Jules Koundé hace historia en Champions y rompe un récord inesperado en el Barcelona

El primer gol nació de una lectura instintiva: Koundé apareció desde atrás, atacó el espacio como si fuese un delantero puro y conectó un centro de Marcus Rashford con una firmeza que descolocó a todo Frankfurt. Tres minutos más tarde volvió a irrumpir, esta vez interpretando a la perfección el vuelo del balón enviado por Lamine Yamal. No fue un cabezazo estético, sino oportuno, quirúrgico, de esos que modifican el guion de un partido. Y cuando el Camp Nou aún procesaba lo que estaba viendo, el francés empezó a merodear cada córner como si buscara completar una noche improbable con un hat-trick.

En zona mixta, Koundé contó que su segunda definición tuvo más improvisación que cálculo: “Intento meterla en la zona y ver qué pasa”, reconoció con una sonrisa. Hansi Flick también se tomó un instante para subrayar la actuación: no esperaba que el defensa fuera el protagonista ofensivo de la noche, pero valoró que en un momento de urgencia haya aparecido alguien con su carácter.

Un jugador clave en una plantilla castigada

Más allá del récord, la actuación llega en un momento sensible para Koundé. Su inicio de temporada había sido irregular, marcado por críticas tras errores puntuales y un gol en contra ante el Chelsea que lo dejó expuesto. Además, la competencia interna parecía apretarse con Eric García mostrando solidez en el lateral derecho. Sin embargo, su polivalencia (puede rendir como central, lateral o incluso mediocentro defensivo) sigue siendo un activo imprescindible para Flick.

El contexto físico del plantel también potencia su valor. La carga de partidos se ha disparado en el calendario europeo, las lesiones se acumulan y las rotaciones son obligatorias. En este escenario, un jugador capaz de adaptarse a distintas posiciones es prácticamente un seguro de supervivencia. La pubalgia que arrastra Lamine Yamal, pieza fundamental del ataque, es un recordatorio constante de la fragilidad competitiva.

Koundé, que el año pasado completó una temporada superlativa en la que fue uno de los futbolistas con más minutos, necesita continuidad para recuperar su versión dominante. El MVP de esta jornada puede ser ese punto de inflexión.

Una Champions que exige reacción inmediata

El Barça no jugará Champions hasta el 28 de enero, cuando se enfrente al Copenhague en otra prueba clave dentro de este formato que no perdona descuidos. La intención es clara: terminar entre los ocho primeros para evitar un playoff que podría complicar aún más la planificación física y competitiva.

Esta victoria no solo dio tres puntos, también frenó la ansiedad que empezaba a rodear al equipo en Europa. El recuerdo de la semifinal perdida la temporada pasada sigue fresco. Este año, el objetivo vuelve a ser el mismo: levantar la orejona.

El próximo rival del Barça

Antes de volver a pensar en Champions, el Barcelona regresará a la competencia doméstica. El sábado enfrentará al Osasuna, un rival duro que suele exigir físicamente y que obliga a jugar con precisión en campo contrario. Después llegará el turno de la Copa del Rey, donde se medirá con el Guadalajara, un duelo que en principio debería servir para rotar y dosificar cargas, aunque la presión por resultados invita a no relajarse.

El equipo necesita continuidad, ritmo, confianza. Y en medio de esa búsqueda, la figura de Jules Koundé emerge como un símbolo inesperado: el defensor que rompió un récord que nunca habían logrado los goleadores históricos del club y que, de paso, recordó que los partidos europeos también pueden cambiar desde la defensa.

Su doblete no fue solo una anécdota estadística, sino una declaración de intención en un momento crítico para un Barça que aún se está armando, pero que encontró en él la fuerza para seguir creyendo.

