Hace historia en Europa pero Scaloni no lo llama: ¿Quién es el 9 prohibido?

"Quiero felicitarlo por ello. Fue muy importante para todos nosotros"

De muy buena performance en las redes, el futbolista lleva 9 goles en lo que va de la temporada y está en el pelotón de arriba de los máximos artilleros de la Super Liga. En la temporada pasada, de hecho, fue el pichichi de la competencia, con 25 gritos.

Mauro Icardi y la Selección Argentina: el 9 que (no) necesita Lionel Scaloni

Su perfil, bien característico de 9, podría ser tranquilamente un rol que se acople a la Selección Argentina. Una Selección Argentina a la que le falta un tercer delantero que aun no ha definido, para sumarse como alternativa a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En el último tiempo han pasado futbolistas como José Manuel López, Joaquín Panichelli, Taty Castellanos... ninguno ha convencido del todo al cuerpo técnico que además tiene debilidad por los mediocampistas, y cuyo plantel se caracteriza por una fuerte inclinación hacia volantes más que delanteros, pero volantes que también tengan peso ofensivo y puedan ser piezas de ataque. Giuliano Simeone, Thiago Almada o Nico González, por caso, son algunos ejemplos.

b157a068-4fe7-4504-8439-78077379b02a Icardi tuvo apenas un puñado de chances en la Selección AFP PHOTO / Juan Mabromata

Ni que hablar de las apariciones de Franco Mastantuono o Nico Paz. Todo sumado a que los presentes del Toro Martínez y la Araña Álvarez, además de su trayectoria con la celeste y blanca, los vuelven inamovibles.

Mauro Icardi podría ser ese delantero. Al menos en términos estrictamente futbolísticos. Sin embargo, su estilo controversial fuera del campo de juego, con sus polémicas de público conocimiento, lo vuelven una figura con demasiados reparos para incorporar al grupo.

Sobre todo en la Selección de Lionel Scaloni, que ha tenido siempre lo vincular y el factor humano como bastión sobre el cual construir el ciclo.

En 2018 le dio algunas chances y lo convocó. Jorge Sampaoli, durante su ciclo, también le dio minutos, en un tiempo en que Mauro Icardi la rompía en Inter.

Boca rechazó a Lautaro Martínez a sus 15 años: la inesperada confesión del Toro Lautaro Martínez, goleador de Selección

Pero desde adentro del plantel le mostraron demasiados pulgares bajos. Icardi nunca volvió a tener oportunidad en la Selección Argentina. Hoy, con 32 años, hace historia en Turquía, en uno de los clubes más importantes de Europa. La Albiceleste parece una puerta cerrada para él.

