Vrio Corp. ha desarrollado un lobby impactante en Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), y obviamente en AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Es el nudo del enojo de Grupo Clarín: su TyC Sports está en crisis de pantalla. Pero eso es responsabilidad del holding de la calle Tacuarí.
LA GUERRA DE LOS DERECHOS DE TV
TyC Sports lo mira por DGO: DSports y la exclusiva de la Copa Intercontinental
DSports (Vrio Corp.) anuncia la transmisión en exclusiva de la Copa Intercontinental y algo más. ESPN tiene la final del Clausura. ¿Y TC Sports?
Es cierto que Vrio Corp. (Adrián y Darío Werthein) es dueño de Torneos, que es accionista de TyC Sports pero la gestión del canal es de Grupo Clarín, que no sólo tiene una pobrísima relación con Vrio Corp. sino que, dice, le adeuda dinero.
Por supuesto que es motivo de análisis en Vrio Corp. su continuidad en TyC Sports ya que tiene DSports como canal deportivo en su DIRECTV / SKY Brasil y en la app DGO.
La novedad
DSports anuncia que transmitirá en exclusiva
- el Derbi de las Américas de la FIFA,
- la Copa Challenger de la FIFA y
- la Copa Intercontinental de la FIFA.
Es 1 semana que corre desde el 10/12 al 17/12, en Qatar, tierra santa para los argentinos... que lo miran a la distancia.
Precisamente hoy miércoles 10/12 será el Derbi de las Américas: Cruz Azul (de México) vs el Flamengo (de Brasil) se enfrentarán a las 14:00 hora de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.
Cruz Azul (de Ciudad de México DF) es el campeón de la Copa de Campeones 2025 de Concacaf. Le ganó el partido final a Vancouver Whitecaps FC por 5-0. Es el equipo al que Inter Miami CF acaba de ganarle la final de la Copa MLS 2025.
Flamengo, de Río de Janeiro, es el campeón de la Copa Libertadores 2025 de Conmebol. Le ganó el partido final a Palmeiras, de Sao Paulo.
En la 2da. edición del torneo organizado por la FIFA.
El sábado 13/12 se jugará la Copa Challenger, en la que se enfrentarán Pyramids FC (ex Al Assiouty Sport, de El Cairo, Egipto) y el ganador del Derbi de las Américas: o Flamengo o Cruz Azul.
El evento será a las 14:00 de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.
No se cruzará con la final del Torneo Clausura 2025 de AFA que jugarán los bonaerenses Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, a las 21:00.
Transmitirán ESPN Premium y TNT Sports para Argentina, y Disney+ para el exterior.
TyC Sports
DSports volverá el miércoles 17/12 con el partido final de la Copa Intercontinental entre el PSG (de París, Francia) y el ganador de la Copa Challenger.
El partido iniciará a las 14:00 de Argentina, Chile y Uruguay y 12:00 de Colombia, Ecuador y Perú.
Complicado lo de TyC Sports....
