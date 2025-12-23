Impacto en Racing por la respuesta Maravilla Martínez a la chance de ir a Boca

Boca se está moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar refuerzos de jerarquía para competir con todo en la Copa Libertadores. En medio de la búsqueda de diferentes apellidos apareció de la nada el nombre de Maravilla Martínez vinculado al Xeneize y finalmente el 9 de Racing ya dejó su respuesta.
En las últimas horas Maravilla Martínez sorprendió a todos y le reveló a Racing su decisión ante la chance de pasar a Boca.
Hay que decir que el nombre de Maravilla Martínez apareció en el radar de Boca sin que nadie lo busque. Se sabe que Juan Román Riquelme está trabajando para sumar a un centrodelantero de categoría pero jamás surgió siquiera como rumor la posibilidad de que el goleador de La Academia termine poniéndose la camiseta Azul y Oro.
El que comenzó con esta campaña fue un amigo de Maravilla Martínez, quien hizo trascender un video donde se lo ve con el delantero intentando convencerlo de dejar Racing para ponerse la camiseta de Boca. Incluso llegó a hablarle directamente a Riquelme para pedirle que haga un intento por el atacante que viene de anotar en La Bombonera.
“Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada”, comentó en primer lugar el protagonista del video, con Maravilla Martínez de fondo. “Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno. Vos nunca querés poner la plata. Vale caro, el mejor, pero vale caro”, agregó para echarle más leña al fuego.
Maravilla Martínez y un mensaje claro para Boca
Fue ahí que Maravilla Martínez habló y respondió qué tiene que pasar par a que se dé su llegada a Boca: “122”, soltó el delantero entre risas, haciendo referencia a su cláusula de 122 millones de euros que le colocó Racing luego de que se diera la salida de Maxi Salas a River y que se rumoreara que el 9 de La Academia también podía terminar vistiendo la camiseta de La Banda.
De esta manera queda claro que Maravilla Martínez no tiene ningún tipo de intención de salir de Racing, además de saber que los dirigentes de La Academia no lo dejarán salir a otro club argentino a menos que pongan los 122 millones de la cláusula que es absolutamente imposible. Boca no lo buscó, pero si tenía el sueño de llevarse al goleador la chance quedó totalmente descartada.
