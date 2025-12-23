Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani

Según informó el especialista en mercado de pases César Luis Merlo, “Rosario Central tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Jeremías Ledesma. Las charlas están en la etapa final por un préstamo de un año con opción de compra”.

Además, en CEF, el periodista Renzo Pantich aseguró que la intención de River es cederlo a préstamo para que sume continuidad de cara a 2027, teniendo en cuenta que el contrato de Armani finaliza en diciembre de 2026.

Ante una posible salida a Central, el arquero que regresaría al Millonario para ocupar el rol de suplente sería Ezequiel Centurión.

Más del mercado de pases de River

Hasta el momento, River Plate oficializó dos refuerzos de cara a la temporada 2026: Aníbal Moreno, cuya ficha fue adquirida por 7 millones de dólares, y Fausto Vera, quien llegó a préstamo con opción de compra.

De cara al próximo año, Marcelo Gallardo pretende reforzar varias posiciones del equipo. Estas son las prioridades del cuerpo técnico:

Marcador central : el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña.

: el nombre que tomó mayor fuerza es el de Jhohan Romaña. Lateral derecho : Facundo Mura, actualmente en Racing, es uno de los apuntados.

: Facundo Mura, actualmente en Racing, es uno de los apuntados. Lateral izquierdo : Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.

: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos. Volante creativo : Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta.

: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta. Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.

Cabe recordar que en 2026 el Millonario disputará la Copa Sudamericana, además de los campeonatos locales, por lo que el armado del plantel será clave.

