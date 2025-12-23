Impacto en Racing por la respuesta Maravilla Martínez a la chance de ir a Boca

image

Maravilla Martínez y un mensaje claro para Boca

Fue ahí que Maravilla Martínez habló y respondió qué tiene que pasar par a que se dé su llegada a Boca: “122”, soltó el delantero entre risas, haciendo referencia a su cláusula de 122 millones de euros que le colocó Racing luego de que se diera la salida de Maxi Salas a River y que se rumoreara que el 9 de La Academia también podía terminar vistiendo la camiseta de La Banda.