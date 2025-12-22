urgente24
Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes

Estudiantes y Vélez fueron los más ganadores de la temporada. Con el Trofeo de Campeones, el Pincha igualó la marca del Fortín en un año histórico.

22 de diciembre de 2025 - 19:54
Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones, el último título de la temporada

Ha sido una año particular para el fútbol argentino. Quizás, el más particular de la historia en términos de campeonatos. Tras la consagración de Estudiantes, se confirmó cuántos campeones locales ha tenido el 2025. Y el Pincha, junto con Vélez, han sido los que más ganaron.

El último en triunfar fue Estudiantes, que se alzó con el Trofeo de Campeones. Venció 2-1 a Platense en la final, disputada el sábado pasado, y así se dio por finalizada la competencia oficial de la Primera División del fútbol argentino esta temporada.

El Pincha lo perdía frente a Platense y lo dio vuelta sobre la hora

El equipo de Eduardo Domínguez retuvo el título. Ya había ganado el Trofeo de Campeones de 2024, cuando superó a Vélez en la final. Este año celebró el bicampeonato.

El club presidido por Juan Sebastián Verón, además, se erigió como el equipo más ganador del 2025, junto con Vélez. Con su consagración en el Torneo Clausura -le ganó por penales a Racing en la final-, Estudiantes cosechó un doblete de títulos este año.

El que lo iguala es Vélez, que hasta la consagración del Pincha era el más ganador gracias a su doblete de Supercopa Internacional y Supercopa Argentina.

El Fortín se quedó con las dos Supercopas

El Fortín había retenido la primera en julio, tras vencer nada menos que a Estudiantes. La segunda llegó en septiembre, luego de la victoria ante Central Córdoba. Ambas con Guillermo Barros Schelotto como entrenador.

Todos los campeones de la Primera División del fútbol argentino en 2025

Rosario Central, el campe&oacute;n m&aacute;s pol&eacute;mico

Rosario Central, el campeón más polémico

Además de Estudiantes y Vélez, el resto de los campeones del fútbol argentino este año fueron:

  • Rosario Central: Campeón de Liga
  • Platense: Torneo Apertura
  • Independiente Rivadavia: Copa Argentina

