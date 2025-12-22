Mauro Icardi disfruta de un gran momento en el Galatasaray, en Turquía. El delantero es absoluto goleador de su equipo, y tras el tanto que marcó este fin de semana, también hizo historia. Sin embargo, la consideración para la Selección Argentina de Lionel Scaloni no está en discusión: el rosarino no es una opción.
Hace historia en Europa pero Scaloni no lo llama: ¿Quién es el 9 prohibido?
Mauro Icardi rompió un récord histórico como extranjero en Turquía. Es un 9 que podría estar en la Selección, pero no todo son estadísticas para Scaloni.
Mauro Icardi y los 60 goles récord en Turquía
El Galatasaray venció 3-0 al Kasmpaa por la Super Liga turca este domingo, y así se consolidó en la punta de la tabla. Con 42 puntos lidera el certamen, seguido de su escolta Fenerbahce, con 39 unidades.
Mauro Icardi marcó el tercer gol para su equipo, con una gran jugada eludiendo a un rival, engañando a otros y definiendo con jerarquía contra el palo izquierdo del arquero. Así, el futbolista argentino no solo selló el triunfo de Los Leones sino también un récord histórico.
Con su gol, el delantero llegó a los 60 goles con la camiseta del Galatasaray en la Super Liga y se convirtió en el mayor goleador extranjero del campeonato de Turquía.
"El tercer gol de Mauro Icardi fue, por supuesto, un momento muy especial. No solo marcó, sino que también rompió un récord. Quiero felicitarlo por ello. Fue muy importante para todos nosotros", sostuvo el entrenador, Okan Buruk.
De muy buena performance en las redes, el futbolista lleva 9 goles en lo que va de la temporada y está en el pelotón de arriba de los máximos artilleros de la Super Liga. En la temporada pasada, de hecho, fue el pichichi de la competencia, con 25 gritos.
Mauro Icardi y la Selección Argentina: el 9 que (no) necesita Lionel Scaloni
Su perfil, bien característico de 9, podría ser tranquilamente un rol que se acople a la Selección Argentina. Una Selección Argentina a la que le falta un tercer delantero que aun no ha definido, para sumarse como alternativa a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
En el último tiempo han pasado futbolistas como José Manuel López, Joaquín Panichelli, Taty Castellanos... ninguno ha convencido del todo al cuerpo técnico que además tiene debilidad por los mediocampistas, y cuyo plantel se caracteriza por una fuerte inclinación hacia volantes más que delanteros, pero volantes que también tengan peso ofensivo y puedan ser piezas de ataque. Giuliano Simeone, Thiago Almada o Nico González, por caso, son algunos ejemplos.
Ni que hablar de las apariciones de Franco Mastantuono o Nico Paz. Todo sumado a que los presentes del Toro Martínez y la Araña Álvarez, además de su trayectoria con la celeste y blanca, los vuelven inamovibles.
Mauro Icardi podría ser ese delantero. Al menos en términos estrictamente futbolísticos. Sin embargo, su estilo controversial fuera del campo de juego, con sus polémicas de público conocimiento, lo vuelven una figura con demasiados reparos para incorporar al grupo.
Sobre todo en la Selección de Lionel Scaloni, que ha tenido siempre lo vincular y el factor humano como bastión sobre el cual construir el ciclo.
En 2018 le dio algunas chances y lo convocó. Jorge Sampaoli, durante su ciclo, también le dio minutos, en un tiempo en que Mauro Icardi la rompía en Inter.
Pero desde adentro del plantel le mostraron demasiados pulgares bajos. Icardi nunca volvió a tener oportunidad en la Selección Argentina. Hoy, con 32 años, hace historia en Turquía, en uno de los clubes más importantes de Europa. La Albiceleste parece una puerta cerrada para él.
