TyC Sports lo mira por DGO: DSports y la exclusiva de la Copa Intercontinental

Precisamente hoy miércoles 10/12 será el Derbi de las Américas: Cruz Azul (de México) vs el Flamengo (de Brasil) se enfrentarán a las 14:00 hora de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.

Cruz Azul (de Ciudad de México DF) es el campeón de la Copa de Campeones 2025 de Concacaf. Le ganó el partido final a Vancouver Whitecaps FC por 5-0. Es el equipo al que Inter Miami CF acaba de ganarle la final de la Copa MLS 2025.

Flamengo, de Río de Janeiro, es el campeón de la Copa Libertadores 2025 de Conmebol. Le ganó el partido final a Palmeiras, de Sao Paulo.

En la 2da. edición del torneo organizado por la FIFA.

El sábado 13/12 se jugará la Copa Challenger, en la que se enfrentarán Pyramids FC (ex Al Assiouty Sport, de El Cairo, Egipto) y el ganador del Derbi de las Américas: o Flamengo o Cruz Azul.

El evento será a las 14:00 de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.

No se cruzará con la final del Torneo Clausura 2025 de AFA que jugarán los bonaerenses Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, a las 21:00.

Transmitirán ESPN Premium y TNT Sports para Argentina, y Disney+ para el exterior.

TyC Sports

DSports volverá el miércoles 17/12 con el partido final de la Copa Intercontinental entre el PSG (de París, Francia) y el ganador de la Copa Challenger.

El partido iniciará a las 14:00 de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.

Complicado lo de TyC Sports....

-----------------------

+ Info en Golazo24