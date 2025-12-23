River Plate de Marcelo Gallardo ha tenido un mal 2025 y la institución de Núñez ya piensa en lo que será 2026. Mientras el Millonario avanza en la incorporación de refuerzos, también se analiza la salida de algunos futbolistas. En ese contexto, crece la polémica en torno a Franco Armani y Jeremías Ledesma.
¿POR QUÉ?
Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani
En River Plate, todo lo que está pasando con Franco Armani (y Jeremías Ledesma) está generando polémica.
El arquero titular del equipo del Muñeco a lo largo de este año alternó actuaciones muy buenas con algunos errores que le costaron puntos al equipo. Ahora bien, ¿qué pasará con el portero suplente?
Polémica por Franco Armani y Jeremías Ledesma
Indudablemente, Franco Armani es uno de los jugadores más importantes de River Plate en los últimos años. Fue una pieza fundamental en la obtención de la Copa Libertadores 2018 y, desde entonces, su rendimiento ha tenido altibajos, algo que también se reflejó en este 2025.
El arquero alternó actuaciones buenas, en las que salvó al Millonario, con errores puntuales que le costaron puntos al equipo de Marcelo Gallardo. Uno de los más recordados fue el cometido ante Sarmiento de Junín en el Monumental, que terminó en derrota y en una fuerte reprobación por parte del público a todo el equipo.
Para algunos hinchas de River, este escenario marca el momento de darle mayor rodaje al arquero suplente, Jeremías Ledesma. Sin embargo, lejos de esa posibilidad, el guardameta estaría cerca de continuar su carrera en Rosario Central.
Según informó el especialista en mercado de pases César Luis Merlo, “Rosario Central tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Jeremías Ledesma. Las charlas están en la etapa final por un préstamo de un año con opción de compra”.
Además, en CEF, el periodista Renzo Pantich aseguró que la intención de River es cederlo a préstamo para que sume continuidad de cara a 2027, teniendo en cuenta que el contrato de Armani finaliza en diciembre de 2026.
Ante una posible salida a Central, el arquero que regresaría al Millonario para ocupar el rol de suplente sería Ezequiel Centurión.
Más del mercado de pases de River
Hasta el momento, River Plate oficializó dos refuerzos de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno, cuya ficha fue adquirida por 7 millones de dólares, y Fausto Vera, quien llegó a préstamo con opción de compra.
De cara al próximo año, Marcelo Gallardo pretende reforzar varias posiciones del equipo. Estas son las prioridades del cuerpo técnico:
- Marcador central: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.
- Lateral derecho: Facundo Mura, actualmente en Racing, es uno de los apuntados.
- Lateral izquierdo: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.
- Volante creativo: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta.
- Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.
Cabe recordar que en 2026 el Millonario disputará la Copa Sudamericana, además de los campeonatos locales, por lo que el armado del plantel será clave.
+ EN GOLAZO 24
Lammens no pudo volver y Sergio Constantino es nuevo presidente de San Lorenzo
Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes