retiró del Cilindro en muletas, encendiendo todas las alarmas en la Academia.

Este viernes 27 de febrero se realizó los estudios correspondientes, que confirmaron un esguince de grado 2 en el tobillo. Según informó el periodista Juan Pablo De Luca, se estima una baja de al menos 20 días.

Si se observa el banco de suplentes del partido del 26 de febrero, Racing no contó con un reemplazante natural del atacante, más allá del juvenil Tomás Pérez.

image

Quien fue incorporado como alternativa de Martínez es Damian Pizarro, aunque todavía no sumó minutos porque se encontraba recuperándose de una lesión muscular.

En la mañana de este viernes se confirmó que Pizarro ya se entrena a la par del grupo y es muy probable que integre la lista de concentrados para el duelo ante Atletico Tucuman.

+ EN GOLAZO24

Llora River por lo que se filtró en Boca sobre Sebastián Villa: "No descarten"

Polémica en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Lucas Martínez Quarta

Impacto absoluto en Boca por lo que dicen sobre Edinson Cavani