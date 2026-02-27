Racing Club de Gustavo Costas viene de igualar 1-1 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Hay conmoción en la Academia por la última noticia que se dio a conocer sobre Adrian Maravilla Martinez, que podría cambiar los planes del entrenador.
Conmoción en Racing por la noticia sobre Maravilla Martínez que golpea a Gustavo Costas
Luego del partido entre Racing e Independiente Rivadavia se dio a conocer una noticia sobre Adrián Maravilla Martínez que cambia los planes de Gustavo Costas.
No caben dudas de que el número 9 del conjunto de Avellaneda es una de las piezas más importantes del equipo y, por eso mismo, no será sencillo de asimilar para el DT lo último que trascendió sobre su situación
Racing vs Independiente Rivadavia
Racing Club empató ante Independiente Rivadavia y confirma que es un equipo de rachas en este inicio de 2026.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas comenzó el año con tres derrotas consecutivas y llegó a ubicarse en el último puesto de la tabla anual. Luego, pareció acomodarse con dos victorias seguidas frente a Argentinos Juniors y Banfield.
Sin embargo, en los últimos dos compromisos volvió a dejar puntos en el camino: igualó ante Boca Juniors y ayer sumó otro empate frente al conjunto mendocino.
En el duelo más reciente, Racing intentó asumir el protagonismo en los primeros minutos, pero la expulsión de Matko Miljevic alteró los planes del entrenador. Para colmo, poco después Adrian Martinez debió salir lesionado, lo que encendió la alarma entre los hinchas.
En el complemento llegaron los goles y el encuentro terminó 1-1.
El próximo compromiso de la Academia será el martes 3 de marzo, cuando visite a Atletico Tucuman desde las 21:15. Una certeza para Costas: no podrá contar con Maravilla Martínez.
Llora Gustavo Costas por Adrián Maravilla Martínez
Se generó mucha preocupación en Racing Club cuando salió lesionado Maravilla Martinez. El delantero había llegado con lo justo al encuentro ante Independiente Rivadavia y debió dejar la cancha tras un mal pisotón que le provocó una torcedura en el tobillo.
El goleador se retiró del Cilindro en muletas, encendiendo todas las alarmas en la Academia.
Este viernes 27 de febrero se realizó los estudios correspondientes, que confirmaron un esguince de grado 2 en el tobillo. Según informó el periodista Juan Pablo De Luca, se estima una baja de al menos 20 días.
Si se observa el banco de suplentes del partido del 26 de febrero, Racing no contó con un reemplazante natural del atacante, más allá del juvenil Tomás Pérez.
Quien fue incorporado como alternativa de Martínez es Damian Pizarro, aunque todavía no sumó minutos porque se encontraba recuperándose de una lesión muscular.
En la mañana de este viernes se confirmó que Pizarro ya se entrena a la par del grupo y es muy probable que integre la lista de concentrados para el duelo ante Atletico Tucuman.
