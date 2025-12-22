Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes

image El Fortín se quedó con las dos Supercopas FOTO: LUIS SANTILLAN/NA.

El Fortín había retenido la primera en julio, tras vencer nada menos que a Estudiantes. La segunda llegó en septiembre, luego de la victoria ante Central Córdoba. Ambas con Guillermo Barros Schelotto como entrenador.

Todos los campeones de la Primera División del fútbol argentino en 2025

Deportivo Madryn rinde pleitesía a Chiqui Tapia con Rosario Central y Di María Rosario Central, el campeón más polémico Foto AFA

Además de Estudiantes y Vélez, el resto de los campeones del fútbol argentino este año fueron:

Rosario Central: Campeón de Liga

Platense: Torneo Apertura

Independiente Rivadavia: Copa Argentina

